«Главного доктора страны» пытаются дискредитировать: ее обвиняют в алкоголизме и хамстве. В интернете появилось видео, где, якобы, пьяная Малышева нарушает общественный порядок в краснодарском аэропорту.

Елену Малышеву обвинили в «алкоголизме и хамстве»

Политика МИД осудил намёки в СМИ на причастность Москвы к смерти Ле Мезюрье Министерство иностранных дел России отреагировало на материал газеты The Independent, в котором сообщение о гибели британского сооснователя «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье увязывается с разоблачительными заявлениями представителя российского МИД Марии Захаровой относительно британского разведчика.

Происшествия СПбГУ уволил Наполеона-расчленителя Соколова после случившегося Санкт-Петербургский государственный университет, в котором Олег Соколов занимал должность доцента и преподавателя истории, прекратил всяческие отношения с Наполеоном-расчленителем.

Политика Израиль и США отказались обсуждать создание безъядерной зоны на Ближнем Востоке Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил об отказе США и Израиля от участия в конференции по созданию зоны, свободной от оружия массового уничтожения (ОМУ), на Ближнем Востоке.

Технологии WSJ: Google собирает медицинские данные пользователей В рамках Project Nightingale, как назвали проект, компании получили доступ к историям болезней, выпискам из медкарт, рецептам врачей, результатам лабораторных анализов пациентов, при этом их имена и даты рождения также открыты, пишет WSJ.

Происшествия В воинской части в Бурятии найден мертвым контрактник В одной из воинских частей Восточного военного округа (ВВО), дислоцирующихся на территории Бурятии, сегодня утром был найден мертвым военнослужащий-контрактник, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воинского подразделения.

Авто Названы цены на Lada Vesta с вариатором Названы цены на автомобиль Lada Vesta с бесступенчатым вариатором Jatco JF015E и 1,6-литровым двигателем Renault H4MK мощностью 113 лошадиных сил.

Общество Путин одобрил распространение спецрежима для самозанятых Специальный налоговый режим для самозанятых будет распространен на всю страну. С таким предложением согласился глава государства.

Авто Представили новую Skoda Octavia Компания Skoda представила в Праге новое, четвертое поколение Skoda Octavia.

Политика Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончится только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма» и компенсации «за агрессию».

Наука Турецкие археологи откопали древнейшую канализацию Древнейшую канализационную систему раскопали турецкие археологи в современной турецкой провинции Мардин на юго-востоке страны, сообщает 11 ноября специализированный ресурс «Новости археологии».

Происшествия Экс-ректора ДВФУ приговорили к семи годам заключения за растрату Тихоокеанский флотский военный суд во Владивостоке приговорил экс-ректора Дальневосточного федерального университета Сергея Иванца к семи годам тюремного заключения и штрафу в размере 500 тыс. рублей по делу о растрате.

Гаджеты Sony прекращает выпуск смартфонов Компания Sony, видимо, решила сократить свои расходы и прикрыть невыгодные проекты. Из-за неприбыльности бренд прекращает выпуск смартфонов.