Общество

REGNUMREGNUMКоролева Великобритании назначила совещание из-за принца Гарри

Королева Великобритании Елизавета II проведет 13 января совещание в связи с решением принца Гарри и его жены Меган Маркл отказаться от полномочий королевской семьи, передает телеканал Sky News.
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Елизавета II созвала совещание из-за решения принца Гарри и Меган Маркл

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