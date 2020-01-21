В 2019 году в Кисловодске спортсмен, находясь в состоянии алкогольного опьянения, припарковал авто на пешеходном переходе и разбил две машины. На него было составлено три административных протокола. Александр Емельяненко — российский боец смешанных единоборств.

с чего всё началось

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах. Емельяненко готовился к поединку с Магомедом Исмаиловым на спортбазе, расположенной в поселке Супсех, пишет kp.ru.

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Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе

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