Общество
Комсомольская правдаЕлизавета II созвала совещание из-за решения принца Гарри
Королева Великобритании Елизавета II созвала семейное совещание, на котором будет обсуждаться решение принца Гарри и его жены Меган Маркл, которые на днях объявили желании стать финансово независимыми - отказаться от королевских полномочий с привилегиями и устроиться на работу.
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с чего всё началось
Королева Великобритании Елизавета II созвала семейное собрание, чтобы обдумать решение принца Гарри и Меган Маркл отказаться от обязанностей членов королевской семьи, сообщает Sky News.Коммерсантъ11 января в 18:00
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Елизавета II созвала на понедельник совещание о будущем принца Гарри
Московский Комсомолецвчера в 05:37
Королева Елизавета II в понедельник проведет встречу по поводу будущего принца Гарри
Интерфаксвчера в 04:49
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