Россиянин Матвей Елисеев занял третье место в спринтерской гонке на первом этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.

Елисеев стал третьим в спринте на этапе Кубка мира в Швеции

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