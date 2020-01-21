Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъБоец MMA Александр Емельяненко задержан за пьяное хулиганство в Анапе

Анапский городской суд арестовал на семь суток бойца смешанных единоборств (MMA) Александра Емельяненко, который в нетрезвом виде буянил на базе отдыха «Спорт» в пригороде Анапы, сообщил источник в правоохранительных органах.
Читать в источнике
Комментировать76
с чего всё началось

Известный боец Александр Емельяненко арестован за хулиганство в Анапе

Как сообщил «Кубанским новостям» источник в оперативных службах региона, на базе отдыха «Спорт», расположенной в анапском селе Супсех, в ночь на 21 января был задержан Александр Емельяненко. Известный спортсмен был пьян и вел себя неадекватно.
Кубанские новости11:36

Подробнее о событии

Известный боец Александр Емельяненко арестован за хулиганство в Анапе

Кубанские новости11:36

7 суток за решеткой: Анапский суд арестовал Александра Емельяненко за пьяный дебош

КП - Кубань11:52

Источник: Александр Емельяненко арестован в Анапе за хулиганство

ТАСС13:02

Кокляев — об аресте А. Емельяненко: что здесь можно сделать? Дай бог ему здоровья

Чемпионат16:08

Александр Емельяненко арестован в Анапе за пьяный дебош. Подробности

Спорт-Экспресс13:45

Емельяненко снова за решеткой. Александр готовился к бою, но устроил пьяный дебош

Sport24.ru16:00

АСА: арест Александра Емельяненко не повлияет на его бой с Исмаиловым

РИА Новости14:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 18:06, Ашберн
Политика

Ну вот и назван состав нового Правительства.

Российский предприниматель Сергей Васильев на своей странице в Facebook прокомментировал новый состав правительства, предложенный Михаилом Мишустиным.
ИА Клерк.Ру 14:25
Армия и оружие

В Донецке убили замкомандира полка МВД ДНР Алексея Кривулю

В понедельник, 20 января, в Донецке был убит заместитель командира полка специального назначения внутренних войск МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики Алексей Кривуля (позывной Грин), сообщил РИА Новости депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
РИА Новости 02:34
Политика

Путин встретился с Чайкой и Красновым

Российский лидер Владимир Путин проводит встречу с генпрокурором России Юрием Чайкой и замглавы СК Игорем Красновым, который был предложен на должность генерального прокурора.
RT на русском 07:34
Политика

Путин изменил структуру правительства

Президент России Владимир Путин подписал указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти».
Коммерсантъ 11:58
Шоу-бизнес

Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки

Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
Московский Комсомолец 07:45
Общество

Власти Испании объявили чрезвычайную климатическую ситуацию

Власти Испании одобрили во вторник соглашение об утверждении декларации о чрезвычайной климатической ситуации в стране.
ТАСС 07:41
Кино

Хьюго Уивинг не сыграет агента Смита в новой «Матрице»

Британский актер Хьюго Уивинг не исполнит роль агента Смита в четвертой серии франшизы "Матрица". Об этом пишет издание Time Out.
Газета.Ru 13:35
Общество

Новым министром культуры РФ назначена Ольга Любимова

Интерфакс 13:20
Космос

Над Одессой видели спутники компании SpaceX — СМИ

REGNUM 19 января в 02:49
Шоу-бизнес

Старший сын Никаса Сафронова сделал предложение Анастасии Волочковой

Дмитрий Сафронов, старший сын художника Никаса Сафронова, сделал предложение Анастасии Волочковой, о чем рассказал сам творец на вечеринке в честь 44-летия артистки, сообщает URA.ru.
Народные новости вчера в 22:10
Политика

Слушания по импичменту Трампа начались в Сенате США

Сенат пересек одну из самых печальных черт в системе власти, начав третий процесс импичмента президенту в американской истории.
Российская газета 16:32
Общество

Китайский коронавирус добрался до США

Первый случай заболевания человека новым типом коронавируса из Китая подтвержден на территории США.
Русская Планета 16:04
Происшествия

В Охотском море загорелся траулер

Рыболовецкий траулер «Энигма Астралис» с 47 членами экипажа загорелся в Охотском море, сообщил «РИА Новости» представитель спасательного центра.
Коммерсантъ вчера в 20:51
Здоровье

