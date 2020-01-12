Общество
RT на русскомЕлизавета II созвала совещание после решения принца Гарри
Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на нём будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий. Об этом сообщает телеканал Sky News.
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с чего всё началось
Королева Великобритании Елизавета II созвала семейное собрание, чтобы обдумать решение принца Гарри и Меган Маркл отказаться от обязанностей членов королевской семьи, сообщает Sky News.Коммерсантъвчера в 18:00
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Елизавета II созвала совещание, где обсудят решение принца Гарри и Меган Маркл
Газета.Ruвчера в 18:02
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