Общество
RT на русскомЕлизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Уточняется, что принято решение «установить переходный период», когда герцог и герцогиня Сассекские будут находиться в Канаде и Великобритании. Ранее принц Гарри и его супруга Меган Маркл сообщили о планах отказаться от обязанностей и привилегий старших членов британской королевской семьи.
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Елизавета II разрешила Гарри и Меган покинуть дворец: «Полностью поддерживаю»
Московский Комсомолец12:28
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Космос
Решена главная загадка Солнечной системы
Ученые Университета Колорадо в Боулдере (США) предложили решение загадки великого водораздела в Солнечной системе — условной границы, разделяющей скалистые планеты и газовых гигантов.
Гаджеты
Microsoft прекратила поддержку Windows 7
Корпорация Microsoft с 14 января отказалась от поддержки операционной системы (ОС) Windows 7. Компьютер будет работать со старой ОС, однако компания не предоставляет техническую поддержку по любым вопросам, обновления программного обеспечения, а также обновления и исправления системы безопасности.
Армия и оружие
Военные США считают чудом, что спаслись от иранского ракетного удара
Чудом считают отсутствие потерь после ракетной атаки Ирана американские военные, находившиеся в момент удара на базе Айн Аль-Асад в Ираке, 13 января сообщает агентство Reuters.
Технологии
Онлайн-ритейлеры протестировали упрощенную оплату товаров
Онлайн-ритейлеры протестировали функцию «мгновенный счет» системы быстрых платежей (СБП), которая позволяет сделать покупку в интернет-магазине через сервис Банка России (ЦБ) без QR-кода, выяснили «Известия».
Финансы
Минфин РФ увеличит закупку валюты с 15 января по 6 февраля
Министерство финансов России с 15 января по 6 февраля увеличит совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила до 309,9 млрд руб. с 195,5 млрд руб. Ежедневный объем покупки валюты в предстоящий период — 18,2 млрд руб (9,3 млрд руб. в декабре 2019).
Экономика
«Газпром» поймали на продаже своих акций самому себе
Госкомпанию поймали на странной сделке вскоре после того, как Московская биржа отказалась признать, что проданные акции находятся в свободном обращении.
Политика
Президент Ирана внес Пентагон в список террористических организаций
Президент Ирана Хасан Роухани одобрил принятый парламентом страны законопроект о признании Министерства обороны США террористической организацией, сообщает агентство Tasnim.
Политика
Зеленский подписал закон о создании на Украине реестра педофилов
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о создании в стране единого реестра лиц, осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
Технологии
В Твери идёт работа над исследованием искусственного интеллекта
Что касается собственно искусственного интеллекта и его сравнения с естественным, то эта тема несколько потерялась в ходе обсуждения необычных высказываний докладчика.
Происшествия
Фото: на Троицком мосту в Петербурге произошло серьезное ДТП
По информации очевидцев, есть пострадавшие. Вечером 13 января на Троицком мосту в центре Петербурга произошло серьезное ДТП.
Общество
Чернее чернил: британка покрыла 90% тела татуировкой
Общество
НТВ впервые обошло по рейтингам «Первый канал»
Компания Mediascope оценила результаты российских телеканалов в первые дни нового 2020 года.
Общество
Каналы Венеции пересохли после сильного наводнения
Как уточняет Corriere dеl Veneto, вода ушла до отметки 50 см ниже уровня моря. В ноябре город столкнулся со страшным потопом.
Общество
В «Столото» заявили о честности новогодней лотереи
«Столото» опровергает информацию о нечестном проведении новогоднего розыгрыша лотереи «Русское лото», а также о какой-либо связи с победительницей 1316-го тиража «Русского лото» Надеждой Бартош до розыгрыша.
Общество
Медведев отменил часть устаревших правительственных актов
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене с 2020 г. 1259 устаревших правительственных актов РСФСР, говорится на сайте правительства.
Футбол
Кике Сетьен сменит Вальверде на посту главного тренера «Барселоны»
Новым тренером "Барселоны" станет 61-летний Энрике (Кике) Сетьян, который заменит на этом посту Эрнесто Вальверде.
Космос
На Землю с космического путешествия на МКС вернулись супермыши
Кино
Критики США выбрали лучший фильм года
В этом году у кинокритиков возникли сложности с выбором в категории «лучший режиссер», поэтому они дали сразу два приза: британцу Сэму Мендесу за фильм «1917» и создателю картины «Паразиты» Пон Чжуну Хо.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова родила третьего ребенка
Сегодня рано утром экс-супруга Андрея Григорьева-Апполонова вновь стала мамой — мужу Андрею Зубкову она родила мальчика.
Происшествия
Выпавшую из окна российскую модель подключили к аппарату ИВЛ
Выпавшую из окна дома в Москве российскую модель Ксению Пунтус подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Здоровье
Врач-онколог назвал симптомы заболеваний поджелудочной железы
Немецкие врачи сообщают, что в последние несколько лет в мире наблюдается рост заболеваний, связанных с поджелудочной железой.
Наука
Исследование показало, как поддерживать тонус мышц без тренировок
Ученые увеличили уровень сестрина в мышцах, в результате чего даже без тренировок мышцы мух выглядели лучше, чем у тех же мух после тренировок.
Происшествия
Крупнейший торговый центр Киева затоплен горячей водой
В социальных сетях люди делятся кадрами из затопленного ТРЦ — весь первый этаж Ocean Plaza затоплен горячей водой.
Футбол
«Зенит» взял Кокорина на зимний сбор в Катар
Игрок петербургского "Зенита" Александр Кокорин примет участие в первом зимнем сборе команды в Катаре, сообщает в понедельник пресс-служба клуба.
Происшествия
По делу о нападении на жену депутата арестована директор частной школы
Гагаринский районный суд Москвы арестовал на два месяца директора частной школы "Русский гарвард" 35-летнюю Василису Маслову.
Общество
В «Единой России» не поддержали идею о налогах для домохозяек
Ранее Вострецов в разговоре с "Росбалтом" заявил, что домохозяйки должны платить налоги как самозанятые.
Происшествия
Врач рассказал о состоянии попавшей в ДТП Ренаты Литвиновой
Врач Теймур Кулиев, к которому актриса, режиссер и телеведущая Рената Литвинова вынуждена была обратиться после дорожного инцидента, прокомментировал ее состояние.
Спорт
Мужская сборная России по гандболу потеряла шансы выступить на ОИ-2020
Мужская сборная России по гандболу потеряла шансы выступить на Олимпийских играх-2020 после матча чемпионата Европы между сборными Дании и Венгрии.