с чего всё началось

Королева Великобритании Елизавета II созвала семейное совещание, на котором будет обсуждаться решение принца Гарри и его жены Меган Маркл, которые на днях объявили желании стать финансово независимыми - отказаться от королевских полномочий с привилегиями и устроиться на работу.

Экономика У сказки про выигранный миллиард оказался грустный конец История про выигранный миллиард на фоне очень бедной жизни, которой живет значительная часть жителей России, не могла привнести никакого позитива в поток ежедневных новостей.

Общество Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.

Технологии Microsoft прекратила поддержку Windows 7 Компания Microsoft с 14 января прекращает поддержку операционной системы Windows 7, говорится в сообщении на сайте компании.

Политика Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии Основными вопросами проходивших 13 января в Москве переговоров являлись параметры и возможность подписания соглашения о перемирии между правительством национального согласия Файеза Сарраджа и главой Ливийской национальной армии маршалом Халифой Хафтаром.

Космос Решена главная загадка Солнечной системы Ученые Университета Колорадо в Боулдере (США) предложили решение загадки великого водораздела в Солнечной системе — условной границы, разделяющей скалистые планеты и газовых гигантов.

Общество Каждый четвертый автомобилист остался недоволен ОСАГО Исследование состояния рынка ОСАГО, проведенного Финансовым университетом при правительстве России, показало, что почти 20% российских автомобилистов после обращения к страховщикам за урегулированием случаев по ОСАГО остались не удовлетворены их работой.

Происшествия Заведено дело на полицейских, задержавших журналиста Голунова 19 декабря о возбуждении уголовного дела в отношении полицейских, которые производили задержание журналиста, сообщил президент РФ Владимир Путин, однако до сих пор не было известно, по какой именно статье оно расследуется.

Шоу-бизнес Инну Чурикову обокрали в Мадриде Актрису Инну Чурикову обокрали в Мадриде. Как стало известно 5-tv.ru, сумма ущерба превысила 240 тысяч рублей.

Хоккей Четыре игрока МХЛ приглашены на Матч звезд КХЛ Ранее в субботу в игре за Кубок вызова МХЛ сборная Востока обыграла команду Запада со счетом 5:3. По итогам этой встречи на Матч звезд КХЛ приглашены Егор Анисимов («Динамо», Санкт-Петербург), Никита Гончаров («Русские Витязи»), Герман Шапорев («Алтай», Казахстан) и Егор Чинахов («Омские Ястребы»).