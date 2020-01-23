с чего всё началось

Королева Елизавета II подписала билль по выходу Великобритании из Евросоюза. Соглашение, которое прокладывает Соединенному Королевству дорогу из ЕС, получило поддержку обеих палат парламента 22 января, и уже в следующую пятницу Лондон должен покинуть содружество.

Общество У сестры Мишустина нашли недвижимость на миллиард рублей Стало известно, что сестра нового главы российского правительства Михаила Мишустина Наталия Стенина владеет элитной недвижимостью сразу в нескольких районах Москвы.

Киберспорт Natus Vincere завершила выступление на DreamLeague Leipzig Major Нижняя сетка: Fnatic - TNC Predator, 1-2 Natus Vincere - Team Liquid, 0-2 DreamLeague Leipzig Major проходит с 18 по 26 января 2020 года, в Лейпциге, Германия.

Общество Винника экстрадировали во Францию Россиянин Александр Винник, который был арестован в июле 2017 года в Греции, экстрадирован во Францию и находится в парижской больнице Hotel Dieu.

Общество Комик Долгополов покинул Россию Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.

Шоу-бизнес Фанаты назвали постановочным фото Яны Рудковской в Париже На улице приятный и солнечны день, но часть подписчиков заметили, что в, столице Франции совсем иные погодные условия, а сам кадр в микроблоге Яны Рудковской в действительности является старым.

Шоу-бизнес Екатерина Волкова сообщила о смертельной болезни Артистка призналась, что на протяжении долгого времени скрывала от близких свою болезнь. «Я вроде как смертельно больна», – заявила женщина.

Политика Рост пенсий россиян закрепят в Конституции Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.

Общество В России могут убрать понятие МРОТ из Гражданского кодекса Министерство юстиции России занимается разработкой законопроекта, в котором предлагается убрать из Гражданского кодекса понятие «минимальный размер оплаты труда» (МРОТ), заменив его новым определением, например, конкретными цифрами выплат.

Наука Подтверждено существование излучения Хокинга Ученые Университета Уотерлу в Канаде получили первое подтверждение существования излучения Хокинга у черных дыр.

Армия и оружие Сеул направит антипиратское подразделение в Ормузский пролив Ситуация в зоне Персидского залива обострилась 19 июля 2019 года, когда шедший под британским флагом танкер Stena Impero задержали в Ормузском проливе силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).

Происшествия В Дагестане задержаны шесть членов экстремистской ячейки Шесть членов ячейки были задержаны 23 января. Среди них, по данным источника, были ее лидеры и активные члены.

Гаджеты Стартовали продажи российского неубиваемого планшета Компания Astra Linux, совместно с Mobile Inform Group официально объявили о начале продаж российского неубиваемого планшета MIG T10, который, к тому же, работает на базе отечественной операционной системы Astra Linux.