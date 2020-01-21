Происшествия
ИзвестияЕмельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах. Емельяненко готовился к поединку с Магомедом Исмаиловым на спортбазе, расположенной в поселке Супсех, пишет kp.ru.
Читать в источнике
Оценить165
с чего всё началось
В 2019 году в Кисловодске спортсмен, находясь в состоянии алкогольного опьянения, припарковал авто на пешеходном переходе и разбил две машины. На него было составлено три административных протокола. Александр Емельяненко — российский боец смешанных единоборств.Кубанские новости11:36
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 19:38, Ашберн
Спорт
Матыцин стал министром спорта России
Президент Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин указом президента РФ назначен министром спорта России.
Культура
Ольга Мигунова: Я просила Мессинга помочь, чтобы сериал состоялся
В основу нового мистического сериала «Ученица Мессинга» («Первый канал») легла жизнь Ольги Мигуновой.
Политика
Как изменился состав экономического блока правительства
Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, в обновлённом составе правительство должно запустить новый инвестиционный цикл и создать условия для роста экономики.
Политика
Глава Минпросвещения Ольга Васильева не войдет в новое правительство
В правительстве Михаила Мишустина формируется кабинет министров.
Политика
Сенат начал рассмотрение дела по импичменту Трампа
Инициатива по импичменту президенту была озвучена в сентябре 2019 года спикером палаты представителей Нэнси Пелоси после того, как СМИ рассказали о телефонном разговоре Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, где американский глава государства призывал возобновить расследование в отношении сына своего политического конкурента Джо Байдена.
Фигурное катание
На чемпионате Европы по фигурному катанию Россия помчится за Плющенко
В предварительной заявке на чемпионат Европы в произвольной программе вновь есть четверные флип, сальхов, лутц, тулуп и еще один тулуп в каскаде с тройным сальховом.
Общество
Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы
Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
Политика
Собянин назначил Бочкарева на должность главы стройкомплекса Москвы
Происшествия
В Красноярске арестован глава регионального Пенсионного фонда
Управляющий отделением Пенсионного фонда по Красноярскому краю Денис Майборода арестован на один месяц.
Спорт
Кэшмор: за отказ предоставить пробы Фары UKAD грозит наказание
Профессор социологии Астонского университета Эллис Кэшмор рассказал, о возможной участи Британского антидопингового агентства (UKAD) в связи с отказом предоставить Всемирному антидопинговому агентству (WADA) допинг-пробы бегуна Мо Фары.
Политика
СМИ сообщили об отмене митинга против изменения Конституции 1 февраля
Заявка на митинг против конституционной реформы была отозвана из московской мэрии, сообщает «Новая газета».
Политика
Трамп задумал ограничить выдачу виз гражданам Белоруссии и Киргизии
Президент США Дональд Трамп задумал ограничить выдачу американских виз гражданам еще семи стран, в том числе Белоруссии и Киргизии.
Политика
Захарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, посвященную 75-летию освобождения Освенцима.
Армия и оружие
Столтенберг: у НАТО есть способные заглянуть вглубь РФ беспилотники
Новые стратегические беспилотники НАТО Global Hawk смогут следить за происходящим на территории России, об этом пишет норвежское издание Verdens Gang.
Политика
Ну вот и назван состав нового Правительства.
Российский предприниматель Сергей Васильев на своей странице в Facebook прокомментировал новый состав правительства, предложенный Михаилом Мишустиным.
Общество
Доступ к сайтам госуслуг и органов власти станет бесплатным с 1 марта
Говоря о проекте "Доступный интернет", глава государства уточнил, что необходимо обеспечить бесплатный доступ к социально-значимым интернет-ресурсам по всей стране.
Общество
Власти Испании объявили чрезвычайную климатическую ситуацию
Власти Испании одобрили во вторник соглашение об утверждении декларации о чрезвычайной климатической ситуации в стране.
Здоровье
Создание российской вакцины от китайского коронавируса займет полгода
Как сообщили «Известиям» в Центре стратегического планирования Минздрава, создание российской вакцины займет минимум полгода и потребует значительных средств.
Наука
МКС оказалась загрязнена грибками и бактериями
Политика
Медведев поздравил новое правительство с началом работы
На своей странице в соцсети «ВКонтакте» политик поздравил новый кабмин с началом работы и пожелал членам правительства эффективного решения важнейших задач, стоящих перед Россией.
Политика
В Ливане сформировали новое правительство
В Ливане премьер-министр Хасан Диаб сформировал новое правительство.
Финансы
Внешний долг России достиг почти полтриллиона долларов
Сумма внешнего долга России в 2019 году составила $481,5 млрд. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на Центробанк России (ЦБ).
Происшествия
В Охотском море загорелся траулер
Рыболовецкий траулер «Энигма Астралис» с 47 членами экипажа загорелся в Охотском море, сообщил «РИА Новости» представитель спасательного центра.
Наука
Магнитное поле Земли оказалось почти на миллиард лет старше
Ученые подтвердили существование мощного магнитного поля Земли уже 4,2 миллиарда лет назад, в древнейшую геологическую эпоху — Катархей.
Игры
Опубликованы новые скриншоты DOOM Eternal и много роликов с геймплеем
Компания Bethesda выложила в сеть новую серию высококачественных скриншотов предстоящей игры DOOM Eternal.
Армия и оружие
Корвет «Гремящий» завершил госиспытания в Баренцевом море
Корвет проекта 20385 «Гремящий» завершил программу государственных испытаний на полигонах Северного флота и готовится к межфлотскому переходу в Балтийское море.