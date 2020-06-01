с чего всё началось

Артистка Елена Воробей сделала тест на коронавирусную инфекцию и получила положительный результат. Об этом она рассказала в воскресенье, 31 мая, в Instagram. По словам юмористки, о своем диагнозе она узнала три дня назад.

Общество Шведский экономист спрогнозировал превращение Москвы в скопление поселков В интервью РБК экономист, бизнес-тренер и футуролог Кьелл Нордстрем поделился мнением, что пандемия не сможет остановить ни один из процессов, которые уже на протяжении 25–30 лет меняют мировую экономику — глобализацию, цифровизацию и урбанизацию.

Общество Россиянам разрешили не носить маски на пляжах На пляжах не обязательно ношение защитных масок, но нужно помнить о социальной дистанции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 2,4K

Шоу-бизнес Игорь Николаев поздравил бывшую жену Наташу Королеву с днем рождения Игорь Николаев оригинально поздравил Наташу Королеву с днем рождения Поклонники пары рады, что маэстро не забыл про день рождения экс-супруги.

Общество Татарстанцы начали получать «путинские» пособия на детей Жители Татарстана начали получать пособия на детей, которые в мае анонсировал президент РФ Владимир Путин.

Авто В Сети появились первые изображения Mercedes-Benz G500 4×4² Новая версия Mercedes-Benz G500 4x4², кроме все прочего, обзаведётся расширенными колёсными арками, козырьком над лобовым стеклом со встроенной светотехникой и защитными перекладинами под задним бампером.

Происшествия МВД начало проверку из-за вечеринки с участием полицейских в Сургуте Служебную проверку в отношении пяти полицейских из Сургута, участвовавших в ночной вечеринке в городском кафе, проведет управление МВД РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу, 30 мая сообщает пресс-служба ведомства. 153

Общество У премьера Армении Пашиняна выявлен коронавирус Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что он и члены его семьи заболели коронавирусной инфекцией. 50

Общество Банки из-за пандемии предложат клиентам анонимные кошельки Российские банки на фоне введенных из-за коронавируса ограничений предложат новым клиентам цифровые карты в виде электронных кошельков. 8

Игры Геймплейный тизер Baldur’s Gate 3 Разработчики Baldur’s Gate 3 опубликовали геймплейный тизер игры. Студия Larian начнет рассказывать детали о новой части игры с 6 июня. 1

Здоровье Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков Угроза второй волны Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко. 184

Общество В России изменят правила приема в первый класс Большинство правил не изменились. В школы все так же будут принимать детей от шести с половиной до восьми лет. 58

Общество Японский эпидемиолог оценил шансы проведения Олимпийских игр в Токио Пандемия коронавируса COVID-19 бросает тень на возможность проведения Олимпийских игр в Токио.

Армия и оружие Китай заявил о готовящемся разгроме российских тяжёлых танков Т-90 Китайские СМИ сообщили о том, что танки Т-90, появившиеся несколько дней назад у границы КНР, будут уничтожены в течение нескольких минут, если Индия, которая и стянула их в этот район, попытается устроить провокацию против Китая. 1

Политика Экс-советник Обамы заявила о «русском следе» в беспорядках в США Экс-советник по национальной безопасности администрации бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заявила, что за акциями протеста и беспорядками, которые в настоящее время наблюдаются в стране после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими, может стоять Россия. 1K

Экономика Что изменилось в бухгалтерском и налоговом законодательстве с 1 июня 2020 года С 1 июня 2020 года при удержании из зарплаты алиментов в платежке указывают код вида дохода и взысканную сумму.

Финансы Доллар опустился ниже 70 рублей Доллар на открытии торгов опустился ниже 70 рублей впервые с 6 марта. 3