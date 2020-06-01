Коронавирус
ИзвестияЕлена Воробей заразилась коронавирусом
Артистка Елена Воробей сделала тест на коронавирусную инфекцию и получила положительный результат. Об этом она рассказала в воскресенье, 31 мая, в Instagram. По словам юмористки, о своем диагнозе она узнала три дня назад.
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с чего всё началось
Как сообщила артистка в своем Instagram, о заболевании ей стало известно тремя днями ранее, но рассказать об этом сразу она не решилась — чтобы не волновать отца и не напоминать вновь о пандемии.Вечерняя Москвавчера в 17:57
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«Невозможно спать, все тело болело, будто меня били»: Елена Воробей заболела коронавирусом
Комсомольская правдавчера в 19:45
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Общество
Шведский экономист спрогнозировал превращение Москвы в скопление поселков
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Россиянам разрешили не носить маски на пляжах
На пляжах не обязательно ношение защитных масок, но нужно помнить о социальной дистанции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Армия и оружие
Северный флот России получит новое вооружение
В войска Северного флота России до конца текущего года поступит новое вооружение и военная техника.
Газета.Ru вчера в 23:59
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Поющий «Траву у дома» Илон Маск «взорвал» интернет
Слово и Дело вчера в 12:12
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В США задержаны более четырех тысяч протестующих
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Тарантас Ньюс вчера в 11:34
Происшествия
МВД начало проверку из-за вечеринки с участием полицейских в Сургуте
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ИА Красная Весна 30 мая в 11:32
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Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым 24 июня будет нерабочим днем.
Политическая Экспертиза 29 мая в 13:33
Общество
У премьера Армении Пашиняна выявлен коронавирус
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ПРАЙМ 02:12
Игры
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Разработчики Baldur’s Gate 3 опубликовали геймплейный тизер игры. Студия Larian начнет рассказывать детали о новой части игры с 6 июня.
Cyber.sports.ru 29 мая в 15:59
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Газета.Ru вчера в 14:33
Кино
Актер Райан Гослинг сыграет в фильме «Человек-волк»
Американский актер Райан Гослинг сыграет главную роль в ремейке фильма «Человек-волк».
iReactor 30 мая в 07:47
Экономика
Подсчитаны потери России от ограничений из-за коронавируса
Российский ВВП за два месяца жестких ограничений, веденных из-за распространения коронавируса, потерял 7–8 трлн рублей, подсчитали для «Известий» аналитики.
Известия вчера в 19:49
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В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
Здоровье
Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков
Угроза второй волны Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
РБК вчера в 23:00
Общество
«Левада»: 28% россиян готовы выйти на протесты из-за падения уровня жизни. Это максимум за полтора года
68% участников опроса заявили, что не примут участие в протестах, если они состоятся.
Дождь 02:09
Общество
В России изменят правила приема в первый класс
Большинство правил не изменились. В школы все так же будут принимать детей от шести с половиной до восьми лет.
News-24.ru вчера в 07:43
Общество
Японский эпидемиолог оценил шансы проведения Олимпийских игр в Токио
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Армия и оружие
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Китайские СМИ сообщили о том, что танки Т-90, появившиеся несколько дней назад у границы КНР, будут уничтожены в течение нескольких минут, если Индия, которая и стянула их в этот район, попытается устроить провокацию против Китая.
Avia.pro 00:23
Политика
Экс-советник Обамы заявила о «русском следе» в беспорядках в США
Экс-советник по национальной безопасности администрации бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заявила, что за акциями протеста и беспорядками, которые в настоящее время наблюдаются в стране после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими, может стоять Россия.
Газета.Ru вчера в 19:15
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Что изменилось в бухгалтерском и налоговом законодательстве с 1 июня 2020 года
С 1 июня 2020 года при удержании из зарплаты алиментов в платежке указывают код вида дохода и взысканную сумму.
Бухгалтерия.ру 29 мая в 09:01
Армия и оружие
Кто провоцирует армяно-грузинскую войну
Кто провоцирует армяно-грузинскую войну НАТО хочет создать в Грузии новую "горячую точку".
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Финансы
Доллар опустился ниже 70 рублей
Доллар на открытии торгов опустился ниже 70 рублей впервые с 6 марта.
Газета.Ru 03:08
Наука
Ученый предсказал новую пандемию опаснее коронавируса
Ученый из Великобритании Майкл Грегор предсказал возможность возникновения новой пандемии, которая будет способна уничтожить половину населения планеты.
Комсомольская правда 29 мая в 20:40
Общество
В Новокузнецке в пансионате для пожилых 26 человек заразились COVID-19
Ранее сообщалось, что по данным на понедельник в Кузбассе было выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом, 32 из которых – в Новокузнецке.
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