Врачи подозревают лихорадку денге у президента Парагвая

Президент Парагвая Марио Абдо Бенитесу мог заразиться лихорадкой денге на фоне вспышки заболевания в стране, заявил министр здравоохранения Парагвая Хулио Маззолени.
Газета.Ru 17:55
Футбол

«Арсенал» дважды отыгрался в меньшинстве в лондонском дерби с «Челси»

«Челси» сыграл вничью с «Арсеналом» в лондонском дерби в рамках 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Lenta.ru 17:09
Общество

Принц Гарри улетел к Меган Маркл в Канаду

Принц Гарри покинул Великобританию, улетев в Канаду к своей семье, жене Меган Маркл и их восьмимесячному сыну Арчи.
МИР 24 вчера в 22:55
Политика

Медведев поздравил новое правительство с началом работы

На своей страниц в соцсети «ВКонтакте» политик поздравил новый кабмин с началом работы и пожелал членам правительства эффективного решения важнейших задач, стоящих перед Россией.
Известия 16:55
Хоккей

ЦСКА в четвертый раз в сезоне победил СКА

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ЦСКА в Москве победил петербургский СКА со счетом 3:2.
Московский Комсомолец 14:14
Происшествия

Завершена психиатрическая экспертиза историка Соколова

Интерфакс 07:45
Футбол

Агуэро принес «Манчестер Сити» победу над «Шеффилд Юнайтед»

Чемпион Англии "Манчестер Сити" одержал нелегкую победу над новичком элиты "Шеффилд Юнайтед" 1:0. "Сити", в стартовом составе которого не оказалось Серхио Агуэро, столкнулся с серьезным сопротивлением со стороны "клинков".
Вести.Ru 16:48
Политика

Заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин станет вице-премьером

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин станет вице-премьером нового правительства, сказали РБК пять источников, близких к кабинету министров.
РБК 10:59
Политика

Трамп задумал ограничить выдачу виз гражданам Белоруссии и Киргизии

Президент США Дональд Трамп задумал ограничить выдачу американских виз гражданам еще семи стран, в том числе Белоруссии и Киргизии.
Lenta.ru 16:46
Шоу-бизнес

Сиделка рассказала о пропаже из клиники Анастасии Заворотнюк

Сиделка из подмосковного реабилитационного центра, расположенного на Рублевке рассказала СМИ о «пропаже» борющейся с раком головного мозга актрисы Анастасии Заворотнюк.
Ugpressa.ru 10:09
Политика

В новой Конституции закрепят индексацию пенсий и МРОТ

Ранее президент России Владимир Путин в ходе ежегодного посланию Федеральному собранию предложил закрепить в Конституции норму о том, что минимальный размер оплаты не может быть ниже прожиточного минимума.
URA.Ru вчера в 09:28
Футбол

РПЛ не вошла в топ-20 сильнейших лиг мира в 2019 году

На официальном сайте Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) был обнародован рейтинг сильнейших лиг мира по итогам 2019 года.
Газета.Ru 00:28
Футбол

Семак прокомментировал ситуацию с арендой Кокорина в «Сочи»

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что форвард Александр Кокорин был расстроен, узнав новости о собственном переходе в "Сочи" на правах аренды до конца нынешнего сезона.
Российская газета 13:59
Шоу-бизнес

Сын Собчак заявил, что хочет всегда жить на Мальдивах

Сын журналистки и телеведущей Ксении Собчак и актера Максима Виторгана, трехлетний Платон после отдыха с мамой на Мальдивах заявил, что больше не хочет жить в Москве.
Gazeta.SPb вчера в 14:50
Фигурное катание

Опубликовано расписание чемпионата Европы по фигурному катанию

Pravda.Ru вчера в 05:34
Спорт

Зеппельт раскритиковал UKAD за отказ передать допинг-пробы Фары

Немецкий журналист Хайо Зеппельт оценил поведение Британского антидопингового агентства (UKAD) в деле о допинг-пробах четырёхкратного олимпийского чемпиона Мо Фары.
RT на русском вчера в 04:27
Футбол

Головин выйдет в основе «Монако» на матч Кубка Франции

Российский полузащитник Александр Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч 1/16 финала Кубка Франции с «Сен-Приве».
Матч ТВ вчера в 14:19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Емельяненко
Российский боец без правил
Российский боец смешанных единоборств. Бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по самбо, мастер спорта России по самбо, мастер спорта России международного класса по боевому самбо, мастер спорта России по дзюдо. Младший брат Фёдора Емельяненко - чемпиона мира по смешанным боевым искусствам и по боевому самбо.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное