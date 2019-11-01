Общество

Live24Live24Елену Малышеву обвинили в «алкоголизме и хамстве»

«Главного доктора страны» пытаются дискредитировать: ее обвиняют в алкоголизме и хамстве. В интернете появилось видео, где, якобы, пьяная Малышева нарушает общественный порядок в краснодарском аэропорту.
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Кто порочит честь телеведущей Елены Малышевой?

Туапсинские вести02:25

Елену Малышеву обвинили в «алкоголизме и хамстве»

Live2403:56

В хамстве и пьянстве обвинили Елену Малышеву

Соловей.Инфо04:49

«Заработала на мнимом инсульте» или почему Малышева «напивается» в командировках

Версия.Инфо07:59
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Политика

МИД осудил намёки в СМИ на причастность Москвы к смерти Ле Мезюрье

Министерство иностранных дел России отреагировало на материал газеты The Independent, в котором сообщение о гибели британского сооснователя «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье увязывается с разоблачительными заявлениями представителя российского МИД Марии Захаровой относительно британского разведчика.
RT на русском 13:38
Политика

Песков рассказал о тщательной проверке имущества прокурора Москвы

Контрольное управление администрации президента РФ может, если сочтет нужным, перепроверить декларацию об имуществе главного прокурора Москвы Дениса Попова.
REGNUM 07:27
Политика

Помпео: США дали Украине оружие для борьбы с русскими

Вашингтон дал Киеву оружие, чтобы украинцы «могли сражаться с русскими», заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу WCSC.
Коммерсантъ 13:01
Общество

Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении

РИА Новости вчера в 07:43
Шоу-бизнес

Кристине Асмус угрожают расправой из-за секс-сцен в фильме «Текст»

«Как мужу, Гарику неприятно»: Кристина Асмус расплакалась, вспоминая секс-сцену в фильме «Текст».
StarHit.ru 03:00
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Илья Самсонов сыграет в воротах «Вашингтона» в матче с «Аризоной»

Илья Самсонов будет стартовым вратарем «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной Койотс».
Sport24.ru 11:34
Общество

Композитор Пахмутова в 90-летие получила орден Андрея Первозванного

Российский композитор Александра Пахмутова накануне отметила 90-летний юбилей.
Росбалт вчера в 14:33
Общество

Малышева прокомментировала обвинения в нетрезвом появлении в аэропорту

РИА Новости 11:00
Происшествия

СПбГУ уволил Наполеона-расчленителя Соколова после случившегося

Санкт-Петербургский государственный университет, в котором Олег Соколов занимал должность доцента и преподавателя истории, прекратил всяческие отношения с Наполеоном-расчленителем.
Невские Новости 11:23
Политика

Израиль и США отказались обсуждать создание безъядерной зоны на Ближнем Востоке

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил об отказе США и Израиля от участия в конференции по созданию зоны, свободной от оружия массового уничтожения (ОМУ), на Ближнем Востоке.
Известия 20:15
Политика

Макрон договорился с Трампом о встрече до саммита НАТО

Саммит НАТО в Лондоне пройдет 3-4 декабря.
РИА Новости 19:28
Технологии

WSJ: Google собирает медицинские данные пользователей

В рамках Project Nightingale, как назвали проект, компании получили доступ к историям болезней, выпискам из медкарт, рецептам врачей, результатам лабораторных анализов пациентов, при этом их имена и даты рождения также открыты, пишет WSJ.
News.ru 18:09
Происшествия

Адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова застрелили на Украине

На Украине был застрелен адвокат Святослав Пархоменко, защищавший подозреваемого в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова - Александра Лося.
Газета.Ru вчера в 18:58
Происшествия

В воинской части в Бурятии найден мертвым контрактник

В одной из воинских частей Восточного военного округа (ВВО), дислоцирующихся на территории Бурятии, сегодня утром был найден мертвым военнослужащий-контрактник, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воинского подразделения.
Российская газета 08:01
Авто

Honda анонсировала дату начала продаж кроссовера Breeze

Японская компания по производству автомобилей Honda огласила дату старта продаж нового кроссовера Breeze.
NewInform 09 ноября в 02:45
Политика

«Нафтогаз» призвал «Газпром» «показать свою Суджу»

"Нафтогаз" призвал "Газпром" разрешить Киеву провести проверку газоизмерительной станции "Суджа", заявил глава украинской компании Андрей Коболев.
РИА Новости 14:32
Авто

Названы цены на Lada Vesta с вариатором

Названы цены на автомобиль Lada Vesta с бесступенчатым вариатором Jatco JF015E и 1,6-литровым двигателем Renault H4MK мощностью 113 лошадиных сил.
UfaTime.ru 15:26
Общество

Небольшое потепление пришло в Алтайский край перед сильными морозами

Ветер южный, 8-13 метров в секунду, местами порывы до 23 метров, сообщает ЦГМС по краю.
АМИТЕЛ 18:21
Политика

Президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке

Президент Боливии Эво Моралес объявил в воскресенье о своей отставке.
ТАСС вчера в 20:55
Общество

Путин одобрил распространение спецрежима для самозанятых

Специальный налоговый режим для самозанятых будет распространен на всю страну. С таким предложением согласился глава государства.
Российская газета 04:52
Авто

Представили новую Skoda Octavia

Компания Skoda представила в Праге новое, четвертое поколение Skoda Octavia.
Автоновости дня 13:49
Политика

Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией

Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончится только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма» и компенсации «за агрессию».
РБК 15:40
Кино

Появился трейлер нового фильма «Скуби-Ду»

News.ru 09:52
Авто

Автомобили в России дорожают при падении спроса

Рифей-Пермь вчера в 22:47
Наука

Турецкие археологи откопали древнейшую канализацию

Древнейшую канализационную систему раскопали турецкие археологи в современной турецкой провинции Мардин на юго-востоке страны, сообщает 11 ноября специализированный ресурс «Новости археологии».
Красная весна 16:04
Происшествия

Экс-ректора ДВФУ приговорили к семи годам заключения за растрату

Тихоокеанский флотский военный суд во Владивостоке приговорил экс-ректора Дальневосточного федерального университета Сергея Иванца к семи годам тюремного заключения и штрафу в размере 500 тыс. рублей по делу о растрате.
RT на русском вчера в 21:45
Гаджеты

Sony прекращает выпуск смартфонов

Компания Sony, видимо, решила сократить свои расходы и прикрыть невыгодные проекты. Из-за неприбыльности бренд прекращает выпуск смартфонов.
Актуальные Новости 03:30
Политика

Перу пропустит мексиканский самолет, который заберет Моралеса

Перу открыло свое воздушное пространство для мексиканского самолета, который должен забрать бывшего президента Боливии Эво Моралеса.
Политика Сегодня 19:33
Общество

Сообщения о неоказании помощи пострадавшим в Тулуне проверят в СК

«Председатель Следственного комитета дал указание руководству регионального следственного управления доложить об обстоятельствах нарушения прав граждан», - сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
ТК Звезда 11:36
Происшествия

Суд заочно арестовал журналиста «Росбалта» по делу о вымогательстве

Тверской суд Москвы заочно взял под стражу журналиста агентства «Росбалт» Александра Шварева, которому вменяются вымогательство (ст. 163 УК) у бизнесмена Кенеса Ракишева и клевета (ст. 128.1) на миллиардера Алишера Усманова.
РБК 10:24
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Елена Малышева
Российская ведущая
Российская телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, педагог, доктор медицинских наук, профессор. Руководительница и ведущая телепрограмм «Здоровье» и «Жить здорово!», выходящих в эфир на «Первом канале».
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