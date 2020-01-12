Общество

Комсомольская правдаКомсомольская правдаЕлизавета II созвала совещание из-за решения принца Гарри

Королева Великобритании Елизавета II созвала семейное совещание, на котором будет обсуждаться решение принца Гарри и его жены Меган Маркл, которые на днях объявили желании стать финансово независимыми - отказаться от королевских полномочий с привилегиями и устроиться на работу.
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с чего всё началось
Королева Великобритании Елизавета II созвала семейное собрание, чтобы обдумать решение принца Гарри и Меган Маркл отказаться от обязанностей членов королевской семьи, сообщает Sky News
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