с чего всё началось

Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на нём будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Армия и оружие Евгений Сатановский: Сколько американских солдат убито украинским оружием? Тут бывший секретарь СНБиО Украины А.Турчинов не смог на фоне гибели в Иране украинского самолёта сдержать ретивое и призвал наказать за это Россию, которая Ирану поставляла оружие.

Шоу-бизнес СМИ: Заворотнюк выписали из клиники Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк покинула клинику, в которой проходила курс лечения, утверждает Свободная пресса.

Общество На Филиппинах эвакуируют людей из-за извержения вулкана Тааль Власти Филиппин приступили к эвакуации трех населенных пунктов в провинции Батангас с населением более 80 тысяч человек после того, как вулкан Тааль выбросил столб пепла высотой один километр, сообщает телеканал CNN Philippines.

Автоспорт Мотоциклист погиб на этапе «Дакара» Португальский мотоциклист Пауло Гонсалвеш погиб во время прохождения седьмого этапа ралли "Дакар", сообщается на официальной страница соревнований в Facebook.

Политика Депутат Госдумы высказался за более частые, но короткие выходные Будет лучше, если выходные в России будут чаще, но станут короче по продолжительности, считает зампредседателя комитета Госдумы по труду и социальной политике Михаил Терентьев.

Политика Семь стран лишились права голоса в ООН Статья 19 устава ООН предполагает, что член организации, за которым числится задолженность по уплате денежных взносов, лишается права голоса в Генассамблее, если его долг равняется или превышает сумму взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года.

Политика Блумберг пообещал потратить $1 млрд на борьбу с Трампом на выборах Бывший мэр Нью-Йорка, предприниматель и участник предвыборной гонки Майкл Блумберг заявил, что готов потратить $1 млрд собственных средств на поддержку кандидата от Демократической партии на выборах президента США, чтобы противостоять действующему главе страны Дональду Трампу.

Экономика В России подорожает черный хлеб Эксперты прогнозируют, что в течение года в России подорожает черный хлеб. Об этом в воскресенье, 12 января, сообщает РИА Новости.

Происшествия В Австралии акулы съели немецкого футболиста Немецкий футболист американского футбольного клуба «Гастинг Бронкос» Эрик Бригитти скончался в Австралии на 22-м году жизни после нападения акул.