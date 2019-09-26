Общество
Газета.RuЕлена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
Супруга президента Украины Елена Зеленская произвела сенсацию в ходе визита в США - внимание публики привлек ее наряд, выбранный для обеда вместе с первыми леди других государств. Это был нежно-голубой костюм-тройка, под которым не хватало блузки - жилет Зеленская надела прямо на голое тело.
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Происшествия
Самого многодетного священника России подозревают в насилии над детьми
Вести.Ru вчера в 15:52
Происшествия
Названа возможная причина пожара в хостеле на востоке Москвы
Вечерняя Москва 02:01
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Украина и МВФ не договорились о новой кредитной программе, пишут СМИ
Изначально ожидалась оценка выполнения Киевом требований для получения очередного транша кредита по действующей программе, однако потом стало известно, что стороны ведут переговоры о новой кредитной программе.
РИА Новости 06:42
Игры
Авторы классических игр серии The Elder Scrolls готовят новую RPG
Бывшие разработчики серии игр The Elder Scrolls основали студию OnceLost Games и намереваются выпустить масштабную RPG с открытым миром, современными графическими технологиями и продуманным игровым дизайном.
Игромания.ру 03:30
Происшествия
Следователи назвали версии жёсткой посадки Boeing 767 в Барнауле
Ошибка пилотирования и некачественное техобслуживание рассматриваются в качестве основных версий ЧП с самолётом Boeing 767-300, который совершил жёсткую посадку в Барнауле.
RT на русском 07:41
Политика
Зеленский заявил об обещании Трампа помочь ему вернуть Крым
Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским пообещал ему помочь в возвращении Крыма Украине.
РБК 03:33
Политика
«Очень хороший прокурор» подал в суд на Порошенко после похвалы Трампа
Бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин, которого президент США Дональд Трамп в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским назвал «очень хорошим прокурором», подал иск о признании незаконным его увольнения с должности.
Lenta.ru 07:54
Здоровье
В пищевом пальмовом масле обнаружили токсичный яд
Специалисты заявляют, что техническое пальмовое масло можно найти не только в сливочном, но и в других продуктах - чипсах, соусах, других молочных продуктах.
Вечерний курьер 24 сентября в 03:39
Политика
Клинтон обвинила Трампа в предательстве США
Бывшая глава Госдепартамента и экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон обвинила Дональда Трампа в предательстве.
РИА Новости вчера в 13:25
Происшествия
Задержаны восемь исполнителей убийства депутата в Раменском
По версии следствия, члены банды совершили ряд тяжких преступлений, включая убийство в 2012 году депутата Законодательного собрания Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и трех её родственников.
REGNUM 07:53
Транспорт
МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости
Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
Газета.Ru вчера в 03:03
Происшествия
Скончался адвокат Александра Кокорина
Адвокат Андрей Ромашов, защищавший в суде футболиста санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Александра Кокорина, умер во вторник.
Российская газета 03:32
Происшествия
Суд по делу Устинова перенесли на 30 сентября
Коммерсантъ 04:04
Общество
В России запретят курить и готовить шашлык на балконах
Правительство России утвердило запрет на использование открытого огня на балконах квартир, гостиниц и общежитий, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС, которое инициировало изменения.
RT на русском 06:44
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Брэд Питт закрутил роман с 50-летней целительницей
Брэд Питт закрутил роман с духовной целительницей и дизайнером ювелирных изделий Сэт Хари Халсой.
Комсомольская правда 06:40
Политика
Зеленский пересказал свой краткий разговор с Лавровым
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Нью-Йорке после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, рассказал, о чем была его беседа с главой МИД России Сергеем Лавровым.
РБК вчера в 19:32
Политика
Зеленский с трибуны ООН обвинил Россию в агрессии и показал пулю
Военное обозрение вчера в 10:11
Здоровье
Медики посоветовали отказаться от приема анальгетиков по утрам
Ученый отметил, что, например, таблетки для снижения артериального давления лучше всего пить перед сном, потому что это позволит избежать утреннего пика давления и сердечного приступа.
Известия вчера в 09:29
Политика
Умер бывший президент Франции Жак Ширак
Бывший президент Франции Жак Ширак умер в возрасте 86 лет, передает AFP со ссылкой на его семью.
Коммерсантъ 06:24
Футбол
«Балтика» обыграла «Локомотив» в матче на Кубок России в Калининграде
Клопс вчера в 17:18
Наука
Ученые выяснили, почему люди набирают лишний вес с возрастом
Среди обывателей принято считать, что главная причина лишнего веса у пожилых людей — это малоподвижный образ жизни.
Planet Today 06:06
Политика
В НАТО отвергли предложение России о моратории на размещение РСМД
Предложение Путина Ранее "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа, написала, что Владимир Путин направил 19 сентября генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе дипломатии Евросоюза Федерике Могерини, а также главам ряда стран, в том числе членов НАТО, предложение о моратории на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
РИА Новости вчера в 22:41
Общество
Депутат предложил отменить сроки за нарушения проведения митингов
Депутат Госдумы Сергей Шаргунов внес в Госдуму законопроект, которым предлагается отменить санкцию в виде лишения свободы за нарушение порядка проведения митинга, если действия гражданина не повлекли насилия, сообщил парламентарий РИА Новости.
РИА Новости 07:11
Происшествия
В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone
РИА Новости вчера в 09:25
Футбол
Илья Помазун: Надо было достойно подменить Акинфеева в роли капитана
Голкипер ЦСКА Илья Помазун высказался о своей роли капитана в матче 1/16 финала Кубка России с Аланией (3:1) на стадионе Спартак во Владикавказе.
Советский спорт 07:47
Космос
Новое исследование усложняет теорию возникновения кратера на Луне
ГЛАС.RU 24 сентября в 10:07
Футбол
Египет потребовал у ФИФА объяснений из-за пропажи голосов за Салаха
Федерация футбола Египта направила в ФИФА письмо с требованием объяснить пропажу их голосов за нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, информирует Tuttosport.
Спорт-Экспресс 05:52
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Мила Кунис кардинально сменила имидж
Муж актрисы отреагировал на скандальные обвинения в его адрес. Мила Кунис удивила своих фанатов.
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