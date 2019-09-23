Экономика

РБКРБКЕлизавета Голикова назначена старшим вице-президентом ВТБ

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Бывший соруководитель объединенной редакции РБК Елизавета Голикова назначена руководителем департамента по работе со средствами массовой информации — старшим вице-президентом банка ВТБ.
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Экс-глава объединенной редакции РБК Голикова перешла на работу в ВТБ

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Костин Андрей
Российский бизнесмен
Российский банкир и финансист, президент-председатель правления ВТБ, кандидат экономических наук, директор Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета.
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