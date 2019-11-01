Общество

Live24Live24Елену Малышеву обвинили в «алкоголизме и хамстве»

«Главного доктора страны» пытаются дискредитировать: ее обвиняют в алкоголизме и хамстве. В интернете появилось видео, где, якобы, пьяная Малышева нарушает общественный порядок в краснодарском аэропорту.
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Кто порочит честь телеведущей Елены Малышевой?

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Елену Малышеву обвинили в «алкоголизме и хамстве»

Live2403:56

В хамстве и пьянстве обвинили Елену Малышеву

Соловей.Инфо04:49
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Елена Малышева
Российская ведущая
Российская телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, педагог, доктор медицинских наук, профессор. Руководительница и ведущая телепрограмм «Здоровье» и «Жить здорово!», выходящих в эфир на «Первом канале».
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