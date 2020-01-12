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Политика Посла Британии в Иране задержали на акции протеста Посол Великобритании в Иране Роберт Макэр был задержан на несколько часов за организацию протестов, которые прошли в субботу, 11 января, в Тегеране.

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Происшествия В США девять человек погибли в результате зимнего шторма По меньшей мере девять человек погибли, более 1000 авиарейсов были отменены, сотни тысяч жителей остались без электричества в семи штатах США в результате зимнего снежного шторма и ледяного дождя с градом, сообщает Reuters.