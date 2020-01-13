Общество
RT на русскомЕлизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Уточняется, что принято решение «установить переходный период», когда герцог и герцогиня Сассекские будут находиться в Канаде и Великобритании. Ранее принц Гарри и его супруга Меган Маркл сообщили о планах отказаться от обязанностей и привилегий старших членов британской королевской семьи.
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Елизавета II разрешила Гарри и Меган покинуть дворец: «Полностью поддерживаю»
Московский Комсомолец12:28
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Хоккей
Капитан СКА Сергей Плотников отстранен на два матча за удар клюшкой
Капитана хоккейного СКА Сергея Плотникова отстранили от участия в ближайших двух матчах.
Технологии
Microsoft прекратила поддержку Windows 7
Компания Microsoft прекратила поддержку операционной системы Windows 7. Об этом сообщается на сайте компании.
Спорт
Мужская сборная России по гандболу потеряла шансы выступить на ОИ-2020
Мужская сборная России по гандболу потеряла шансы выступить на Олимпийских играх-2020 после матча чемпионата Европы между сборными Дании и Венгрии.
Общество
Каналы Венеции пересохли после сильного наводнения
Как уточняет Corriere dеl Veneto, вода ушла до отметки 50 см ниже уровня моря. В ноябре город столкнулся со страшным потопом.
Киберспорт
Открытая бета Legends of Runeterra начнется 24 января
Все участники беты получат в подарок эксклюзивного поро-защитника лунного света. Полная версия Legends of Runeterra выйдет в 2020 году.
Шоу-бизнес
Бывший муж Марии Порошиной через суд доказал, что не он отец ее сына
В Тушинском суде журналистам сообщили, что Древнов предоставил «все необходимые доказательства», что отцом этому ребенку не является.
Политика
СБ ООН обсудит расследование инцидента с химоружием в Сирии
Члены Совбеза ООН по инициативе России обсудят 20 января ситуацию вокруг расследования инцидента с якобы имевшим место применением химического оружия в сирийской Думе, сообщил журналистам пресс-секретарь постпредства РФ при организации Федор Стржижовский.
Кино
«Холоп» Шипенко обогнал фильм «Т-34» по сборам в российском прокате
Происшествия
Крупный торговый центр в Киеве затопило горячей водой
Затоплен оказался первый этаж торгового центра "Ocean Plaza". Людей пришлось экстренно эвакуировать.
Общество
Медведев оценил окончание новогодних праздников строками Чехова
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев процитировал Антона Чехова, говоря об окончании новогодних праздников.
Экономика
Работу Сахалинского ипотечного агентства признали неэффективной
Специалисты КСП предложили усилить контроль за деятельностью Сахалинского ипотечного агентства.
Общество
В России повысится стоимость тарифов у сотовых операторов
Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов "Мегафон" и "Вымпелком" ("Билайн") повысится, передает РИА "Новости".
Политика
Опровергнуты данные о подготовке СБУ теракта на Крымском мосту
Ранее 13 января депутат Госдумы Константин Затулин сообщил, что за неделю до поездки президента России Владимира Путина на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань сотрудники украинских спецслужб планировали теракт на Крымском мосту.
Политика
МИД Австрии назвал неприемлемыми санкции против «Северного потока-2»
Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в интервью Die Press раскритиковал экстерриториальные санкции США против проекта «Северный поток-2».
Футбол
ЦСКА хочет арендовать нападающего «Уотфорда» Саксесса
Кино
Бей осторожно: создатель «Мандалорца» раскрыл стоимость малыша Йоды
Общество
В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда
Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
Политика
Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с ПНС
Ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил по итогам переговоров по Ливии в Москве, что представители правительства Национального согласия Ливии подписали документ, конкретизирующий прекращение огня, маршал Халифа Хафтар попросил дополнительное время для его изучения.
Кино
Ирина Старшенбаум высказалась о работе с Федором Бондарчуком
В одной из недавних бесед с представителями средств массовой информации высказалась о работе с режиссером.
Биатлон
Тихонов намекнул на скорое увольнение Губерниева
Четырехкратный чемпион Олимпийских игр Александр Тихонов рассказал, что спортивного комментатора Дмитрия Губерниева в скором времени могут отстранить от работы.
Авто
Новый кроссовер Kia Seltos поступил к российским дилерам
Новый компактный кроссовер KIA Seltos, о российских тестах которого «Автоновости дня» сообщили буквально на днях, добрался до дилеров.
Политика
Климкин назвал Украину сырьевым придатком ЕС
В ноябре Климкин спрогнозировал большую войну на Украине, а также заявил об успехе Путина в Донбассе.
Общество
Минтранс отказался упрощать правила авиаперевозки питомцев
В ответе Минтранса поясняется, что Федеральные авиационные правила (ФАП-82) позволяют перевозить в салоне самолета ручную кладь бесплатно.
Экономика
Забайкальским малоимущим пенсионерам доплатят
Напомним, ранее сообщалось, что с 2020 года, согласно решению краевого парламента, более 53 тысяч неработающих пенсионеров Забайкальского края будут получать социальную доплату.
Космос
Лунный лазерный дальномер заработает в России в 2024 году
Российский лунный лазерный дальномер (ЛЛД), с помощью которого можно будет с высокой точностью определить расстояние до спутника Земли, планируют ввести в эксплуатацию в Алтайском крае в 2024 году.
Футбол
Тренер Слуцкий высказался о каминг-аутах в футболе
Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий выразил мнение, что общество пока не готово к каминг-аутам в футболе.
Шоу-бизнес
Представители Бабкиной и Кадышевой опровергли сведения об их драке
«Книги, в которой описана драка Кадышевой и Бабкиной, в природе не существует», – сообщили представители Надежды Кадышевой.