Поводом для боя стал видеоролик, который Кокляев опубликовал в соцсетях в конце марта после конфликта Емельяненко с бойцом смешанных единоборств Сергеем Харитоновым.

с чего всё началось

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал видео своего конфликта с пауэрлифтером Михаилов Кокляевым. Запись выложена в Instagram Емельяненко. «Хочу заметить, не я это начал», — написал боец в подписи к посту.

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