Общество
Газета.RuЕлизавета II поддержала решение Гарри и Меган начать «новую жизнь»
Елизавета II заявила, что полностью поддерживает желание принца Гарри и Меган Маркл стать независимыми: после того, как они убедили ее, что не будут рассчитывать на деньги общественных фондов, королева согласилась дать им добро на "новую жизнь".
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Елизавета II разрешила Гарри и Меган покинуть дворец: «Полностью поддерживаю»
Московский Комсомолец12:28
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Футбол
Дубль Неймара не помог «ПСЖ» одолеть «Монако» Головина
"Пари Сен-Жермен" и "Монако" разошлись миром в матче 20-го тура чемпионата Франции по футболу.
Общество
Семь стран лишили права голоса на Генассамблее ООН
Неуплата взносов стала причиной, по которой семь государств – членов ООН лишили права голоса на Генеральной ассамблее.
Происшествия
На Шри-Ланке вынужденно сел самолет с мертвыми пассажирами на борту
В понедельник, 13 января, самолет авиакомпании Thai Airways совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Шри-Ланки Бандаранаике с двумя мертвыми пассажирами на борту.
Авто
В Германии недорого распродают 34 военных Mercedes-Benz G-Class
Немецкий автодилер Autohaus Lorinser распродает 34 военных внедорожника Mercedes-Benz G-Class по бросовым ценам.
Происшествия
Крупнейший торговый центр Киева затоплен горячей водой
В Киеве оказался затопленным крупнейший торговый центр города — Ocean Plaza, находящийся в Голосеевском районе.
Политика
Исполняющим обязанности президента Абхазии стал премьер Бганба
Парламент Абхазии назначил главу правительства Валерия Бганбу исполняющим обязанности президента республики после принятия отставки Рауля Хаджибмы, передает «Sputnik Абхазия».
Общество
СКР назвал грабеж мотивом убийства российских журналистов в ЦАР
Политика
Кремль опубликовал новые архивные фото Путина
Как сообщает пресс-служба Кремля, теперь пользователям интернета доступны фото- и видеоматериалы с 2005 по 2009 год.
Армия и оружие
В Индии усомнились в способности РФ создавать надёжные авиадвигатели
Политика
Иран намерен вызвать Трампа в суд из-за убийства Сулеймани
Глава Верховного суда Ирана Эбрахим Раиси заявил, что Тегеран в суде обвинит президента США Дональда Трампа в убийстве генерала Касема Сулеймани.
Технологии
ESET предупредил о мошенниках в WhatsApp от имени Adidas
Доверчивые пользователи попадали на поддельный сайт Adidas, где им предлагалось пройти небольшой опрос и переслать это сообщение 20 контактам из своей телефонной книги.
Футбол
Хакан Шюкюр: Эрдоган забрал у меня все, теперь я таксист в США
По рассказу Шюкюра немецкому изданию Welt am Sonntag, он бежал в Сан-Франциско, где открыл кафе.
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
Гаджеты
Windows 7 останется без поддержки 14 января. Что рекомендует Microsoft?
Во вторник, 14 января, выпущенная в июле 2009 года, официально останется без поддержки.
Здоровье
Опасность вспышки пневмонии в Китае прокомментировал доктор Мясников
Известный российский врач Доктор Мясников прокомментировал изданию Evo-rus.com опасность вспышки пневмонии в Китае.
Спорт
Российские гандболисты проиграли Исландии на чемпионате Европы
Мужская сборная России по гандболу уступила команде Исландии во втором туре группового этапа чемпионата Европы (23:34).
Экономика
«Газпром» поймали на продаже своих акций самому себе
Госкомпанию поймали на странной сделке вскоре после того, как Московская биржа отказалась признать, что проданные акции находятся в свободном обращении.
Общество
В Думе предложили амнистию для воевавших в Чечне и Афганистане
Условно осужденных, которым до вступления постановления в силу изменят наказание на более мягкое либо отсрочат отбывание наказания, а также тех, кого осудили к наказанию, не связанному с лишением свободы, депутат предлагает освободить от наказания.
Политика
«Нафтогаз» объяснил отсутствие поставок российского газа на Украину
Никаких контрактов и переговоров по покупке Украиной газа у России напрямую нет, заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, передает «Радио Свобода».
Политика
Путин поручил освободить врачей от ответственности за утрату лекарств
Российский лидер Владимир Путин поручил правительству до 1 апреля проработать меры по освобождению работников медучреждений от уголовной ответственности за утрату наркотических и психотропных препаратов, если она не связана с умышленной кражей.
Политика
Лавров заявил о прогрессе на переговорах по Ливии
Глава заседающего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Саррадж и глава Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри подписали проект документа по урегулированию в стране, командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар взял время до утра.
Шоу-бизнес
Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни
Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
Наука
Исследование показало, как поддерживать тонус мышц без тренировок
Ученые нашли способ поддерживать тонус мышц без физических упражнений.
Авто
Opel расширит модельный ряд в России
Почти после пятилетнего перерыва Opel вернулся на российский рынок с планами занять на нем не менее 5%. В 2020 году автопроизводитель расширит модельный ряд до шести наименований.
Политика
Партия Порошенко требует найти вину России в крушении Boeing в Иране
Политика
В Госдуме рассказали о подготовке СБУ теракта на Крымском мосту
Служба безопасности Украины (СБУ) готовила теракт на Крымском мосту, преступление планировалось реализовать за неделю до поездки президента России Владимира Путина на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань, сообщил депутат Госдумы Константин Затулин в эфире телеканала «Россия-24».