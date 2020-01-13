Общество

RT на русскомRT на русскомЕлизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия

Уточняется, что принято решение «установить переходный период», когда герцог и герцогиня Сассекские будут находиться в Канаде и Великобритании. Ранее принц Гарри и его супруга Меган Маркл сообщили о планах отказаться от обязанностей и привилегий старших членов британской королевской семьи.
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Елизавета II согласилась с желанием принца Гарри начать «новую жизнь»

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Общество

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RT на русском 20:24
Политика

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Политика

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Технологии

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Коммерсантъ вчера в 16:30
Общество

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Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов "Мегафон" и "Вымпелком" ("Билайн") повысится, передает РИА "Новости".
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Рухани одобрил признание Пентагона террористической организацией

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В документе отмечается, что «умаление деловой репутации» полиции недопустимо и «превышает границы приемлемой критики».
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Исторически крайне низкие запасы и очень плохой урожай ржи в 2019 году в России привели к росту стоимости ржи и муки из нее и как следствие — к росту цен на черный хлеб.
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В Екатеринбурге стартует последний «Старый Новый рок»

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Правительство не включило закон о новых пенсиях в план на год

Правительство не стало включать проект новой системы накопительных пенсий (гарантированный пенсионный план – ГПП) в план законопроектной деятельности на 2020 год.
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