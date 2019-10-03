Единоборства

ИзвестияИзвестияЕмельяненко опубликовал видео драки с Кокляевым

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал видео своего конфликта с пауэрлифтером Михаилов Кокляевым. Запись выложена в Instagram Емельяненко. «Хочу заметить, не я это начал», — написал боец в подписи к посту.
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с чего всё началось

Стали известны подробности драки между Емельяненко и Кокляевым

Поводом для боя стал видеоролик, который Кокляев опубликовал в соцсетях в конце марта после конфликта Емельяненко с бойцом смешанных единоборств Сергеем Харитоновым.
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Емельяненко рассекает бровь Кокляеву. ВИДЕО

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Опубликовано видео конфликта Емельяненко и Кокляева

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Потасовку Емельяненко и Кокляева засняли на видео

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Емельяненко опубликовал видео драки с Кокляевым

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В сети появилось видео конфликта Емельяненко и Кокляева

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Подробности драки, в которой Емельяненко разбил лицо Кокляеву

РЕН ТВвчера в 23:56
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