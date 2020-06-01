Коронавирус

ИзвестияИзвестияЕлена Воробей заразилась коронавирусом

Артистка Елена Воробей сделала тест на коронавирусную инфекцию и получила положительный результат. Об этом она рассказала в воскресенье, 31 мая, в Instagram. По словам юмористки, о своем диагнозе она узнала три дня назад.
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с чего всё началось
Как сообщила артистка в своем Instagram
, о заболевании ей стало известно тремя днями ранее, но рассказать об этом сразу она не решилась — чтобы не волновать отца и не напоминать вновь о пандемии.
Вечерняя Москвавчера в 17:57

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«Этот вирус достал до тошноты»: Елена Воробей призналась, что заразилась CoViD-19

Телепрограмма01:49

«Боль такая, будто битами били»: Воробей призналась, что борется с недугом

7Дней.ру01:00

«Невозможно спать, все тело болело, будто меня били»: Елена Воробей заболела коронавирусом

Комсомольская правдавчера в 19:45

Актриса Елена Воробей заразилась коронавирусом

РИА Новостивчера в 23:35

У Елены Воробей обнаружили коронавирус

Lenta.ruвчера в 23:15

«Как будто меня били битами»: Елена Воробей заразилась коронавирусом

StarHit.ru00:22

Елена Воробей заболела коронавирусом

MedikForum.ruвчера в 16:46
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Общество

Шведский экономист спрогнозировал превращение Москвы в скопление поселков

В интервью РБК экономист, бизнес-тренер и футуролог Кьелл Нордстрем поделился мнением, что пандемия не сможет остановить ни один из процессов, которые уже на протяжении 25–30 лет меняют мировую экономику — глобализацию, цифровизацию и урбанизацию.
РБК 02:20
Общество

Россиянам разрешили не носить маски на пляжах

На пляжах не обязательно ношение защитных масок, но нужно помнить о социальной дистанции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 04:34
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Армия и оружие

Северный флот России получит новое вооружение

В войска Северного флота России до конца текущего года поступит новое вооружение и военная техника.
Газета.Ru вчера в 23:59
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Общество

Поющий «Траву у дома» Илон Маск «взорвал» интернет

Слово и Дело вчера в 12:12
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Шоу-бизнес

Игорь Николаев поздравил бывшую жену Наташу Королеву с днем рождения

Игорь Николаев оригинально поздравил Наташу Королеву с днем рождения Поклонники пары рады, что маэстро не забыл про день рождения экс-супруги.
Вокруг ТВ вчера в 10:44
Происшествия

В США задержаны более четырех тысяч протестующих

Российская газета 00:05
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Общество

Татарстанцы начали получать «путинские» пособия на детей

Жители Татарстана начали получать пособия на детей, которые в мае анонсировал президент РФ Владимир Путин.
Про Город Казань 02:12
Авто

В Сети появились первые изображения Mercedes-Benz G500 4×4²

Новая версия Mercedes-Benz G500 4x4², кроме все прочего, обзаведётся расширенными колёсными арками, козырьком над лобовым стеклом со встроенной светотехникой и защитными перекладинами под задним бампером.
Тарантас Ньюс вчера в 11:34
Гаджеты

Первое изображение видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080

iXBT.com 00:35
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Происшествия

МВД начало проверку из-за вечеринки с участием полицейских в Сургуте

Служебную проверку в отношении пяти полицейских из Сургута, участвовавших в ночной вечеринке в городском кафе, проведет управление МВД РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу, 30 мая сообщает пресс-служба ведомства.
ИА Красная Весна 30 мая в 11:32
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Политика

Путин объявил 24 июня в России нерабочим днем

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым 24 июня будет нерабочим днем.
Политическая Экспертиза 29 мая в 13:33
3,4K
Общество

У премьера Армении Пашиняна выявлен коронавирус

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что он и члены его семьи заболели коронавирусной инфекцией.
RT на русском 02:07
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Баскетбол

