Политика
РБКЕлена Зеркаль подала в отставку с поста замглавы МИД Украины
Елена Зеркаль была назначена заместителем министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции в августе 2014 года.
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"Я ухожу с должности заместителя министра иностранных дел, но остаюсь дипломатом и неравнодушным человеком", - написала Зеркаль на своей странице в Facebook.РИА Новости07:50
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"Работники организаций общего и высшего профессионального образования проходят обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет в порядке, устанавливаемом уполномоченным правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти", - говорится в проекте закона, размещенном в базе данных ГД.
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