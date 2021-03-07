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Елизавета II не намерена смотреть интервью принца Гарри и Меган Маркл

Королева Великобритании Елизавета II не намерена смотреть интервью принца Гарри и его супруги Меган Маркл американской телеведущей Опре Уинфри. Об этом сообщило издание Sunday Times в преддверии выхода интервью вечером по американскому времени.В источнике
С чего всё началось
Интервью Меган Маркл серьезно беспокоит Букингемский дворец, ведь там могут прозвучать нелицеприятные факты о взаимоотношениях Маркл с супругой принца Уильяма Кейт Миддлтон, пишет издание The Sun
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Подробнее о событии

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