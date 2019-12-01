Биатлон
РИА НовостиЕлисеев стал третьим в спринте на этапе Кубка мира в Швеции
Россиянин Матвей Елисеев занял третье место в спринтерской гонке на первом этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.
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Происшествия
Бригада скорой приехала на вызов к ребенку и погуглила диагноз
В Братске приехавшая на вызов фельдшер скорой помощи не смогла самостоятельно поставить диагноз заболевшему младенцу и стала искать ответ в интернете.
Космос
ЕКА показало реальные размеры двух опасных астероидов на фоне мировых памятников
Европейское космическое агентство (ЕКА) опубликовало необычные изображения бинарной системы астероидов Дидим на фоне мировых памятников.
Происшествия
Найденную в выгребной яме российскую школьницу изнасиловал сосед
Происшествия
Водитель автобуса, рухнувшего с моста в Забайкалье, погиб
Водитель рейсового автобуса Kia Granbird, который днем 1 декабря рухнул с моста через замерзшую реку Куэнга в Сретенском районе Забайкальского края, погиб в ходе ДТП.
Политика
Греческая делегация со скандалом ушла с церемонии с участием Эрдогана
Греческая делегация во главе с заместителем министра энергетики и окружающей среды Димитрисом Иконому со скандалом покинула церемонию открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP) в знак протеста против "провокационных заявлений" президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает телеканал Skai.
Политика
Песков: Путину и Зеленскому есть о чем поговорить
Президенты России и Украины впервые встретятся очно 9 декабря в Париже на саммите в нормандском формате.
Биатлон
Вирер победила в спринте на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде
Автоспорт
Льюис Хэмилтон стал победителем последнего этапа «Формулы-1»
Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes занял первое место на этапе Гран-при в классе гонок «Формула-1» в Абу-Даби.
Армия и оружие
В сети появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
Видеоролик, на котором советский зенитный ракетный комплекс «Оса» сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache, был опубликован в сети одним из пользователей Twitter.
Культура
Гусман назвал несмешной вырезанную из КВН шутку Светлакова
Космос
Новая книга Джеммы Лавендер описывает судьбу Млечного Пути
Армия и оружие
В ДНР сообщили о начале испытаний новой станции РЭБ
Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило о проведении испытаний станции радиоэлектронной борьбы, предназначенной для обнаружения и создания помех системам сотовой связи, сообщает РИА Новости.
Политика
Генсек ООН обратился к человечеству
"Прекратить нашу войну с природой" призвал человечество генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Происшествия
На Урале задержали главу религиозной секты после убийства мальчика
В Екатеринбурге задержана глава секты «Ученики Христа» 48-летняя Земфира Гайнуллина.
Общество
Знаки зодиака, которых порадует 2020 год
Один из самых непростых знаков зодиака, в 2020 году получит именно то, чего давно ему было необходимо — спокойствия.
Общество
Le Monde сообщила о победе России над алкоголизмом
В Европе сообщили о резком снижении потребления алкоголя в России.
Общество
МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий
По данным МЧС, сегодня, 1 декабря, во второй половине дня ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, дождя.
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в Новом Орлеане, пострадали 11 человек
Как минимум 11 человек получили ранения в результате стрельбы, которую открыл неизвестный по прохожим в городе Новый Орлеан в американском штате Луизиана.
Армия и оружие
Армия Сирии отразила атаку террористов в Идлибе
Политика
«Нафтогаз» заявил о проблемах со взысканием долгов с «Газпрома»
"Нафтогазу Украины" не удалось через суды добиться ареста активов "Газпрома" в Германии, Польше и Молдавии, чтобы взыскать компенсацию по решению Стокгольмского арбитража, сообщил исполнительный директор "Нафогаза" Юрий Витренко в эфире украинского "Радио НВ".
Шоу-бизнес
Анна Семенович рассказала о генетическом заболевании груди
Певица Анна Семенович рассказала, что ей диагностировали генетическое заболевание груди.
Единоборства
Российского борца Садулаева дисквалифицировали на 4 месяца
Названа причина подобного решения Олимпийский чемпион по вольной борьбе россиянин Абдулрашид Садулаев отстранен от соревнований на четыре месяца.
Общество
Бывший гендиректор телекомпании «Рустави 2» решил уехать из Грузии
Бывший генеральный директор телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия заявил, что вместе с семьей покидает Грузию.
Технологии
12-ядерный процессор Ryzen 9 3900X теперь можно взять в аренду
12-ядерный Ryzen 9 3900X, который до сих пор можно купить не везде, да и зачастую по изрядно завышенной цене, можно взять в аренду на срок от двух недель до полугода.
Авто
Что изменится в России для автомобилистов с 1 декабря
С 1 декабря обязательным условием эксплуатации автомобиля в России станет использование зимней резины.
Экономика
Набиуллина объяснила укрепление рубля
Основной причиной укрепления рубля Набиуллина назвала приток капитала.
Единоборства
Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева в первом раунде
Четырехраундовый бой, прошедший в пятницу в Москве, завершился победой Емельяненко нокаутом в первом раунде.
Кино
Сериал «Мандалорец» создал «дыру» в каноне вселенной «Звёздных войн»
Сериал «Мандалорец» потокового сервиса Disney+ создал сюжетную «дыру» во вселенной «Звёздных войн».
Общество
В России расширили список сильнодействующих веществ
Список запрещенных сильнодействующих препаратов расширился в России с 1 декабря, в него включили три "аптечных наркотика".