с чего всё началось

Королева Елизавета II подписала утвержденное парламентом соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Об этом говорится в сообщении в Twitter лидера палаты общин Джейкоба Уильяма Рис-Могга. Таким образом, законопроект приобретает статус закона.

Королева Елизавета II подписала закон о выходе из Евросоюза

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Общество Часы Судного дня перевели на 20 секунд вперед В качестве причин для сдвига стрелок ученые называют рост ядерной угрозы, недостаточные действия в вопросе климатических изменений и кампании по распространению дезинформации в киберпространстве.

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Происшествия В Москве второклассницы попали в больницу из-за съеденного снега Две младшеклассницы в Москве на прогулке наелись снега, который перед этим посыпали пищевой приправой, девочкам вызвали скорую, но их здоровью ничего не угрожает.

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Футбол «Локомотив» проиграл «Осиеку» в контрольном матче Третий и заключительный контрольный матч на первом зимнем сборе «Локомотив» проведет 26 января с южнокорейской командой «Чонбук Моторс».

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Общество Второй китайский город изолировали из-за коронавируса В китайском городе Хуанган с предстоящей пятницы временно приостанавливают работу общественного транспорта, а также железнодорожное сообщение в выездном направлении из-за распространения нового заболевания — 2019-nCoV.

Шоу-бизнес Сестра Жанны Фриске Наталья показала нетронутую квартиру певицы Во время онлайн-экскурсии по квартире Наталья показала, что в вазе стоят увядшие цветы, а на столе лежат расческа певицы и соска ее сына Платона.