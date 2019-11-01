Общество
Live24Елену Малышеву обвинили в «алкоголизме и хамстве»
«Главного доктора страны» пытаются дискредитировать: ее обвиняют в алкоголизме и хамстве. В интернете появилось видео, где, якобы, пьяная Малышева нарушает общественный порядок в краснодарском аэропорту.
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Политика
МИД осудил намёки в СМИ на причастность Москвы к смерти Ле Мезюрье
Министерство иностранных дел России отреагировало на материал газеты The Independent, в котором сообщение о гибели британского сооснователя «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье увязывается с разоблачительными заявлениями представителя российского МИД Марии Захаровой относительно британского разведчика.
Политика
Песков рассказал о тщательной проверке имущества прокурора Москвы
Контрольное управление администрации президента РФ может, если сочтет нужным, перепроверить декларацию об имуществе главного прокурора Москвы Дениса Попова.
Политика
Помпео: США дали Украине оружие для борьбы с русскими
Вашингтон дал Киеву оружие, чтобы украинцы «могли сражаться с русскими», заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу WCSC.
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
Шоу-бизнес
Кристине Асмус угрожают расправой из-за секс-сцен в фильме «Текст»
«Как мужу, Гарику неприятно»: Кристина Асмус расплакалась, вспоминая секс-сцену в фильме «Текст».
Хоккей
Илья Самсонов сыграет в воротах «Вашингтона» в матче с «Аризоной»
Илья Самсонов будет стартовым вратарем «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной Койотс».
Общество
Композитор Пахмутова в 90-летие получила орден Андрея Первозванного
Российский композитор Александра Пахмутова накануне отметила 90-летний юбилей.
Происшествия
СПбГУ уволил Наполеона-расчленителя Соколова после случившегося
Санкт-Петербургский государственный университет, в котором Олег Соколов занимал должность доцента и преподавателя истории, прекратил всяческие отношения с Наполеоном-расчленителем.
Политика
Израиль и США отказались обсуждать создание безъядерной зоны на Ближнем Востоке
Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил об отказе США и Израиля от участия в конференции по созданию зоны, свободной от оружия массового уничтожения (ОМУ), на Ближнем Востоке.
Политика
Макрон договорился с Трампом о встрече до саммита НАТО
Саммит НАТО в Лондоне пройдет 3-4 декабря.
Технологии
WSJ: Google собирает медицинские данные пользователей
В рамках Project Nightingale, как назвали проект, компании получили доступ к историям болезней, выпискам из медкарт, рецептам врачей, результатам лабораторных анализов пациентов, при этом их имена и даты рождения также открыты, пишет WSJ.
Происшествия
Адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова застрелили на Украине
На Украине был застрелен адвокат Святослав Пархоменко, защищавший подозреваемого в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова - Александра Лося.
Происшествия
В воинской части в Бурятии найден мертвым контрактник
В одной из воинских частей Восточного военного округа (ВВО), дислоцирующихся на территории Бурятии, сегодня утром был найден мертвым военнослужащий-контрактник, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воинского подразделения.
Авто
Honda анонсировала дату начала продаж кроссовера Breeze
Японская компания по производству автомобилей Honda огласила дату старта продаж нового кроссовера Breeze.
Политика
«Нафтогаз» призвал «Газпром» «показать свою Суджу»
"Нафтогаз" призвал "Газпром" разрешить Киеву провести проверку газоизмерительной станции "Суджа", заявил глава украинской компании Андрей Коболев.
Авто
Названы цены на Lada Vesta с вариатором
Названы цены на автомобиль Lada Vesta с бесступенчатым вариатором Jatco JF015E и 1,6-литровым двигателем Renault H4MK мощностью 113 лошадиных сил.
Общество
Небольшое потепление пришло в Алтайский край перед сильными морозами
Ветер южный, 8-13 метров в секунду, местами порывы до 23 метров, сообщает ЦГМС по краю.
Политика
Президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке
Президент Боливии Эво Моралес объявил в воскресенье о своей отставке.
Общество
Путин одобрил распространение спецрежима для самозанятых
Специальный налоговый режим для самозанятых будет распространен на всю страну. С таким предложением согласился глава государства.
Авто
Представили новую Skoda Octavia
Компания Skoda представила в Праге новое, четвертое поколение Skoda Octavia.
Политика
Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией
Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончится только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма» и компенсации «за агрессию».
Кино
Появился трейлер нового фильма «Скуби-Ду»
Авто
Автомобили в России дорожают при падении спроса
Наука
Турецкие археологи откопали древнейшую канализацию
Древнейшую канализационную систему раскопали турецкие археологи в современной турецкой провинции Мардин на юго-востоке страны, сообщает 11 ноября специализированный ресурс «Новости археологии».
Происшествия
Экс-ректора ДВФУ приговорили к семи годам заключения за растрату
Тихоокеанский флотский военный суд во Владивостоке приговорил экс-ректора Дальневосточного федерального университета Сергея Иванца к семи годам тюремного заключения и штрафу в размере 500 тыс. рублей по делу о растрате.
Гаджеты
Sony прекращает выпуск смартфонов
Компания Sony, видимо, решила сократить свои расходы и прикрыть невыгодные проекты. Из-за неприбыльности бренд прекращает выпуск смартфонов.
Политика
Перу пропустит мексиканский самолет, который заберет Моралеса
Перу открыло свое воздушное пространство для мексиканского самолета, который должен забрать бывшего президента Боливии Эво Моралеса.
Общество
Сообщения о неоказании помощи пострадавшим в Тулуне проверят в СК
«Председатель Следственного комитета дал указание руководству регионального следственного управления доложить об обстоятельствах нарушения прав граждан», - сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Происшествия
Суд заочно арестовал журналиста «Росбалта» по делу о вымогательстве
Тверской суд Москвы заочно взял под стражу журналиста агентства «Росбалт» Александра Шварева, которому вменяются вымогательство (ст. 163 УК) у бизнесмена Кенеса Ракишева и клевета (ст. 128.1) на миллиардера Алишера Усманова.