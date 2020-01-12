Общество

Телеканал 360°Телеканал 360°Елизавета II созвала совет из-за принца Гарри и Меган Маркл

Королева Великобритании Елизавета II созвала семейный совет из-за решения принца Гарри и его супруги Меган Маркл сложить с себя полномочия членов королевской семьи.
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Королевская семья соберется 13 января на совещание, чтобы обсудить будущее герцога и герцогини Сассекских — принца Гарри и его жены Меган Маркл, ранее отказавшихся от своих королевских полномочий, сообщили источники телеканалов Sky News
 и CNN в Букингемском дворце.
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