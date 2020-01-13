Общество

Газета.RuГазета.RuЕлизавета II поддержала решение Гарри и Меган начать «новую жизнь»

Елизавета II заявила, что полностью поддерживает желание принца Гарри и Меган Маркл стать независимыми: после того, как они убедили ее, что не будут рассчитывать на деньги общественных фондов, королева согласилась дать им добро на "новую жизнь".
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Мужская сборная России по гандболу уступила команде Исландии во втором туре группового этапа чемпионата Европы (23:34).
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В Думе предложили амнистию для воевавших в Чечне и Афганистане

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Никаких контрактов и переговоров по покупке Украиной газа у России напрямую нет, заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, передает «Радио Свобода».
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