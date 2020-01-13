Уточняется, что принято решение «установить переходный период», когда герцог и герцогиня Сассекские будут находиться в Канаде и Великобритании. Ранее принц Гарри и его супруга Меган Маркл сообщили о планах отказаться от обязанностей и привилегий старших членов британской королевской семьи.

Космос Решена главная загадка Солнечной системы Ученые Университета Колорадо в Боулдере (США) предложили решение загадки великого водораздела в Солнечной системе — условной границы, разделяющей скалистые планеты и газовых гигантов.

Гаджеты Microsoft прекратила поддержку Windows 7 Корпорация Microsoft с 14 января отказалась от поддержки операционной системы (ОС) Windows 7. Компьютер будет работать со старой ОС, однако компания не предоставляет техническую поддержку по любым вопросам, обновления программного обеспечения, а также обновления и исправления системы безопасности.

Технологии Онлайн-ритейлеры протестировали упрощенную оплату товаров Онлайн-ритейлеры протестировали функцию «мгновенный счет» системы быстрых платежей (СБП), которая позволяет сделать покупку в интернет-магазине через сервис Банка России (ЦБ) без QR-кода, выяснили «Известия».

Финансы Минфин РФ увеличит закупку валюты с 15 января по 6 февраля Министерство финансов России с 15 января по 6 февраля увеличит совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила до 309,9 млрд руб. с 195,5 млрд руб. Ежедневный объем покупки валюты в предстоящий период — 18,2 млрд руб (9,3 млрд руб. в декабре 2019).

Экономика «Газпром» поймали на продаже своих акций самому себе Госкомпанию поймали на странной сделке вскоре после того, как Московская биржа отказалась признать, что проданные акции находятся в свободном обращении.

Политика Президент Ирана внес Пентагон в список террористических организаций Президент Ирана Хасан Роухани одобрил принятый парламентом страны законопроект о признании Министерства обороны США террористической организацией, сообщает агентство Tasnim.

Политика Зеленский подписал закон о создании на Украине реестра педофилов Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о создании в стране единого реестра лиц, осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Технологии В Твери идёт работа над исследованием искусственного интеллекта Что касается собственно искусственного интеллекта и его сравнения с естественным, то эта тема несколько потерялась в ходе обсуждения необычных высказываний докладчика.

Общество Каналы Венеции пересохли после сильного наводнения Как уточняет Corriere dеl Veneto, вода ушла до отметки 50 см ниже уровня моря. В ноябре город столкнулся со страшным потопом.

Общество В «Столото» заявили о честности новогодней лотереи «Столото» опровергает информацию о нечестном проведении новогоднего розыгрыша лотереи «Русское лото», а также о какой-либо связи с победительницей 1316-го тиража «Русского лото» Надеждой Бартош до розыгрыша.

Общество Медведев отменил часть устаревших правительственных актов Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене с 2020 г. 1259 устаревших правительственных актов РСФСР, говорится на сайте правительства.

Кино Критики США выбрали лучший фильм года В этом году у кинокритиков возникли сложности с выбором в категории «лучший режиссер», поэтому они дали сразу два приза: британцу Сэму Мендесу за фильм «1917» и создателю картины «Паразиты» Пон Чжуну Хо.

Здоровье Врач-онколог назвал симптомы заболеваний поджелудочной железы Немецкие врачи сообщают, что в последние несколько лет в мире наблюдается рост заболеваний, связанных с поджелудочной железой.

Наука Исследование показало, как поддерживать тонус мышц без тренировок Ученые увеличили уровень сестрина в мышцах, в результате чего даже без тренировок мышцы мух выглядели лучше, чем у тех же мух после тренировок.