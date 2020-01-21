Как сообщил «Кубанским новостям» источник в оперативных службах региона, на базе отдыха «Спорт», расположенной в анапском селе Супсех, в ночь на 21 января был задержан Александр Емельяненко. Известный спортсмен был пьян и вел себя неадекватно.

с чего всё началось

Анапский городской суд арестовал на семь суток бойца смешанных единоборств (MMA) Александра Емельяненко, который в нетрезвом виде буянил на базе отдыха «Спорт» в пригороде Анапы, сообщил источник в правоохранительных органах.

Спорт день за днем

Боец MMA Александр Емельяненко задержан за пьяное хулиганство в Анапе

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