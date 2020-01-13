Общество
RT на русскомЕлизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Уточняется, что принято решение «установить переходный период», когда герцог и герцогиня Сассекские будут находиться в Канаде и Великобритании. Ранее принц Гарри и его супруга Меган Маркл сообщили о планах отказаться от обязанностей и привилегий старших членов британской королевской семьи.
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Елизавета II разрешила Гарри и Меган покинуть дворец: «Полностью поддерживаю»
Московский Комсомолец12:28
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Общество
В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда
Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
Кино
Джуд Лоу рассказал о прогулке в трусах для сериала «Новый Папа»
Хоккей
Василевский заменит Раска на Матче всех звезд НХЛ
Голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский заменит вратаря «Бостона» Тууку Раска на Матче звезд НХЛ-2020.
Технологии
Microsoft прекратила поддержку Windows 7
Корпорация Microsoft с 14 января отказалась от поддержки операционной системы (ОС) Windows 7. Компьютер будет работать со старой ОС, однако компания не предоставляет техническую поддержку по любым вопросам, обновления программного обеспечения, а также обновления и исправления системы безопасности.
Кино
Чиновник объяснил, почему у чеченцев непопулярны российские фильмы
С другой стороны, «культурный» чиновник противоречит сам себе, заявляя, что в числе популярных оказался фильм чеченского режиссера Анзора Юшаева «Штурм».
Общество
Лучшие платья премии Critics’ Choice Awards
Сегодня ночью в Калифорнии прошла премия Critics’ Choice Awards. И теперь самое время подвести ее итоги.
Кино
Стали известны номинанты на премию «Золотая малина»
Организаторы премии «Золотая малина», которую вручают за худшие работы в области кинематографа, назвали претендентов на награду за 2019 год.
Общество
Ливан восстановил право голоса в Генассамблее ООН
12 января стало известно, что по причине неуплаты взносов без права голоса остались семь входящих в организацию государств: Венесуэла, Гамбия, Йемен, Лесото, Ливан, Тонга и Центрально-Африканская Республика.
Гаджеты
Новый флагманский смартфон OnePlus получит дисплей 120 Гц
Китайский производитель OnePlus заявил, что его следующий флагманский смартфон получит дисплей с частотой обновления 120 Гц.
Шоу-бизнес
Бывший муж Марии Порошиной через суд доказал, что не он отец ее сына
В Тушинском суде журналистам сообщили, что Древнов предоставил «все необходимые доказательства», что отцом этому ребенку не является.
Наука
Ученые сфотографировали редкий феномен свечения глаз человека
Исследователи сфотографировали редкое явление свечения глаз людей.
Футбол
«Барселона» уволила главного тренера
«Барселона» уволила главного тренера Эрнесто Вальверде. Об этом сообщается на сайте испанского футбольного клуба.
Авто
Рассказали о новинках АвтоВАЗа на 2020 год
Что ждать от отечественного АвтоВАЗа в 2020 году, рассказала «Российская газета».
Шоу-бизнес
Представители Бабкиной и Кадышевой опровергли сведения об их драке
«Книги, в которой описана драка Кадышевой и Бабкиной, в природе не существует», – сообщили представители Надежды Кадышевой.
Происшествия
В Новосибирске умер подросток, пострадавший в аквапарке
В ночь на 13 января в новосибирской больнице №34 не приходя в сознание умер 16-летний подросток из Кемерово.
Игры
При выходе Xbox Series X для приставки не появится эксклюзивных игр
Общество
Первый авианосец в РФ планируется построить по чертежам «Ульяновска»
Постройка тяжелого атомного авианосца «Ульяновск» велась в конце 80-ых-начале 90-ых на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве.
Армия и оружие
ПВО Ирана не отличила украинский Boeing от крылатой ракеты — Bloomberg
Старший аналитик исследовательской компании Teal Group Стивен Залога сообщил, что используемые ПВО Ирана ракеты — SA-15 — не способны отличить самостоятельно авиалайнер от крылатой ракеты или истребителя.
Наука
Физики научились определять параметры ультрабыстрых лазерных импульсов
Группа российских ученых предложила новый способ определения физических параметров аттосекундных лазерных импульсов.
Происшествия
Выпавшую из окна российскую модель подключили к аппарату ИВЛ
Выпавшую из окна дома в Москве российскую модель Ксению Пунтус подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Происшествия
Врач рассказал о состоянии попавшей в ДТП Ренаты Литвиновой
Врач Теймур Кулиев, к которому актриса, режиссер и телеведущая Рената Литвинова вынуждена была обратиться после дорожного инцидента, прокомментировал ее состояние.
Политика
США исключили Китай из списка валютных манипуляторов
США приняли решение исключить Китай из списка валютных манипуляторов.
Политика
Рухани одобрил признание Пентагона террористической организацией
Президент Ирана Хасан Рухани одобрил законопроект парламента о признании Пентагона террористической организацией, сообщает Tasnim.
Происшествия
На Урале умер школьник, раненный в голову пьяным мужчиной
Экономика
«Юлмаркет» подал заявление о собственном банкротстве
Главная структура «Юлмарта» ООО «Юлмаркет», на которое в 2017 году перевели всю операционную деятельность, подала заявление о собственном банкротстве.
Культура