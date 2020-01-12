Общество
REGNUMКоролева Великобритании назначила совещание из-за принца Гарри
Королева Великобритании Елизавета II проведет 13 января совещание в связи с решением принца Гарри и его жены Меган Маркл отказаться от полномочий королевской семьи, передает телеканал Sky News.
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Политика
Хаджимба обсудил ситуацию в Абхазии с Нургалиевым
Состоялась встреча президента Абхазии Рауля Хаджимбы и заместителя секретаря Совета безопасности России Рашида Нургалиева.
Технологии
Марк Цукерберг сделал прогноз на ближайшие десять лет
Основатель корпорации Facebook Марк Цукерберг сделал прогноз о развитии технологий на ближайшие десять лет.
Космос
Астрофизики NASA зафиксировали необычный «магнитный взрыв» на Солнце
Единоборства
Боец MMA Орловский объяснил неприязнь к Фёдору Емельяненко
Белорусский боец смешанного стиля Андрей Орловский объяснил свою неприязнь к россиянину Фёдору Емельяненко.
Футбол
52-летний Миура продлил контракт с «Йокогамой»
Нападающий Кадзуеси Миура не собирается завершать карьеру. 52-летний футболист подписал новый контракт с «Йокогамой».
Политика
Посла Британии в Иране задержали на акции протеста
Посол Великобритании в Иране Роберт Макэр был задержан на несколько часов за организацию протестов, которые прошли в субботу, 11 января, в Тегеране.
Общество
Погибшие в авиакатастрофе в Иране канадцы оказались учеными
Профессор международного права Университета Макгилла в Монреале Пайам Ахаван сообщил, что большинство граждан Канады иранского происхождения, находившихся на борту сбитого под Тегераном украинского самолета, были учеными и студентами престижных канадских вузов.
Общество
В России начнут выдавать аттестаты с новыми оценками
Российским школьникам начнут по-новому выдавать документы об основном общем и среднем общем образовании, сообщила глава Минпросвещения Ольга Васильева в интервью "Российской газете".
Происшествия
Актриса и модель Ксения Пунтус выпала из окна в центре Москвы
Российская модель и актриса Ксения Пунтус была госпитализирована после того, как при пока не выясненных обстоятельствах выпала в Москве из окна третьего этажа.
Политика
Армия Хафтара обвинила ПНС Ливии в нарушении перемирия
Здоровье
В Роспотребнадзоре дали советы по профилактике болезни Альцгеймера
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, какие физические упражнения помогут снизить риск развития болезни Альцгеймера.
Происшествия
Уголовное дело об истязании четырехлетнего ребенка возбуждено в Омске
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело об издевательствах над четырехлетним ребенком в Омске, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя СК по региону.
Политика
Пушков счел Турчинова больным после его слов о сбитом в Иране Boeing
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что Россия должна вместе с Ираном нести ответственность за крушение Boeing 737-800 в Тегеране.
Гаджеты
Анонс 7-нм графического процессора NVIDIA может состояться в марте
Компания NVIDIA пока что не озвучивает сроков анонса новых графических процессоров Ampere, потому аналитики состязаются в собственных прогнозах на эту тему.
Армия и оружие
Двое американских военных погибли при подрыве автомобиля в Афганистане
Автомобиль военнослужащих США подорвался на мине в Афганистане, в результате погибли двое американских бойцов, еще двое пострадали.
Общество
Скончался султан Омана, правивший страной полвека
К власти Кабус бен Саид Аль Саид пришел в 1970 году путем бескровного дворцового переворота, свергнув своего отца.
Наука
Зеленый чай в больших количествах приводит к продлению жизни
В зеленом чае содержится большое количество полифенолов, которые окисляются, теряя свои антиоксидантные свойства при производстве черного чая.
Авто
В России было отозвано почти 650 тыс. автомобилей в 2019 году
В 2019 году в России было проведено 139 отзывных программ, затронувших 649 594 автомобиля.
Общество
На новогодние перелеты Бастрыкина из бюджета потратили ₽8 млн
Новогодние перелеты по Финляндии главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина на самолетах специального летного отряда «Россия» обошлись бюджету в восемь миллионов рублей, пишет «МБХ медиа» со ссылкой на источники в окружении главы СК.
Здоровье
Удивительные факты о похудении
Следует знать, что существуют некоторые факты о похудении, которые точно удивят.
Общество
«ИрАэро» требует от производителя SSJ100 почти 2 миллиарда рублей
Хоккей
Сборная Востока победила команду Запада в Кубке вызова МХЛ
Политика
Кремль может создать партии с Дудем и Шнуровым во главе
Пока в качестве возможных фронтменов новых проектов в Кремле рассматривают журналиста и блогера Юрия Дудя и лидера группировки "Ленинград" Сергея Шнурова.
Происшествия
В США девять человек погибли в результате зимнего шторма
По меньшей мере девять человек погибли, более 1000 авиарейсов были отменены, сотни тысяч жителей остались без электричества в семи штатах США в результате зимнего снежного шторма и ледяного дождя с градом, сообщает Reuters.
Космос
В конце марта с Байконура запустят два спутника серии «Экспресс»
Запуск двух телекоммуникационных спутников серии «Экспресс» с космодрома Байконур запланирован на март, рассказал генеральный директор компании «Информационные спутниковые системы» им. академика М. Ф. Решетнева Николай Тестоедов 11 января.
Единоборства
Карелин заявил, что ММА — это не вид спорта
Трёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин высказал мнение, что смешанные единоборства (ММА) не являются видом спорта.
Гаджеты
Рассекречены характеристики смартфона Vivo NEX 3 5G
Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ России были уволены пять человек, которые снимали на мобильные телефоны стрельбу на Лубянке, сообщило издание Znak.com со ссылкой на источники.