Политика
КоммерсантъЕлена Шувалова исключена из КПРФ
Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший. Со слов коллег, которые там были, господин Ступин сказал, что были две причины, по которым госпожу Шувалову исключили из партии.
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с чего всё началось
Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ. Об этом «Новой газете» сообщил депутат Евгений Ступин. Такое решение принял пленум партии.Новая газета10:08
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Ренк во время очередного интервью подтвердил, что он будет снимать пилотную серию шоу и сообщил, что также выступит в качестве исполнительного продюсера.
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Во Львове прибывший на модернизацию МиГ-29 разворовали на запчасти
Истребитель МиГ-29, который прибыл на Львовский государственный авиационный завод для прохождения модернизации, был разворован по запчастям.
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Захарова прокомментировала высылку российских дипломатов из Чехии
Высылка двух российских дипломатов не соответствует внутренней повестке Чехии, а отношения с Россией портятся со стороны определённой части чешской элиты.
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На официальном сайте по поправкам скрыли «обнуление» Путина
На официальном сайте голосования по изменениям в Конституцию не упоминается «космическая» поправка, которая обнуляет президентские сроки Владимира Путина.
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Происшествия
В Москве ограбили сыровара Сироту
В Москве был ограблен 32-летний фермер из Красногорского района Московской области, известный сыровар Олег Сирота.
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Vprognoze.ru 03:00
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Lenta.ru вчера в 17:08
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Курс доллара может вернуться к показателям начала пандемии
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Пригожин посоветовал Шнурову обратиться к психиатру
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Обнаружены следы двух ранее неизвестных извержений в Йеллоустоуне
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