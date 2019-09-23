Бывший соруководитель объединенной редакции РБК Елизавета Голикова назначена руководителем департамента по работе со средствами массовой информации — старшим вице-президентом банка ВТБ.

Общество Старейший британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации В контролируемом Thomas Cook туроператором «Интерусит» заверили, что банкротство старейшего британского туроператора не скажется на работе российской компании.

Политика Путин назвал вызов для всего человечества Распространение онкологических заболеваний является вызовом для всего человечества, заявил президент Владимир Путин.

Армия и оружие Минобороны намерено улучшить программу боевой подготовки офицеров Минобороны намерено улучшить тестовую программу дополнительной подготовки офицеров по действиям в огне, воде, воздухе и на суше.

Транспорт В России установили новые требования к детским автобусным экскурсиям Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление, устанавливающее новые требования к организации детский автобусных экскурсий.

Происшествия В Петербурге возбудили дело из-за фотографий политиков на кладбище Как сообщил изданию «Фонтанка» адвокат одного из задержанных Андрея Жексимбаева Максим Камакин, его подзащитный был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу, которое возбуждено по ст.244 УК России (надругательство над телами умерших и местами их захоронения группой лиц по предварительному сговору).

Происшествия СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга В 2019 году, указывает СК, была получена дополнительная информация об обстоятельствах убийства Круга, следствие было возобновлено.

Общество Похоже, создатели Batman: Arkham Origins тизерят новую игру про Бэтмена Студия WB Games Montreal, разработавшая Batman: Arkham Origins, впервые с 2015 года вышла на связь с геймерами: в аккаунте студии появилось видео к юбилею Бэтмена.

Шоу-бизнес Экс-король Малайзии отказался от выплат алиментов Оксане Воеводиной Напомним, в ноябре прошлого года победительница конкурса «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина вышла замуж за бывшего короля Малайзии Мухаммада V. Для того чтобы стать женой султана по малайзийским законам, девушка приняла ислам.

Игры Новая Sony PlayStation станет самой энергоэффективной консолью Sony Для сравнения PlayStation 4 в режиме ожидания потребляла 8,5 Вт. Во время своей работы потребление вырастало до 137 Вт.

Общество Дженнифер Лопес стала главной звездой показа Versace Главной звездой показа Versace в рамках миланской Недели моды стала Дженнифер Лопес, пишет storinka.com.ua.

Происшествия В Саратове обвиняемый в убийстве 18-летней девушки признал вину В Саратове 18-летний молодой человек, обвиняемый в жестоком убийстве своей сверстницы, признал вину в этом преступлении.

Армия и оружие В Совфеде объяснили слова генерала США о действиях РФ в Черном море Ранее американский генерал, бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес пожаловался на то, что Россия "блокирует учения НАТО".

Спорт WADA запустило процедуру несоответствия РУСАДА антидопинговому кодексу "Исполкому было сообщено, что дальнейшее расследование несоответствий в данных московской лаборатории привело к тому, что 17 сентября 2019 года WADA открыло официальную процедуру несоответствия РУСАДА требованиям (всемирного антидопингового кодекса)", - говорится в заявлении WADA, которое цитирует Рейтер.

Общество В России ожидается затяжное похолодание В Гидрометцентре предупредили о затяжном похолодании на всей территории России.

Армия и оружие В США назвали худший самолет Второй мировой войны Германский одноместный ракетный истребитель-перехватчик Ba 349 Natter вертикального взлета, предназначенный для противовоздушной обороны (ПВО), является худшим самолетом Второй мировой войны, пишет Air & Space.

Происшествия Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ В Сети распространились фотографии последствий падения двух боевых машин ВДВ в ходе десантирования на учениях «Центр-2019».

Единоборства Главный бой на UFC Fight Night 159 остановили из-за тычка в глаз Бой между мексиканцем Яиром Родригесом и американцем Джереми Стивенсом возглавил шоу UFC Fight Night 159 в Мехико.

Здоровье В Армении обнаружили девушку, которая плачет кристаллами У 22-летней жительницы Армении Сатеник Каразян нашли редкую патологию — за сутки в глазах девушки может образовываться более 50 кристаллов.

Шоу-бизнес Пациентка клиники заявила о прекращении лечения Заворотнюк Женщина, называющая себя пациентом одного из частных московских медцентров, заявила, что врачи прекратили лечение актрисы Анастасии Заворотнюк.

Общество В Архангельской области прошли митинги против полигона «Шиес» В Архангельской области прошли митинги против строительства экотехнопарка «Шиес», сообщает портал 29.ru.

Политика Шпиона Смоленкова объявили в розыск Бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого СМИ называют возможным американским шпионом, объявили в розыск как пропавшего без вести.

Кино В США вручили телепремию «Эмми» В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения лауреатов телепремии «Эмми». Лучшим драматическим сериалом признана «Игра престолов».

Общество Republic нашел у родных главы АП недвижимость на 1,6 млрд рублей Журналисты Republic нашли у родственников главы администрации президента Антона Вайно недвижимость общей стоимостью 1,6 миллиардов рублей.

Политика Кудрин ответил Шойгу в споре о бюджете на оборону Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил удивление словами министра обороны Сергея Шойгу, которыми тот ответил на заявление Кудрина о раздутых тратах на оборону.

Происшествия Амнистия капитала впервые обернулась против бизнесмена Отмечается, что в марте 2017 года декларация Израйлита была изъята в налоговой службе Федеральной службой безопасности (ФСБ), а затем приобщена к уголовному делу об отмывании средств.