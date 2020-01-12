Общество

Комсомольская правдаКомсомольская правдаЕлизавета II созвала совещание из-за решения принца Гарри

Королева Великобритании Елизавета II созвала семейное совещание, на котором будет обсуждаться решение принца Гарри и его жены Меган Маркл, которые на днях объявили желании стать финансово независимыми - отказаться от королевских полномочий с привилегиями и устроиться на работу.
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с чего всё началось
Королевская семья соберется 13 января на совещание, чтобы обсудить будущее герцога и герцогини Сассекских — принца Гарри и его жены Меган Маркл, ранее отказавшихся от своих королевских полномочий, сообщили источники телеканалов Sky News
 и CNN в Букингемском дворце.
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