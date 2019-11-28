Политика

РБКРБКЕлена Зеркаль подала в отставку с поста замглавы МИД Украины

Елена Зеркаль была назначена заместителем министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции в августе 2014 года.
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с чего всё началось
"Я ухожу с должности заместителя министра иностранных дел, но остаюсь дипломатом и неравнодушным человеком", - написала Зеркаль на своей странице в Facebook
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РИА Новости07:50

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Замглавы МИД Украины Зеркаль написала заявление об увольнении

РИА Новости07:50

Замглавы МИД Украины Зеркаль написала заявление об увольнении

ТАСС08:22

Елена Зеркаль подала в отставку с поста замглавы МИД Украины

РБК10:01

Замглавы МИД Украины написала заявление об увольнении

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Замглавы МИД Украины ушла в отставку

Национальная служба новостей09:34

Замглавы МИД Украины Зеркаль подала в отставку

Газета.Ru07:58

Курировавшая суды с Россией замглавы МИД Украины уходит в отставку

Rambler News Service08:08
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 11:59, Вашингтон
Происшествия

Суд назначил 320 часов обязательных работ активисту «Голоса» Удоту

Мировой судья участка №263 Химок назначил 320 часов обязательных члену совета движения в защиту прав избирателей «Голос» Роману Удоту.
Коммерсантъ 10:10
Экономика

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РБК 09:20
Общество

Ангела Меркель упала на сцене в Берлине

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Общество

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РБК 10:36
Политика

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Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил на пресс-конференции по итогам встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, что его замечания о «смерти мозга» Североатлантического альянса послужили полезным сигналом тревоги для членов блока, передает Reuters.
РБК 08:45
Происшествия

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Сына художника Никаса Сафронова Лука Затравкин заявил, что намерен подать в суд на человека, снявшего видео с ним в туалете самолета, где молодой человек застрял в бортовом туалете.
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Политика

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Максим Фадеев признался, за кого из артистов пел своим голосом

Продюсер и артист «открыл карты»: он признался, за кого из артистов пел своим голосом.
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Политика

Четыре страны обратились к России с требованием по Украине

«В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.
Lenta.ru 26 ноября в 18:39
Происшествия

В Екатеринбурге убили девятилетнего мальчика

РБК 07:49
Общество

Московский штаб Алексея Навального сообщил о якобы секретных коттеджах депутатов Мосгордумы от «Единой России»

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В Норильске двое подростков в состоянии алкогольного опьянения избили до смерти местного жителя в его квартире, злоумышленники задержаны.
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Суд оштрафовал ресторанную компанию Бузовой

В чем конкретно состояло нарушение "Бузова Рест Компани", в материалах суда пока не уточняется.
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В Белграде решили последовать примеру коллег из многих стран, которые активно наращивают свои золотые запасы.
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Страны - члены Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) одобрили в четверг большинством голосов бюджет организации на 2020 год, не учитывая возражения РФ, Китая и ряда других государств.
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Политика

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«Трактор» дома обыграл уфимский «Салават Юлаев»

В напряженном матче челябинская команда одержала победу со счетом 4:2. Сегодня «Трактор» дома принимал уфимский «Салават Юлаев».
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«Металлург» проиграл ЦСКА, поражение стало пятым подряд

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги магнитогорский «Металлург» на домашней площадке потерпел поражение от московского ЦСКА, встреча завершилась со счётом 1:3. Подопечные Ильи Воробьёва потерпели пятое поражение подряд, у «армейцев» — вторая победа в последних трёх встречах.
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Вырезанные из финального сезона "Игры престолов" сцены появились в Youtube.
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Во время "нормандского саммита" в Париже президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить возвращение военнопленных, прекращение огня по всей линии фронта и восстановление контроля Киева над украинско-российской границей.
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Разработан компьютер для апокалипсиса

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Елена Владимировна Зеркаль
Украинский юрист
Украинский государственный деятель, заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции с 2014 года. Также в течение 12 лет работала в Министерстве юстиции Украины начиная с 2001 года в качестве директора Департамента международного права, директора Государственного департамента по гармонизации законодательства и в качестве директора Департамента по связям с органами государственной власти.
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