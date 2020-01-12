с чего всё началось

Королева Великобритании Елизавета II созвала семейное совещание, на котором будет обсуждаться решение принца Гарри и его жены Меган Маркл, которые на днях объявили желании стать финансово независимыми - отказаться от королевских полномочий с привилегиями и устроиться на работу.

Футбол ЦСКА проведет 10 контрольных матчей на зимних сборах Московский ЦСКА назвал даты проведения трех тренировочных сборов в испанском Кампоаморе, а также имена соперников по контрольным матчам.

Наука У людей понизилась нормальная температура тела — исследование За последние полтора столетия температура тела здорового человека понизилась на четыре десятых градуса, заявили исследователи из Стэнфордского университета (США).

Общество ФАС прокомментировала повышение тарифов сотовыми операторами Замглавы Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин прокомментировал информацию о повышении мобильными операторами стоимости услуг с начала года.

Авто Opel расширит модельный ряд в РФ Вернувшийся в Россию Opel в 2020 году планирует расширить свой модельный ряд на нашем рынке до шести автомобилей.

Политика Саррадж отказался встречаться с Хафтаром в Москве Между главой Правительства национального согласия (ПНС) Фаизом Сараджом и командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром не состоялись мирные переговоры, которые планировали провести в Москве.

Кино Критики США выбрали лучший фильм года В этом году у кинокритиков возникли сложности с выбором в категории «лучший режиссер», поэтому они дали сразу два приза: британцу Сэму Мендесу за фильм «1917» и создателю картины «Паразиты» Пон Чжуну Хо.

Гаджеты Microsoft прекратила поддержку Windows 7 Корпорация Microsoft с 14 января отказалась от поддержки операционной системы (ОС) Windows 7. Компьютер будет работать со старой ОС, однако компания не предоставляет техническую поддержку по любым вопросам, обновления программного обеспечения, а также обновления и исправления системы безопасности.

Происшествия Крупнейший торговый центр Киева затоплен горячей водой В социальных сетях люди делятся кадрами из затопленного ТРЦ — весь первый этаж Ocean Plaza затоплен горячей водой.