с чего всё началось

Обо всем сообщают зарубежные изданий. В этот четверг королева Елизавета II подписала закон, согласно которому Великобритания выходить из состава Евросоюза. О ее решении рассказал заместитель спикера Палаты общин британского парламента Найджел Эванс.

Елизавета II подписала закон о выходе Великобритании из Brexit

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