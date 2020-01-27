Политика
РИА НовостиЕлену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
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Политика
Белашко раскритиковал выступление Зеленского в Польше
Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Польше с русофобской речью, которую будто бы позаимствовал у своего предшественника Петра Порошенко, отметил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.
Футбол
«Динамо Киев» разгромило «Динамо Брест» в товарищеском матче
В турецком Белеке прошел товарищеский матч между белорусским и украинским "Динамо".
Космос
Астронавты МКС вышли в открытый космос для ремонта оборудования
Астронавты вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для ремонта магнитного альфа-спектрометра, прямая трансляция операции ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Здоровье
Роспотребнадзор поручил подготовиться к возможной вспышке коронавируса
Главный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление с рекомендацией утвердить меры по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, вспышка которой произошла в Китае.
Политика
Мишустин назначил главу мусорной госкомпании
Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Илью Гудкова гендиректором госкомпании «Российский экологический оператор» (РЭО) сроком на три года, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Экономика
Счетная палата раскритиковала работу ЦБ по развитию финансового рынка
СП исследовала две программы Центробанка по основным направлениям развития финансового рынка на 2016-2018 годы и на 2019-2021 годы.
Политика
Чайка вступил в должность полпреда президента в СКФО
Бывший генеральный прокурор России Юрий Чайка прибыл в Пятигорск, где был представлен в должности полпреда президента России в Северо-Кавказском федеральном округе.
Армия и оружие
Войска Дамаска взяли под контроль три селения в Идлибе
Три населённых пункта в провинции Идлиб взяты под контроль Сирийской арабской армией (правительственные войска), пишет 27 января Al-Masdar News.
Политика
Глава Чувашии назвал скандал с вручением ключей происками конкурентов
Глава Чувашии Михаил Игнатьев на заседании комиссии "Единой России" по этике назвал "происками конкурентов" скандал с вручением сотрудникам МЧС ключей от новых машин, сообщил замсекретаря генсовета партии Александр Хинштейн.
Экономика
В России спрогнозировали подорожание молока и мяса на 12%
Помимо мяса и молока в России на 5-7% могут подорожать продукты, содержащие пальмовое масло из-за повышения на него спроса в энергетической и автомобильной промышленности, а также из-за увеличения с 1 октября 2019 года НДС на данный товар.
Политика
Делегация России уйдет из ПАСЕ в случае ограничения полномочий
Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Армия и оружие
СК обвинил командира ВСУ в обстреле кладбища в Донбассе
«Следствием собраны доказательства, позволившие заочно предъявить обвинение командиру 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ полковнику Дмитрию Кащенко в организации применения в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 356 УК РФ)», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Экономика
«Российские пенсии в ДНР и ЛНР»: как московская «элитка» считает деньги нищих стариков Донбасса
Заместитель главного редактора журнала «Русский репортер» Марина Ахмедова ответила некоторым бессердечным представителям российского общества, считающим, что пенсионеры Донбасса «гребут деньги лопатой», получая несколько пенсий.
Происшествия
В Бурятии госпитализировали россиянина с подозрением на коронавирус
Россиянина из Забайкалья госпитализировали с подозрением на заражение коронавирусом.
Шоу-бизнес
Виктория Боня загадочно пропала после поездки к каннибалам в Перу
В настоящее время недоступна страница Виктории Бони в инстаграме, на которую были подписаны несколько миллионов поклонников.
Происшествия
Минздрав прокомментировал скандал в рязанском травмпункте
В региональном минздраве прокомментировали скандал, который произошел в травмпункте больницы №11.
Хоккей
«Трактор» уступил казанскому «Ак Барсу»
Сегодня, 27 января, «Трактор» в домашнем матче проиграл казанскому «Ак Барсу».
Общество
Суд подтвердил право России на бренд водки «Столичная»
В 2015 году районный суд Роттердама постановил, что бренды Stolichnaya и Moskovskaya принадлежат России, и обязал передать права на них, либо ежегодно выплачивать штраф в размере 100 тысяч евро и дополнительный ежедневный штраф в размере 50 тысяч евро.
Политика
Офис Пенса опроверг заявления Болтона по Украине
Офис вице-президента США Майка Пенса опроверг заявления экс-советника Дональда Трампа Джона Болтона, согласно которым, президент США говорил о задержке помощи Украине, если та не поможет ему в политическом плане.
Политика
На Украине потребовали от России часть Алмазного фонда
Лидер партии Свобода Олег Тягнибок считает, что Украина должна потребовать от России часть Алмазного фонда.
Экономика
Йод в России за год подорожал более чем на четверть
В тоже время, по информации маркетингового агентства DSM Group, средневзвешенная цена на йод в аптеках в позапрошлом году была 23 рубля, а в прошлом - 29 рублей, то есть выросла на 26 процентов.
Гаджеты
Компания Apple решила запатентовать стеклянный iMac
Компания Apple подала заявку на получение патента на моноблок iMac, облаченный в цельный лист гнутого стекла.
Игры
После обновления в World of Tanks появились новые двухорудийные танки
После обновления 1.7.1, выпущенного компанией Wargaming, в видеоигре World of Tanks появились новые двухорудийные танки.
Происшествия
Задолжавший по алиментам 800 тыс. рублей житель Курска сменил пол
Судебные приставы в Курской области нашли должника, который сменил пол, чтобы не платить 800 тыс. рублей алиментов своему несовершеннолетнему ребенку.
Экономика
Рынок акций РФ открылся падением индексов МосБиржи и РТС на 1,5-1,7%
Рынок акций РФ открылся в понедельник падением цен blue chips на фоне отката мировых фондовых площадок и нефти из-за ускорения темпов распространения опасного коронавируса в Китае; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли 1,5-1,7%, причем первый пробил рубеж 3100 пунктов.
Здоровье
Онищенко заявил о существовании 30 препаратов для лечения коронавируса
«Чтобы успокоить нашу общественность: уже примерно 30 медицинских препаратов, которые сегодня есть, лечат, работают против этого вируса», — сказал Онищенко.
Общество
В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий
Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.