Происшествия

ИзвестияИзвестияЕмельяненко арестовали за хулиганство в Анапе

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах. Емельяненко готовился к поединку с Магомедом Исмаиловым на спортбазе, расположенной в поселке Супсех, пишет kp.ru.
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Известный боец Александр Емельяненко арестован за хулиганство в Анапе

В 2019 году в Кисловодске спортсмен, находясь в состоянии алкогольного опьянения, припарковал авто на пешеходном переходе и разбил две машины. На него было составлено три административных протокола. Александр Емельяненко — российский боец смешанных единоборств.
Кубанские новости11:36

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Известный боец Александр Емельяненко арестован за хулиганство в Анапе

Кубанские новости11:36

7 суток за решеткой: Анапский суд арестовал Александра Емельяненко за пьяный дебош

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Источник: Александр Емельяненко арестован в Анапе за хулиганство

ТАСС13:02

Кокляев — об аресте А. Емельяненко: что здесь можно сделать? Дай бог ему здоровья

Чемпионат16:08

Александр Емельяненко арестован в Анапе за пьяный дебош. Подробности

Спорт-Экспресс13:45

Емельяненко снова за решеткой. Александр готовился к бою, но устроил пьяный дебош

Sport24.ru16:00

АСА: арест Александра Емельяненко не повлияет на его бой с Исмаиловым

РИА Новости14:00
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Матыцин стал министром спорта России

Президент Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин указом президента РФ назначен министром спорта России.
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Ольга Мигунова: Я просила Мессинга помочь, чтобы сериал состоялся

В основу нового мистического сериала «Ученица Мессинга» («Первый канал») легла жизнь Ольги Мигуновой.
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Управляющий отделением Пенсионного фонда по Красноярскому краю Денис Майборода арестован на один месяц.
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Кэшмор: за отказ предоставить пробы Фары UKAD грозит наказание

Профессор социологии Астонского университета Эллис Кэшмор рассказал, о возможной участи Британского антидопингового агентства (UKAD) в связи с отказом предоставить Всемирному антидопинговому агентству (WADA) допинг-пробы бегуна Мо Фары.
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СМИ сообщили об отмене митинга против изменения Конституции 1 февраля

Заявка на митинг против конституционной реформы была отозвана из московской мэрии, сообщает «Новая газета».
РБК 18:50
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Политика

Захарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, посвященную 75-летию освобождения Освенцима.
Известия 11:17
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Ну вот и назван состав нового Правительства.

Российский предприниматель Сергей Васильев на своей странице в Facebook прокомментировал новый состав правительства, предложенный Михаилом Мишустиным.
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Доступ к сайтам госуслуг и органов власти станет бесплатным с 1 марта

Говоря о проекте "Доступный интернет", глава государства уточнил, что необходимо обеспечить бесплатный доступ к социально-значимым интернет-ресурсам по всей стране.
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Власти Испании объявили чрезвычайную климатическую ситуацию

Власти Испании одобрили во вторник соглашение об утверждении декларации о чрезвычайной климатической ситуации в стране.
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Создание российской вакцины от китайского коронавируса займет полгода

Как сообщили «Известиям» в Центре стратегического планирования Минздрава, создание российской вакцины займет минимум полгода и потребует значительных средств.
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МКС оказалась загрязнена грибками и бактериями

Газета.Ru 06:38
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Медведев поздравил новое правительство с началом работы

На своей странице в соцсети «ВКонтакте» политик поздравил новый кабмин с началом работы и пожелал членам правительства эффективного решения важнейших задач, стоящих перед Россией.
Известия 16:55
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Пассажир умер на борту вынужденно севшего в Казани самолета из Москвы

Газета.Ru 00:40
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В Ливане сформировали новое правительство

В Ливане премьер-министр Хасан Диаб сформировал новое правительство.
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Сумма внешнего долга России в 2019 году составила $481,5 млрд. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на Центробанк России (ЦБ).
Газета.Ru 09:13
Происшествия

В Охотском море загорелся траулер

Рыболовецкий траулер «Энигма Астралис» с 47 членами экипажа загорелся в Охотском море, сообщил «РИА Новости» представитель спасательного центра.
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Магнитное поле Земли оказалось почти на миллиард лет старше

Ученые подтвердили существование мощного магнитного поля Земли уже 4,2 миллиарда лет назад, в древнейшую геологическую эпоху — Катархей.
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Корвет «Гремящий» завершил госиспытания в Баренцевом море

Корвет проекта 20385 «Гремящий» завершил программу государственных испытаний на полигонах Северного флота и готовится к межфлотскому переходу в Балтийское море.
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Российский боец смешанных единоборств. Бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по самбо, мастер спорта России по самбо, мастер спорта России международного класса по боевому самбо, мастер спорта России по дзюдо. Младший брат Фёдора Емельяненко - чемпиона мира по смешанным боевым искусствам и по боевому самбо.
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