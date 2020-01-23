Политика
РИА НовостиЕлизавета II подписала законопроект о выходе Великобритании из ЕС
Королева Великобритании Елизавета II утвердила законопроект об условиях выхода страны из Евросоюза, таким образом, документ стал законом. Накануне вечером законопроект утвердила палата лордов. В пятницу его должны подписать главы Европейского совета и Еврокомиссии.
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с чего всё началось
Королева Елизавета II в четверг, 23 января, подписала законопроект о выходе Великобритании из Европейского союза («Брексит»), сообщает телеканал Sky News.Коммерсантъ10:45
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Боевики атаковали войска Сирии в Идлибе
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В изначальном варианте, в случае уплаты НДФЛ со всей суммы, человеку придется заплатить 130 тысяч рублей.
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ЦРУ рассекретило документы о Бандере и его работе на Гитлера
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Президент США Дональд Трамп рассказал, когда огласит план по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Прокуратура Болгарии обвиняет троих россиян в покушении на убийство
«В связи с продолжающимся расследованием под надзором полиции города Софии в отношении попытки преднамеренного отравления лиц Эмилиана Христова Гебрева, Христо Эмильянова Гебрева и В.Т. трое граждан России были обвинены в покушении на убийство», — говорится в заявлении прокуратуры.
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Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
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ВОЗ решила не объявлять чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не стала объявлять международную чрезвычайную ситуацию из-за вспышки нового коронавируса в китайском городе Ухане.
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В центре Читы полицейские оцепили дом
Дом оцепили в Чите на пересечении улиц Богомягкова - Кочеткова сегодня днем.