Бывший баскетболист «Кливленда» избил участника акций протеста

Вести.Ru 02:50
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Общество

Банки из-за пандемии предложат клиентам анонимные кошельки

Российские банки на фоне введенных из-за коронавируса ограничений предложат новым клиентам цифровые карты в виде электронных кошельков.
ПРАЙМ 02:12
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Игры

Геймплейный тизер Baldur’s Gate 3

Разработчики Baldur’s Gate 3 опубликовали геймплейный тизер игры. Студия Larian начнет рассказывать детали о новой части игры с 6 июня.
Cyber.sports.ru 29 мая в 15:59
1
Общество

Илон Маск по-русски ответил Рогозину

Газета.Ru вчера в 14:33
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Кино

Актер Райан Гослинг сыграет в фильме «Человек-волк»

Американский актер Райан Гослинг сыграет главную роль в ремейке фильма «Человек-волк».
iReactor 30 мая в 07:47
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Экономика

Подсчитаны потери России от ограничений из-за коронавируса

Российский ВВП за два месяца жестких ограничений, веденных из-за распространения коронавируса, потерял 7–8 трлн рублей, подсчитали для «Известий» аналитики.
Известия вчера в 19:49
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Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
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Здоровье

Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков

Угроза второй волны Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
РБК вчера в 23:00
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Общество

«Левада»: 28% россиян готовы выйти на протесты из-за падения уровня жизни. Это максимум за полтора года

68% участников опроса заявили, что не примут участие в протестах, если они состоятся.
Дождь 02:09
Общество

В России изменят правила приема в первый класс

Большинство правил не изменились. В школы все так же будут принимать детей от шести с половиной до восьми лет.
News-24.ru вчера в 07:43
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Общество

Японский эпидемиолог оценил шансы проведения Олимпийских игр в Токио

Пандемия коронавируса COVID-19 бросает тень на возможность проведения Олимпийских игр в Токио.
РБК 02:00
Армия и оружие

Китай заявил о готовящемся разгроме российских тяжёлых танков Т-90

Китайские СМИ сообщили о том, что танки Т-90, появившиеся несколько дней назад у границы КНР, будут уничтожены в течение нескольких минут, если Индия, которая и стянула их в этот район, попытается устроить провокацию против Китая.
Avia.pro 00:23
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Политика

Экс-советник Обамы заявила о «русском следе» в беспорядках в США

Экс-советник по национальной безопасности администрации бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заявила, что за акциями протеста и беспорядками, которые в настоящее время наблюдаются в стране после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими, может стоять Россия.
Газета.Ru вчера в 19:15
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Экономика

Что изменилось в бухгалтерском и налоговом законодательстве с 1 июня 2020 года

С 1 июня 2020 года при удержании из зарплаты алиментов в платежке указывают код вида дохода и взысканную сумму.
Бухгалтерия.ру 29 мая в 09:01
Армия и оружие

Кто провоцирует армяно-грузинскую войну

Кто провоцирует армяно-грузинскую войну НАТО хочет создать в Грузии новую "горячую точку".
Экспресс газета вчера в 09:31
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Финансы

Доллар опустился ниже 70 рублей

Доллар на открытии торгов опустился ниже 70 рублей впервые с 6 марта.
Газета.Ru 03:08
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Наука

Ученый предсказал новую пандемию опаснее коронавируса

Ученый из Великобритании Майкл Грегор предсказал возможность возникновения новой пандемии, которая будет способна уничтожить половину населения планеты.
Комсомольская правда 29 мая в 20:40
54
Общество

В Новокузнецке в пансионате для пожилых 26 человек заразились COVID-19

Ранее сообщалось, что по данным на понедельник в Кузбассе было выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом, 32 из которых – в Новокузнецке.
РИА Новости 01:28
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Елена Воробей
Российская актриса
Российская актриса эстрады, кино и телевидения, юмористка и пародистка. Заслуженная артистка России.
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