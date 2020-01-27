Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Политика Белашко раскритиковал выступление Зеленского в Польше Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Польше с русофобской речью, которую будто бы позаимствовал у своего предшественника Петра Порошенко, отметил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.

Космос Астронавты МКС вышли в открытый космос для ремонта оборудования Астронавты вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для ремонта магнитного альфа-спектрометра, прямая трансляция операции ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Здоровье Роспотребнадзор поручил подготовиться к возможной вспышке коронавируса Главный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление с рекомендацией утвердить меры по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, вспышка которой произошла в Китае.

Политика Мишустин назначил главу мусорной госкомпании Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Илью Гудкова гендиректором госкомпании «Российский экологический оператор» (РЭО) сроком на три года, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Политика Чайка вступил в должность полпреда президента в СКФО Бывший генеральный прокурор России Юрий Чайка прибыл в Пятигорск, где был представлен в должности полпреда президента России в Северо-Кавказском федеральном округе.

Политика Глава Чувашии назвал скандал с вручением ключей происками конкурентов Глава Чувашии Михаил Игнатьев на заседании комиссии "Единой России" по этике назвал "происками конкурентов" скандал с вручением сотрудникам МЧС ключей от новых машин, сообщил замсекретаря генсовета партии Александр Хинштейн.

Экономика В России спрогнозировали подорожание молока и мяса на 12% Помимо мяса и молока в России на 5-7% могут подорожать продукты, содержащие пальмовое масло из-за повышения на него спроса в энергетической и автомобильной промышленности, а также из-за увеличения с 1 октября 2019 года НДС на данный товар.

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Общество Суд подтвердил право России на бренд водки «Столичная» В 2015 году районный суд Роттердама постановил, что бренды Stolichnaya и Moskovskaya принадлежат России, и обязал передать права на них, либо ежегодно выплачивать штраф в размере 100 тысяч евро и дополнительный ежедневный штраф в размере 50 тысяч евро.

Политика Офис Пенса опроверг заявления Болтона по Украине Офис вице-президента США Майка Пенса опроверг заявления экс-советника Дональда Трампа Джона Болтона, согласно которым, президент США говорил о задержке помощи Украине, если та не поможет ему в политическом плане.

Экономика Йод в России за год подорожал более чем на четверть В тоже время, по информации маркетингового агентства DSM Group, средневзвешенная цена на йод в аптеках в позапрошлом году была 23 рубля, а в прошлом - 29 рублей, то есть выросла на 26 процентов.

Гаджеты Компания Apple решила запатентовать стеклянный iMac Компания Apple подала заявку на получение патента на моноблок iMac, облаченный в цельный лист гнутого стекла.