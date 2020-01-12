Общество
Телеканал 360°Елизавета II созвала совет из-за принца Гарри и Меган Маркл
Королева Великобритании Елизавета II созвала семейный совет из-за решения принца Гарри и его супруги Меган Маркл сложить с себя полномочия членов королевской семьи.
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с чего всё началось
Королевская семья соберется 13 января на совещание, чтобы обсудить будущее герцога и герцогини Сассекских — принца Гарри и его жены Меган Маркл, ранее отказавшихся от своих королевских полномочий, сообщили источники телеканалов Sky News и CNN в Букингемском дворце.РБК11 января в 21:20
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Елизавета II созвала на понедельник совещание о будущем принца Гарри
Московский Комсомолецвчера в 05:37
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