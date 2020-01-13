Уточняется, что принято решение «установить переходный период», когда герцог и герцогиня Сассекские будут находиться в Канаде и Великобритании. Ранее принц Гарри и его супруга Меган Маркл сообщили о планах отказаться от обязанностей и привилегий старших членов британской королевской семьи.

Общество В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.

Технологии Microsoft прекратила поддержку Windows 7 Корпорация Microsoft с 14 января отказалась от поддержки операционной системы (ОС) Windows 7. Компьютер будет работать со старой ОС, однако компания не предоставляет техническую поддержку по любым вопросам, обновления программного обеспечения, а также обновления и исправления системы безопасности.

Общество Лучшие платья премии Critics’ Choice Awards Сегодня ночью в Калифорнии прошла премия Critics’ Choice Awards. И теперь самое время подвести ее итоги.

Общество Ливан восстановил право голоса в Генассамблее ООН 12 января стало известно, что по причине неуплаты взносов без права голоса остались семь входящих в организацию государств: Венесуэла, Гамбия, Йемен, Лесото, Ливан, Тонга и Центрально-Африканская Республика.

Футбол «Барселона» уволила главного тренера «Барселона» уволила главного тренера Эрнесто Вальверде. Об этом сообщается на сайте испанского футбольного клуба.

Происшествия В Новосибирске умер подросток, пострадавший в аквапарке В ночь на 13 января в новосибирской больнице №34 не приходя в сознание умер 16-летний подросток из Кемерово.

Политика Рухани одобрил признание Пентагона террористической организацией Президент Ирана Хасан Рухани одобрил законопроект парламента о признании Пентагона террористической организацией, сообщает Tasnim.