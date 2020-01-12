с чего всё началось

Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на нём будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Футбол «Барселона» уволила главного тренера «Барселона» уволила главного тренера Эрнесто Вальверде. Об этом сообщается на сайте испанского футбольного клуба.

Общество На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль Режим бедствия объявлен в понедельник на территории провинции Батангас на Филиппинах после извержения вулкана Тааль, сообщает портал Rappler со ссылкой на местные власти.

Экономика Каждый четвертый автомобилист остался недоволен ОСАГО Исследование состояния рынка ОСАГО, проведенного Финансовым университетом при правительстве России, показало, что почти 20% российских автомобилистов после обращения к страховщикам за урегулированием случаев по ОСАГО остались не удовлетворены их работой.

Экономика У сказки про выигранный миллиард оказался грустный конец История про выигранный миллиард на фоне очень бедной жизни, которой живет значительная часть жителей России, не могла привнести никакого позитива в поток ежедневных новостей.

Технологии В Твери идёт работа над исследованием искусственного интеллекта Что касается собственно искусственного интеллекта и его сравнения с естественным, то эта тема несколько потерялась в ходе обсуждения необычных высказываний докладчика.

Политика Лех Валенса призвал Польшу признать правду об освобождении Освенцима Бывший президент Польши Лех Валенса раскритиковал Варшаву за отказ пригласить лидера России Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим).

Технологии Мошенники от имени Adidas атаковали пользователей WhatsApp Пользователи популярного мессенджера WhatsApp столкнулись с атаками мошенников, рассылавших фейковые сообщения от имени известного спортивного бренда Adidas.

Технологии Microsoft прекратила поддержку Windows 7 Корпорация Microsoft с 14 января отказалась от поддержки операционной системы (ОС) Windows 7. Компьютер будет работать со старой ОС, однако компания не предоставляет техническую поддержку по любым вопросам, обновления программного обеспечения, а также обновления и исправления системы безопасности.

Единоборства Поединок борцов из Грузии и Украины закончился массовой дракой В полуфинале международных соревнований по вольной борьбе, проходивших в Турции, схватка представителей Украины и Грузии завершилась массовой дракой, сообщило 13 января информационное агентство УНИАН.

Армия и оружие Франция отправит дополнительные войска в Африку Франция намерена отправить в Африку дополнительно 220 военнослужащих, заявил французский президент Эммануэль Макрон после саммита с главами государств Сахельской группы пяти, сообщает пресс-служба Елисейского дворца.