Шоу-бизнес

РЕН ТВРЕН ТВЕлена Степаненко отказалась работать у Петросяна

Евгений Петросян приглашал свою бывшую жену Елену Степаненко принять участие в его шоу, однако артист получил отказ. Об этом рассказала одна из актрис шоу Оксана Невежина. Как уточняется, Елена Степаненко отказалась стать ведущей артисткой в шоу.
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Елена Степаненко отказывается работать в новом шоу Евгения Петросяна

Актуальные Новостивчера в 09:29

Степаненко отказалась работать у Петросяна

News.ruвчера в 08:54

Петросян после развода не раз звал Степаненко в свое шоу, но та отказалась

Комсомольская правдавчера в 04:00

После развода с Еленой Степаненко Евгений Петросян продолжает приглашать ее в свое шоу

Вокруг ТВвчера в 06:16

Елена Степаненко отказалась работать в шоу Евгения Петросяна

Bimru.ruвчера в 06:07

Гордость важнее денег: Степаненко отказалась работать у Петросяна

Телепрограммавчера в 07:01

Мастерство фотошопа: как выглядели бы дети звезд, которые расстались

StarHit.ruвчера в 00:00
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Экономика

Золото на фоне ближневосточной напряженности выросло почти до семилетнего максимума

Цена на золото на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке выросла почти до семилетнего максимума.
Росбалт 03:12
Кино

Сэм Мендес получил «Золотой глобус» как лучший режиссер

Американский режиссер Сэм Мендес получил кинопремию "Золотой глобус" в номинации "Лучший режиссер" за военную драму "1917".
Газета.Ru вчера в 22:20
Политика

Дочь Сулеймани предрекла США «темные дни»

Зейнаб Сулеймани, дочь погибшего иранского генерала Касема Сулеймани, на похоронной церемонии в Тегеране заявила, что для США и их союзника Израиля наступил "темный день" в связи со смертью ее отца, передает Reuters.
Газета.Ru 01:03
Общество

Скончался боровшийся с раком онколог Андрей Павленко

Скончался онколог Андрей Павленко, который боролся с раком. Об этом в Facebook рассказала его жена.
Газета.Ru вчера в 03:19
Армия и оружие

Россия взяла важнейший барьер в строительстве кораблей мирового уровня

Взгляд.ру 02:12
Спорт

Большунов одержал победу на «Тур де Ски»

Норвежец Йоханнес Клебо стал третьим. Ранее сообщалось, что Тереза Йохауг выиграла гонку на 10 км и одержала победу на «Тур де Ски».
RT на русском вчера в 09:52
Гаджеты

Флагманы Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro выйдут одновременно

Китайский гигант Xiaomi в скором времени представит два флагманских смартфона – Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro.
Rusargument вчера в 06:18
Политика

Трамп пригрозил Ираку «серьезными санкциями»

Дональд Трамп предупредил Ирак, что введет санкции, если тот предпримет в отношении США враждебные действия.
РИА Новости вчера в 20:03
Финансы

Рубль дорожает относительно доллара и евро

Курс доллара к рублю уменьшился на 15 копеек до 61,83 рубля. Курс евро также снизился на 43 копейки и достиг 69,04 рубля, пишет РИА Новости.
Вести.Ru 03 января в 02:22
Происшествия

В Ростове мужчина попытался зайти в Дом творчества с сумкой оружия

Российская газета вчера в 07:01
Происшествия

В Бурятии бизнесмен на внедорожнике насмерть сбил 17-летнюю девушку

Бизнесмен из Улан-Удэ Галуст Пилосян на внедорожнике на большой скорости сбил насмерть 17-летнюю девушку, скрылся с места ДТП, но позже сам пришел в полицию, сообщает СУСК Бурятии.
РИА Новости 03:22
Происшествия

В Тюменской области два человека погибли в ДТП с автобусом

В автобусе, который следовал из Таджикистана в Сургут, находились 30 пассажиров. В результате ДТП погибли водитель и пассажир грузовика.
RT на русском 03:21
Армия и оружие

