с чего всё началось

Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на нём будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Экономика Крупнейшие российские банки отказались выдавать кредиты в магазинах Практически все российские банки из топ-30 за последние три года полностью отказались выдавать займы в магазинах, пишет издание «Известия».

Политика Госдеп потребовал извинений от Ирана за задержание британского посла Госдепартамент США требует публичных извинений от властей Ирана за задержание посла Великобритании в Тегеране Роберта Макэра, заявила официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Морган Ортагус на своей странице в Twitter.

Общество Сами с судами: Россия завершит работу по «СП-2» самостоятельно Как пояснил Сергей Правосудов, в мире не так велика потребность в строительстве подводных газопроводов, поэтому судна, способные выполнять уникальные по сложности работы, есть лишь у Allseas и итальянской Saipem.

Общество Франция отзовет самое критикуемое положение пенсионной реформы Правительство Франции готово временно исключить из проекта реформы пенсионной системы пункт о повышении с 62 до 64 лет возраста, с которого пенсия выплачивается в полном объеме.

Хоккей «Йокерит» проиграл «Северстали» в Таллине Финский «Йокерит» на арене в Таллине проиграл череповецкой «Северстали» со счётом 2:5 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Армия и оружие CNN: США вышлют из страны более десятка саудовских военнослужащих Более десятка проходящих подготовку в США военнослужащих Саудовской Аравии будут высланы из страны по результатам проверки, последовавшей за стрельбой на военной базе во Флориде, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Происшествия Генконсул РФ опроверг задержание Евгения Пригожина в ФРГ Генконсул России в Мюнхене Сергей Ганжа опроверг сообщения о задержании российского бизнесмена Евгения Пригожина в Германии, сообщает «Интерфакс».