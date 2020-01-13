Общество

RT на русскомRT на русскомЕлизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия

Уточняется, что принято решение «установить переходный период», когда герцог и герцогиня Сассекские будут находиться в Канаде и Великобритании. Ранее принц Гарри и его супруга Меган Маркл сообщили о планах отказаться от обязанностей и привилегий старших членов британской королевской семьи.
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Елизавета II согласилась с желанием принца Гарри начать «новую жизнь»

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Королева Елизавета II договорилась с принцем Гарри о «переходном периоде»

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Елизавета II разрешила Гарри и Меган покинуть дворец: «Полностью поддерживаю»

Московский Комсомолец12:28

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Елизавета II поддержала решение принца Гарри начать «новую жизнь»

ТАСС12:15

Елизавета II дала согласие на отказ Гарри и Меган от королевских привилегий

Телепрограмма13:09

Елизавета II поддержала решение Гарри и Меган начать «новую жизнь»

Газета.Ru13:42
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Происшествия

Заведено дело на полицейских, задержавших журналиста Голунова

19 декабря о возбуждении уголовного дела в отношении полицейских, которые производили задержание журналиста, сообщил президент РФ Владимир Путин, однако до сих пор не было известно, по какой именно статье оно расследуется.
Газета.Ru 12:11
Происшествия

Садальский пошутил про выпавшую из окна модель

Актер Станислав Садальский в своем инстаграме пошутил про ситуацию вокруг падения модели Ксении Пунтус из окна дома, в котором находится квартира, где проживает внук режиссера Никиты Михалкова Андрей Баков.
РИА Новости 18:11
Общество

Выявлены главные причины недовольства россиян ОСАГО

Глава департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета Александр Цыганов заявил, что основные причины недовольства респондентов носят субъективный характер: автовладелец будет недоволен отказом в выплатах даже если случай не является страховым.
Вечерняя Москва 17:59
Политика

Экс-депутат Рады учинил перепалку в прямом эфире из-за слов о Москве

Бывший депутат Верховной рады Александр Ковтуненко устроил перепалку в прямом эфире шоу "60 минут" на телеканале "России 1" в понедельник, комментируя идею другого украинского экс-парламентария Рефата Чубарова отпраздновать "450-летие сожжения Москвы".
РИА Новости 17:11
Происшествия

В Хабаровске более 1,7 тыс. жилых домов остались без отопления

РБК 21:46
Экономика

С пенсионных накоплений россиян планируется взимать НДФЛ

Гарантированный пенсионный план, выступающий альтернативой замороженным с 2014 года пенсионным накоплениям граждан России, предусматривает два варианта: единовременный или пожизненный.
Pravda.Ru 01:54
Происшествия

На мосту в Кемерове произошло массовое ДТП, есть пострадавшие

В Кемерове на автомобильном мосту сегодня утром, 14 января, произошло массовое ДТП. По данным VSE42.Ru, столкнулись семь машин.
REGNUM 22:13
Политика

Для выхода сирийцев из Идлиба 13 января откроют три пункта пропуска

"Для организации выхода мирных жителей на территории, подконтрольные сирийским правительственным силам, с 12.00 13 января начнут функционировать три пункта пропуска – Абу-Эд-Духур, Хабит и Эль-Хадер", - сообщил Боренков.
РИА Новости 11 января в 12:21
Общество

На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль

Режим бедствия объявлен в понедельник на территории провинции Батангас на Филиппинах после извержения вулкана Тааль, сообщает портал Rappler со ссылкой на местные власти.
РИА Новости 02:57
Здоровье

Врач-онколог назвал симптомы заболеваний поджелудочной железы

Немецкие врачи сообщают, что в последние несколько лет в мире наблюдается рост заболеваний, связанных с поджелудочной железой.
Народные новости 02:43
Происшествия

Суд арестовал директора школы по делу о покушении на жену депутата

РБК 11:38
Технологии

Microsoft прекратила поддержку Windows 7

Компания Microsoft прекратила поддержку операционной системы Windows 7. Об этом сообщается на сайте компании.
Lenta.ru 18:10
Политика

Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии

Основными вопросами проходивших 13 января в Москве переговоров являлись параметры и возможность подписания соглашения о перемирии между правительством национального согласия Файеза Сарраджа и главой Ливийской национальной армии маршалом Халифой Хафтаром.
Известия 19:01
Авто

Какие новинки АвтоВАЗ готовит в 2020 году

В 2019 году АвтоВАЗ вывел на рынок сразу несколько новых автомобилей: «заряженный» седан Vesta Sport, «вседорожный» универсал Granta Cross, драйверскую Granta Drive Active, а также «вариаторные» Xray Cross и Vesta.
110km.ru вчера в 16:01
Технологии

В РАН сообщили об отзыве 869 статей из научных журналов

Летом прошлого года по итогам масштабной проверки комиссия рекомендовала отозвать 2528 статей из 541 научного издания.
Naked Science 03:47
Общество

Экономист назвал самый несчастливый возраст в жизни

В среднем, наименее счастливыми в странах с развивающейся экономикой себя чувствуют люди в возрасте 48,2 лет, а в странах с развитой — в возрасте 47,2 лет, следует из исследования профессора Дартмутского колледжа Дэвида Блэнчфлауэра, передает Bloomberg.
РБК 14:22
Политика

Путин провел совещание по подготовке послания Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин провел рабочее совещание, посвященное подготовке послания Федеральному собранию.
Известия 07:39
Политика

В Иране рассказали о втором самолете в небе при крушении Boeing

РИА Новости 14:48
Политика

Хакеров из России заподозрили в атаке на Burisma из «украинского дела»

Российские хакеры атаковали серверы украинской газовой компании Burisma, которая широко обсуждалась в контексте «украинского скандала» в США и запущенной на этом фоне процедуре импичмента президенту Дональду Трампу.
РБК 21:29
Общество

Каналы Венеции пересохли после сильного наводнения

Как уточняет Corriere dеl Veneto, вода ушла до отметки 50 см ниже уровня моря. В ноябре город столкнулся со страшным потопом.
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Авто

Opel расширит модельный ряд в РФ

Вернувшийся в Россию Opel в 2020 году планирует расширить свой модельный ряд на нашем рынке до шести автомобилей.
Автоновости дня 02:16
Армия и оружие

Королевские ВВС Дании сократят парк самолетов

Независимая газета 10:28
Автоспорт

Каргинов победил на восьмом этапе ралли «Дакар»

Экипаж Андрея Каргинова из команды «КАМАЗ-мастер» стал победителем восьмого этапа ралли-рейда «Дакар» в зачёте грузовиков.
News.ru 08:34
Экономика

Реальная зарплата в России увеличится в 2020 году на 2,3%

Рост реальной заработной платы в 2020 году составит 2,3%, в то время как реальные располагаемые денежные доходы населения увеличатся на 1,5%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью "Российской газете".
ТАСС 21:32
Общество

В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда

Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
REGNUM 17:32
Происшествия

Сенатор вышел за границы «приемлемой критики»

В документе отмечается, что «умаление деловой репутации» полиции недопустимо и «превышает границы приемлемой критики».
Коммерсантъ 17:04
Политика

Президент Эстонии рассказала о несбывшейся надежде на Россию

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью газете "Франкфуртер альгемайне" заявила, что возникшая во время президентства в России Бориса Ельцина надежда жителей прибалтийской республики на изменения в соседней стране не оправдалась.
РИА Новости 21:43
Экономика

Директор Антипинского НПЗ покинул свой пост

Генеральный директор Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), претерпевающего процедуру банкротства, Максим Андриасов покинул свой пост.
ТАСС 08:43
Общество

Счетная палата выявила недостоверные данные о качестве дорог в России

Региональные власти предоставляют недостоверные сведения о сокращении аварийно опасных участков на дорогах, где происходят дорожно-транспортные происшествия (ДТП).
Известия 01:41
Гаджеты

AMD представила процессоры Athlon 3000 Gold и 3000 Silver

Пока что представлены только две модели: Athlon Gold 3150U и Athlon Silver 3050U.
Игромания.ру 15:24
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