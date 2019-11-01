«Главного доктора страны» пытаются дискредитировать: ее обвиняют в алкоголизме и хамстве. В интернете появилось видео, где, якобы, пьяная Малышева нарушает общественный порядок в краснодарском аэропорту.

Елену Малышеву обвинили в «алкоголизме и хамстве»

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