Общество

RT на русскомRT на русскомЕлизавета II созвала совещание после решения принца Гарри

Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на нём будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий. Об этом сообщает телеканал Sky News.
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Королевская семья соберется 13 января на совещание, чтобы обсудить будущее герцога и герцогини Сассекских — принца Гарри и его жены Меган Маркл, ранее отказавшихся от своих королевских полномочий, сообщили источники телеканалов Sky News
 и CNN в Букингемском дворце.
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