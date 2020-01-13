Общество

ТАССТАССЕлизавета II поддержала решение принца Гарри начать «новую жизнь»

Королева Великобритании Елизавета II поддерживает принца Гарри и его супругу Меган Маркл в их решении начать "новую жизнь", отказавшись от статуса старших членов королевской семьи и сопровождающих его обязанностей.
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Елизавета II поддержала решение принца Гарри и Меган Маркл начать «новую жизнь»

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Елизавета II разрешила Гарри и Меган покинуть дворец: «Полностью поддерживаю»

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В Омске матери вернули стоявшего на гречке ребёнка

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В Иране рассказали о причинах пуска ракеты по украинскому самолету

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Депутат Госдумы предлагает обложить домохозяек налогом

Депутат Государственной Думы предлагает обложить домохозяек налогом. Он считает, что это вполне справедливо и объяснил свою точку зрения.
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Задержавших Голунова полицейских подозревают в превышении полномочий

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Названы вредные для сексуальной жизни привычки

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Появились сведения о выводе «вагнеровцев» из Триполи

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Google просят разрешить удалять в Android предустановленные программы

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