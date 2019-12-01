Россиянин Матвей Елисеев занял третье место в спринтерской гонке на 10 км на первом в сезоне этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде. Российский биатлонист, для которого это первая в карьере медаль на Кубке мира, преодолел дистанцию за 24 минуты 28,2 секунды.

Елисеев завоевал бронзу в спринте на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде

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