Шоу-бизнес
РЕН ТВЕлена Степаненко отказалась работать у Петросяна
Евгений Петросян приглашал свою бывшую жену Елену Степаненко принять участие в его шоу, однако артист получил отказ. Об этом рассказала одна из актрис шоу Оксана Невежина. Как уточняется, Елена Степаненко отказалась стать ведущей артисткой в шоу.
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Петросян после развода не раз звал Степаненко в свое шоу, но та отказалась
Комсомольская правдавчера в 04:00
После развода с Еленой Степаненко Евгений Петросян продолжает приглашать ее в свое шоу
Вокруг ТВвчера в 06:16
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Экономика
Золото на фоне ближневосточной напряженности выросло почти до семилетнего максимума
Цена на золото на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке выросла почти до семилетнего максимума.
Кино
Сэм Мендес получил «Золотой глобус» как лучший режиссер
Американский режиссер Сэм Мендес получил кинопремию "Золотой глобус" в номинации "Лучший режиссер" за военную драму "1917".
Политика
Дочь Сулеймани предрекла США «темные дни»
Зейнаб Сулеймани, дочь погибшего иранского генерала Касема Сулеймани, на похоронной церемонии в Тегеране заявила, что для США и их союзника Израиля наступил "темный день" в связи со смертью ее отца, передает Reuters.
Общество
Скончался боровшийся с раком онколог Андрей Павленко
Скончался онколог Андрей Павленко, который боролся с раком. Об этом в Facebook рассказала его жена.
Спорт
Большунов одержал победу на «Тур де Ски»
Норвежец Йоханнес Клебо стал третьим. Ранее сообщалось, что Тереза Йохауг выиграла гонку на 10 км и одержала победу на «Тур де Ски».
Гаджеты
Флагманы Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro выйдут одновременно
Китайский гигант Xiaomi в скором времени представит два флагманских смартфона – Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro.
Политика
Трамп пригрозил Ираку «серьезными санкциями»
Дональд Трамп предупредил Ирак, что введет санкции, если тот предпримет в отношении США враждебные действия.
Финансы
Рубль дорожает относительно доллара и евро
Курс доллара к рублю уменьшился на 15 копеек до 61,83 рубля. Курс евро также снизился на 43 копейки и достиг 69,04 рубля, пишет РИА Новости.
Происшествия
В Ростове мужчина попытался зайти в Дом творчества с сумкой оружия
Происшествия
В Бурятии бизнесмен на внедорожнике насмерть сбил 17-летнюю девушку
Бизнесмен из Улан-Удэ Галуст Пилосян на внедорожнике на большой скорости сбил насмерть 17-летнюю девушку, скрылся с места ДТП, но позже сам пришел в полицию, сообщает СУСК Бурятии.
Происшествия
В Тюменской области два человека погибли в ДТП с автобусом
В автобусе, который следовал из Таджикистана в Сургут, находились 30 пассажиров. В результате ДТП погибли водитель и пассажир грузовика.
Армия и оружие
Советский МиГ-25 назвали «королем скорости» в Японии
Японский военный аналитик Мори Кэнтаро рассказал об истребителе МиГ-25, назвав его "самым быстрым в мире", передает РИА "Новости".
Экономика
Законопроект об отмене транспортного налога готовится в Госдуме
В ходе дискуссии вокруг законопроекта об отмене транспортного налога депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») напомнил, что одним из аргументов введения транспортного налога было финансирование за счет него дорожной сферы.
Хоккей
Сборная Германии разгромила Казахстан и сохранила место в элите МЧМ
Сборная Германии по хоккею сохранила место в элитном дивизионе молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет), разгромив в третьем матче плей-офф за вылет команду Казахстана.
Политика
В сенате США заявили о готовности изменить процедуру импичмента
Судебные процесс по делу об импичменте президента США Дональда Трампа должен быть начат в ближайшее время, даже если это потребует изменения процедуры, заявил глава судебного комитета сената США республиканец Линдси Грэм, сообщает 6 января Reuters.
Хоккей
Россия уступила Канаде в финале молодежного чемпионата мира
Сегодня, 5 января, прошел финал молодежного чемпионата мира 2020 года. Напомним, что матч проходил в Чехии.
Футбол
Гвардиола: «Для Фодена лучше, чтобы его не сравнивали с Сильвой»
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола призвал не сравнивать полузащитника "горожан" Фила Фодена с ветераном команды Давидом Сильвой.
Энергетика
Цена Brent выросла выше 70 долларов за баррель
Стоимости нефти продолжила рост в начале недели. Цена Brent выросла выше 70 долларов за баррель впервые с конца мая.
Политика
Столтенберг созвал срочное заседание совета НАТО 6 января
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принял решение о созыве 6 января срочного заседания Североатлантического совета на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.
Общество
Названа ошибка при заваривании чая, превращающая полезный напиток в яд
Эксперты из немецкого Федерального института оценки рисков (BfR) объяснили, на что нужно обращать особое внимание при заваривании чая.
Происшествия
Тела пропавших в Киеве девушек нашли связанными в шкафу
Происшествия
В Омске женщина разбилась насмерть, катаясь на тюбинге
Армия и оружие
Китай призвал США не злоупотреблять военной силой на Ближнем Востоке
Недавние рискованные военные действия США ведут к эскалации напряженности на Ближнем Востоке, Китай призывает США не злоупотреблять военной силой, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Политика
Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп.
Происшествия
В Нью-Дели в ходе беспорядков пострадали более сорока человек
После нападения на университет в ряде городов начались массовые демонстрации с требованием найти виновных.
Армия и оружие
Трое американских военных погибли при атаке боевиков в Кении
Нападение боевиков "Аш-Шабаб" (запрещена в России) на военную базу в Кении унесло жизни трех человек.
Хоккей
Два очка Кучерова помогли «Тампе Бэй» победить «Каролину» в матче НХЛ
"Тампа Бэй Лайтнинг" одержала победу в гостях над "Каролиной Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата НХЛ.