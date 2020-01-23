с чего всё началось

Королева Великобритании Елизавета II утвердила законопроект об условиях выхода страны из Евросоюза, таким образом, документ стал законом. Накануне вечером законопроект утвердила палата лордов. В пятницу его должны подписать главы Европейского совета и Еврокомиссии.

Елизавета II подписала законопроект о выходе Великобритании из ЕС

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