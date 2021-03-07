Королева Великобритании Елизавета II не намерена смотреть интервью принца Гарри и его супруги Меган Маркл американской телеведущей Опре Уинфри. Об этом сообщило издание Sunday Times в преддверии выхода интервью вечером по американскому времени.

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С чего всё началось Интервью Меган Маркл серьезно беспокоит Букингемский дворец, ведь там могут прозвучать нелицеприятные факты о взаимоотношениях Маркл с супругой принца Уильяма Кейт Миддлтон, пишет издание The Sun Экономика сегодня вчера в 06:17