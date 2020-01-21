Происшествия
КоммерсантъБоец MMA Александр Емельяненко задержан за пьяное хулиганство в Анапе
Анапский городской суд арестовал на семь суток бойца смешанных единоборств (MMA) Александра Емельяненко, который в нетрезвом виде буянил на базе отдыха «Спорт» в пригороде Анапы, сообщил источник в правоохранительных органах.
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с чего всё началось
Как сообщил «Кубанским новостям» источник в оперативных службах региона, на базе отдыха «Спорт», расположенной в анапском селе Супсех, в ночь на 21 января был задержан Александр Емельяненко. Известный спортсмен был пьян и вел себя неадекватно.Кубанские новости11:36
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Политика
Ну вот и назван состав нового Правительства.
Российский предприниматель Сергей Васильев на своей странице в Facebook прокомментировал новый состав правительства, предложенный Михаилом Мишустиным.
Армия и оружие
В Донецке убили замкомандира полка МВД ДНР Алексея Кривулю
В понедельник, 20 января, в Донецке был убит заместитель командира полка специального назначения внутренних войск МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики Алексей Кривуля (позывной Грин), сообщил РИА Новости депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
Политика
Путин встретился с Чайкой и Красновым
Российский лидер Владимир Путин проводит встречу с генпрокурором России Юрием Чайкой и замглавы СК Игорем Красновым, который был предложен на должность генерального прокурора.
Политика
Путин изменил структуру правительства
Президент России Владимир Путин подписал указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти».
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки
Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
Общество
Власти Испании объявили чрезвычайную климатическую ситуацию
Власти Испании одобрили во вторник соглашение об утверждении декларации о чрезвычайной климатической ситуации в стране.
Кино
Хьюго Уивинг не сыграет агента Смита в новой «Матрице»
Британский актер Хьюго Уивинг не исполнит роль агента Смита в четвертой серии франшизы "Матрица". Об этом пишет издание Time Out.
Общество
Новым министром культуры РФ назначена Ольга Любимова
Космос
Над Одессой видели спутники компании SpaceX — СМИ
Шоу-бизнес
Старший сын Никаса Сафронова сделал предложение Анастасии Волочковой
Дмитрий Сафронов, старший сын художника Никаса Сафронова, сделал предложение Анастасии Волочковой, о чем рассказал сам творец на вечеринке в честь 44-летия артистки, сообщает URA.ru.
Политика
Слушания по импичменту Трампа начались в Сенате США
Сенат пересек одну из самых печальных черт в системе власти, начав третий процесс импичмента президенту в американской истории.
Общество
Китайский коронавирус добрался до США
Первый случай заболевания человека новым типом коронавируса из Китая подтвержден на территории США.
Происшествия
В Охотском море загорелся траулер
Рыболовецкий траулер «Энигма Астралис» с 47 членами экипажа загорелся в Охотском море, сообщил «РИА Новости» представитель спасательного центра.
Здоровье
Врачи подозревают лихорадку денге у президента Парагвая
Президент Парагвая Марио Абдо Бенитесу мог заразиться лихорадкой денге на фоне вспышки заболевания в стране, заявил министр здравоохранения Парагвая Хулио Маззолени.
Футбол
«Арсенал» дважды отыгрался в меньшинстве в лондонском дерби с «Челси»
«Челси» сыграл вничью с «Арсеналом» в лондонском дерби в рамках 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Общество
Принц Гарри улетел к Меган Маркл в Канаду
Принц Гарри покинул Великобританию, улетев в Канаду к своей семье, жене Меган Маркл и их восьмимесячному сыну Арчи.
Политика
Медведев поздравил новое правительство с началом работы
На своей страниц в соцсети «ВКонтакте» политик поздравил новый кабмин с началом работы и пожелал членам правительства эффективного решения важнейших задач, стоящих перед Россией.
Хоккей
ЦСКА в четвертый раз в сезоне победил СКА
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ЦСКА в Москве победил петербургский СКА со счетом 3:2.
Футбол
Агуэро принес «Манчестер Сити» победу над «Шеффилд Юнайтед»
Чемпион Англии "Манчестер Сити" одержал нелегкую победу над новичком элиты "Шеффилд Юнайтед" 1:0. "Сити", в стартовом составе которого не оказалось Серхио Агуэро, столкнулся с серьезным сопротивлением со стороны "клинков".
Политика
Заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин станет вице-премьером
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин станет вице-премьером нового правительства, сказали РБК пять источников, близких к кабинету министров.
Политика
Трамп задумал ограничить выдачу виз гражданам Белоруссии и Киргизии
Президент США Дональд Трамп задумал ограничить выдачу американских виз гражданам еще семи стран, в том числе Белоруссии и Киргизии.
Шоу-бизнес
Сиделка рассказала о пропаже из клиники Анастасии Заворотнюк
Сиделка из подмосковного реабилитационного центра, расположенного на Рублевке рассказала СМИ о «пропаже» борющейся с раком головного мозга актрисы Анастасии Заворотнюк.
Политика
В новой Конституции закрепят индексацию пенсий и МРОТ
Ранее президент России Владимир Путин в ходе ежегодного посланию Федеральному собранию предложил закрепить в Конституции норму о том, что минимальный размер оплаты не может быть ниже прожиточного минимума.
Футбол
РПЛ не вошла в топ-20 сильнейших лиг мира в 2019 году
На официальном сайте Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) был обнародован рейтинг сильнейших лиг мира по итогам 2019 года.
Футбол
Семак прокомментировал ситуацию с арендой Кокорина в «Сочи»
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что форвард Александр Кокорин был расстроен, узнав новости о собственном переходе в "Сочи" на правах аренды до конца нынешнего сезона.
Шоу-бизнес
Сын Собчак заявил, что хочет всегда жить на Мальдивах
Сын журналистки и телеведущей Ксении Собчак и актера Максима Виторгана, трехлетний Платон после отдыха с мамой на Мальдивах заявил, что больше не хочет жить в Москве.
Фигурное катание
Опубликовано расписание чемпионата Европы по фигурному катанию
Спорт
Зеппельт раскритиковал UKAD за отказ передать допинг-пробы Фары
Немецкий журналист Хайо Зеппельт оценил поведение Британского антидопингового агентства (UKAD) в деле о допинг-пробах четырёхкратного олимпийского чемпиона Мо Фары.
Футбол
Головин выйдет в основе «Монако» на матч Кубка Франции
Российский полузащитник Александр Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч 1/16 финала Кубка Франции с «Сен-Приве».