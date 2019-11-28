с чего всё началось

Елена Зеркаль была назначена заместителем министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции в августе 2014 года.

Елена Зеркаль подала в отставку с поста замглавы МИД Украины

Экономика Власти Венесуэлы предложили поставщикам оплачивать их услуги в юанях Власти Венесуэлы начали предлагать компаниям, оказывающим услуги государственному сектору, оплачивать их в юанях, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники среди чиновников и представителей частных компаний.

Общество Ангела Меркель упала на сцене в Берлине Канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась и упала во время конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности в Берлине.

Общество В Минпросвещения одобрили измененные стандарты образования Совет при Минпросвещения одобрил проекты федеральных образовательных стандартов начального и основного общего образования, передает корреспондент РБК.

Политика Макрон объяснил свои слова о «смерти мозга» НАТО Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил на пресс-конференции по итогам встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, что его замечания о «смерти мозга» Североатлантического альянса послужили полезным сигналом тревоги для членов блока, передает Reuters.

Происшествия Сына Сафронова Затравкина затравили после инцидента в туалете на борту Сына художника Никаса Сафронова Лука Затравкин заявил, что намерен подать в суд на человека, снявшего видео с ним в туалете самолета, где молодой человек застрял в бортовом туалете.

Политика Германия оспорила ограничение доступа «Газпрома» к OPAL Немецкий газовый регулятор Bundesnetzagentur подал апелляцию на решение Верховного суда ЕС, ограничившее доступ «Газпрома» к мощностям газопровода OPAL.

Политика Четыре страны обратились к России с требованием по Украине «В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.

Общество Российского актера не пустили на Украину из-за посещения Крыма Украинские пограничники не пустили российского актера на территорию станы из-за его поездок в Крым и запретили въезд на территорию Украины на три года.

Общество Суд оштрафовал ресторанную компанию Бузовой В чем конкретно состояло нарушение "Бузова Рест Компани", в материалах суда пока не уточняется.

Политика Члены ОЗХО приняли бюджет на 2020 год Страны - члены Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) одобрили в четверг большинством голосов бюджет организации на 2020 год, не учитывая возражения РФ, Китая и ряда других государств.

Политика В Донбассе заработали новые правила пересечения линии соприкосновения Новые правила пересечения линии соприкосновения в Донбассе в четверг вступили в силу, в частности они упрощаются для детей, сообщила пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

Хоккей «Металлург» проиграл ЦСКА, поражение стало пятым подряд В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги магнитогорский «Металлург» на домашней площадке потерпел поражение от московского ЦСКА, встреча завершилась со счётом 1:3. Подопечные Ильи Воробьёва потерпели пятое поражение подряд, у «армейцев» — вторая победа в последних трёх встречах.

Здоровье Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака Как сообщили в Минздраве в среду, "трансплантолог оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объем работы, что и ранее".

Общество В ГД внесли проект о психиатрическом обследовании преподавателей вузов "Работники организаций общего и высшего профессионального образования проходят обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет в порядке, устанавливаемом уполномоченным правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти", - говорится в проекте закона, размещенном в базе данных ГД.

Политика Украина озвучила вопросы для саммита «нормандской четверки» в Париже Во время "нормандского саммита" в Париже президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить возвращение военнопленных, прекращение огня по всей линии фронта и восстановление контроля Киева над украинско-российской границей.