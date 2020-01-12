Общество

RT на русскомRT на русскомЕлизавета II созвала совещание после решения принца Гарри

Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на нём будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий. Об этом сообщает телеканал Sky News.
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Елизавета Вторая созвала семейный совет из-за решения принца Гарри и его жены Меган начать жить отдельно

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Ночь на воскресенье в Москве стала самой холодной с начала зимы

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Семья из трех человек погибла при пожаре в Курганской области

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Пользователям Windows 7 предложена альтернативная ОС

Разработчики графического окружения KDE для Linux не стали терять потенциальных клиентов и предложили тем, кто не хочет расставаться с «семёркой», перейти на Linux с соответствующим оформлением.
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Кассовые сборы всех фильмов российского производства в 2019 году составили 12,3 млрд рублей, снизившись на 11,3% по сравнению с 2018 годом.
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Переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель заершены, передает РИА "Новости".
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Специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал в интервью "Российской газете", почему в России потепление климата происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете.
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Volkswagen готовит новый недорогой кроссовер для России

Немецкий автомобильный гигант Volkswagen намерен представить на российском рынке новый недорогой кроссовер.
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Более десятка проходящих подготовку в США военнослужащих Саудовской Аравии будут высланы из страны по результатам проверки, последовавшей за стрельбой на военной базе во Флориде, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
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За сбитый самолет Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» несет ответственность не только Иран, но и Россия, которая якобы поддерживает терроризм во всем мире, заявил в Facebook экс-глава СНБО и экс-спикер Верховной Рады Александр Турчинов.
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Российский фильм «Дылда» получил награду на кинофестивале в США

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Гусев забил гол в победном матче «Нью-Джерси» с «Вашингтоном»

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Напомним, что Пике является владельцем клуба "Андорра", а также организатором теннисного Кубка Дэвиса.
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Черный хлеб в России может подорожать

Некоторыми факторами сдерживания цен на рожь могут стать: импорт ржаной муки из Белоруссии, а также замена ржаной муки на муку второго сорта производителями хлеба.
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