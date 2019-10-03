Единоборства
ИзвестияЕмельяненко опубликовал видео драки с Кокляевым
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал видео своего конфликта с пауэрлифтером Михаилов Кокляевым. Запись выложена в Instagram Емельяненко. «Хочу заметить, не я это начал», — написал боец в подписи к посту.
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с чего всё началось
Поводом для боя стал видеоролик, который Кокляев опубликовал в соцсетях в конце марта после конфликта Емельяненко с бойцом смешанных единоборств Сергеем Харитоновым.Известиявчера в 23:55
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