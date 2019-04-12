Общество
RT на русскомЕлизавета II созвала совещание после решения принца Гарри
Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на нём будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий. Об этом сообщает телеканал Sky News.
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с чего всё началось
Королевская семья соберется 13 января на совещание, чтобы обсудить будущее герцога и герцогини Сассекских — принца Гарри и его жены Меган Маркл, ранее отказавшихся от своих королевских полномочий, сообщили источники телеканалов Sky News и CNN в Букингемском дворце.РБКвчера в 21:20
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Елизавета II созвала совещание из-за отказа принца Гарри от обязанностей члена королевской семьи
Коммерсантъвчера в 18:00
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