с чего всё началось

Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на нём будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Политика ЦИК Абхазии готовится назначить новые выборы президента Решение в ЦИК принес истец Решение суда об отмене результатов сентябрьских выборов президента и назначении новых выборов в ЦИК Абхазии в субботу доставил лично Алхас Квициния - лидер партии "Амцахара" (" Родовые огни"), проигравший на сентябрьских выборах Хаджимбе.

Экономика Черный хлеб в России может подорожать Некоторыми факторами сдерживания цен на рожь могут стать: импорт ржаной муки из Белоруссии, а также замена ржаной муки на муку второго сорта производителями хлеба.

Экономика В ЦБ объяснили механизм перевода средств в новую пенсионную систему Пенсионные накопления можно будет перевести в новую пенсионную систему — гарантированный пенсионный план (ГПП) — без комиссий и в режиме реального времени, если гражданин захочет сделать это в рамках одного негосударственного пенсионного фонда.

Общество Генконсул РФ опроверг задержание Евгения Пригожина в ФРГ Генконсул России в Мюнхене Сергей Ганжа опроверг сообщения о задержании российского бизнесмена Евгения Пригожина в Германии, сообщает «Интерфакс».

Политика Спикер парламента Эстонии высказался о пограндоговоре с Россией Спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии (EKRE) Хенн Пыллуаас заявил, что пограничный договор с Россией противоречит конституции страны, и раскритиковал политиков, одобряющих его ратификацию.

Шоу-бизнес СМИ сообщили о выписке Анастасии Заворотнюк По информации других источников, которую приводит издание, врачи могли отправить Заворотнюк домой, так как ее семья больше не может оплачивать ее пребывание в медицинском центре.

Происшествия В результате ДТП в Рязанской области погибли три человека Легковые автомобили Hyundai и Largus повышенной вместимости столкнулись в воскресенье на трассе под Рязанью, в результата чего три человека погибли и еще восемь были госпитализированы.

Шоу-бизнес Экс-супруг Лолиты скрывал брак с 65-летней пенсионеркой По словам Сергея Жорина, который представляет интересы Лолиты в суде, во время разбирательства выяснилось, что ранее Дмитрий состоял в браке с 65-летней женщиной.

Политика Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране Boeing Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов призвал возложить ответственность за крушение украинского Boeing не только на Иран, но и на Россию.

Шоу-бизнес Пелагея впервые прокомментировала свой развод с Телегиным Российская певица и наставница в музыкальном проекте «Голос» Пелагея впервые прокомментировала свой развод с форвардом московского ЦСКА и сборной России по хоккею Иваном Телегиным.

Космос В NASA заявили об обнаружении первой похожей на Землю планеты Планета, которую обнаружили с помощью спутника TESS и космического телескопа Spitzer, получила название TOI 700 d. Она находится возле холодной карликовой звезды класса М — TOI 700: эта звёздная система удалена от земли на 100световых лет, пишет «РГ» со ссылкой на официальное сообщение NASA.