Советский МиГ-25 назвали «королем скорости» в Японии

Японский военный аналитик Мори Кэнтаро рассказал об истребителе МиГ-25, назвав его "самым быстрым в мире", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:23
Экономика

Законопроект об отмене транспортного налога готовится в Госдуме

В ходе дискуссии вокруг законопроекта об отмене транспортного налога депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») напомнил, что одним из аргументов введения транспортного налога было финансирование за счет него дорожной сферы.
REGNUM 02 января в 22:19
Хоккей

Сборная Германии разгромила Казахстан и сохранила место в элите МЧМ

Сборная Германии по хоккею сохранила место в элитном дивизионе молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет), разгромив в третьем матче плей-офф за вылет команду Казахстана.
РИА Новости вчера в 07:38
Политика

В сенате США заявили о готовности изменить процедуру импичмента

Судебные процесс по делу об импичменте президента США Дональда Трампа должен быть начат в ближайшее время, даже если это потребует изменения процедуры, заявил глава судебного комитета сената США республиканец Линдси Грэм, сообщает 6 января Reuters.
REGNUM вчера в 18:21
Хоккей

Россия уступила Канаде в финале молодежного чемпионата мира

Сегодня, 5 января, прошел финал молодежного чемпионата мира 2020 года. Напомним, что матч проходил в Чехии.
Газета.Ru вчера в 15:43
Футбол

Гвардиола: «Для Фодена лучше, чтобы его не сравнивали с Сильвой»

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола призвал не сравнивать полузащитника "горожан" Фила Фодена с ветераном команды Давидом Сильвой.
Soccer.ru 01:46
Энергетика

Цена Brent выросла выше 70 долларов за баррель

Стоимости нефти продолжила рост в начале недели. Цена Brent выросла выше 70 долларов за баррель впервые с конца мая.
Российская газета 02:42
Политика

Столтенберг созвал срочное заседание совета НАТО 6 января

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принял решение о созыве 6 января срочного заседания Североатлантического совета на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.
RT на русском вчера в 12:16
Общество

Названа ошибка при заваривании чая, превращающая полезный напиток в яд

Эксперты из немецкого Федерального института оценки рисков (BfR) объяснили, на что нужно обращать особое внимание при заваривании чая.
Российская газета 00:00
Армия и оружие

Миру грозит «война в стиле Терминатора»

Рамблер 03:13
Происшествия

Тела пропавших в Киеве девушек нашли связанными в шкафу

РИА Новости вчера в 01:59
Происшествия

В Омске женщина разбилась насмерть, катаясь на тюбинге

РИА Новости 02:56
Армия и оружие

Китай призвал США не злоупотреблять военной силой на Ближнем Востоке

Недавние рискованные военные действия США ведут к эскалации напряженности на Ближнем Востоке, Китай призывает США не злоупотреблять военной силой, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
РИА Новости 02:27
Политика

Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп.
Известия вчера в 17:22
Происшествия

В Нью-Дели в ходе беспорядков пострадали более сорока человек

После нападения на университет в ряде городов начались массовые демонстрации с требованием найти виновных.
Эхо Москвы 00:30
Хоккей

Российские хоккеисты поделились эмоциями после проигрыша Канаде на МЧМ

РИА Новости 01:27
Армия и оружие

Трое американских военных погибли при атаке боевиков в Кении

Нападение боевиков "Аш-Шабаб" (запрещена в России) на военную базу в Кении унесло жизни трех человек.
Российская газета вчера в 17:32
Хоккей

Два очка Кучерова помогли «Тампе Бэй» победить «Каролину» в матче НХЛ

"Тампа Бэй Лайтнинг" одержала победу в гостях над "Каролиной Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
РИА Новости 02:50
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Елена Степаненко
Актриса
Советская и российская артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица. Заслуженная артистка Российской Федерации. Бывшая жена юмориста, телеведущего, Народного артиста РСФСР Евгения Вагановича Петросяна.
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Евгений Петросян
Советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий. Народный артист РСФСР.
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