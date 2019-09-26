Супруга президента Украины Елена Зеленская произвела сенсацию в ходе визита в США - внимание публики привлек ее наряд, выбранный для обеда вместе с первыми леди других государств. Это был нежно-голубой костюм-тройка, под которым не хватало блузки - жилет Зеленская надела прямо на голое тело.

Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело

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