Политика

РИА НовостиРИА НовостиЕлизавета II подписала законопроект о выходе Великобритании из ЕС

Королева Великобритании Елизавета II утвердила законопроект об условиях выхода страны из Евросоюза, таким образом, документ стал законом. Накануне вечером законопроект утвердила палата лордов. В пятницу его должны подписать главы Европейского совета и Еврокомиссии.
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Королева Елизавета II в четверг, 23 января, подписала законопроект о выходе Великобритании из Европейского союза («Брексит»), сообщает телеканал Sky News
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