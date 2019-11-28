Политика

РБКРБКЕлена Зеркаль подала в отставку с поста замглавы МИД Украины

Елена Зеркаль была назначена заместителем министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции в августе 2014 года.
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"Я ухожу с должности заместителя министра иностранных дел, но остаюсь дипломатом и неравнодушным человеком", - написала Зеркаль на своей странице в Facebook
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Автоматически обработаны 7074 источника, обновлено в 18:12, Ашберн
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Елена Владимировна Зеркаль
Украинский юрист
Украинский государственный деятель, заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции с 2014 года. Также в течение 12 лет работала в Министерстве юстиции Украины начиная с 2001 года в качестве директора Департамента международного права, директора Государственного департамента по гармонизации законодательства и в качестве директора Департамента по связям с органами государственной власти.
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