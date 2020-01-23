Политика
Газета.RuЕлизавета II подписала закон о Brexit
Королева Елизавета II подписала билль по выходу Великобритании из Евросоюза. Соглашение, которое прокладывает Соединенному Королевству дорогу из ЕС, получило поддержку обеих палат парламента 22 января, и уже в следующую пятницу Лондон должен покинуть содружество.
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с чего всё началось
Королева Елизавета II в четверг, 23 января, подписала законопроект о выходе Великобритании из Европейского союза («Брексит»), сообщает телеканал Sky News.Коммерсантъ10:45
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