Общество

RT на русскомRT на русскомЕлизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия

Уточняется, что принято решение «установить переходный период», когда герцог и герцогиня Сассекские будут находиться в Канаде и Великобритании. Ранее принц Гарри и его супруга Меган Маркл сообщили о планах отказаться от обязанностей и привилегий старших членов британской королевской семьи.
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