Политика

Gazeta.SPbGazeta.SPbЕлизавета II подписала закон о выходе Великобритании из Brexit

Обо всем сообщают зарубежные изданий. В этот четверг королева Елизавета II подписала закон, согласно которому Великобритания выходить из состава Евросоюза. О ее решении рассказал заместитель спикера Палаты общин британского парламента Найджел Эванс.
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с чего всё началось
Королева Елизавета II в четверг, 23 января, подписала законопроект о выходе Великобритании из Европейского союза («Брексит»), сообщает телеканал Sky News
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