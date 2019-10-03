с чего всё началось

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал видео своего конфликта с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым. Запись выложена в Instagram Емельяненко. «Хочу заметить, не я это начал», — написал боец в подписи к посту.

Политика Норвежский депутат заявил, что Зеленский не оправдал надежд по Крыму Глава западной делегации, депутат земельного парламента Норвегии Хендрик Вебер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не оправдал надежд, так как конфликт в Донбассе продолжается, а российский статус Крыма не признан.

Экономика Российский туроператор «Библио-Глобус» расторг сделку с Thomas Cook В марте 2019 года холдинг Thomas Cook официально объявил о покупке российского туроператора "Библио-Глобус" через посредническую компанию.

Политика Путин допустил продление контракта с Украиной по транзиту газа Президент России Владимир Путин заявил, что страна готова заключить новый договор с Украиной по транзиту газа по нормам европейского законодательства.

Культура В Москве назовут имена победителей телевизионной премии ТЭФИ Имена победителей индустриальной телевизионной премии ТЭФИ назовут в среду в Московском театре мюзикла.

Происшествия Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.

Политика Восточные немцы оказались недовольны жизнью в Германии Более половины жителей восточных территорий Германии оказались недовольны своим сегодняшним положением в стране, публикует Die Zeit результаты опроса, проведенного в преддверии 29-летия объединения ГДР и ФРГ.

Политика Президенту Финляндии не понравилось, что Трамп шлепнул его по колену Курьезный момент попал на видео при встрече президента Финляндии Саули Ниинистё и президента США Дональда Трампа, передает RT.

Шоу-бизнес Кайли Дженнер сделала перерыв в отношениях с Трэвисом Скоттом Основательница собственного бренда и самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер уже более двух лет встречается с известным рэпером Трэвисом Скоттом.

Политика Путин уволил главу ФСИН Геннадия Корниенко Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемой должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко.

Шоу-бизнес Участник шоу «План Б» хочет спеть дуэтом с Ольгой Бузовой Новое шоу «План Б» выйдет в эфир канала ТНТ 13 октября. Его ведущими и главными героями станут Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов.

Шоу-бизнес Боярский грубо прокомментировал нарушение правил парковки на Невском Актер театра и кино Михаил Боярский прокомментировал информацию о нарушении им правил парковки.

Шоу-бизнес Оксана Воеводина требует баснословные алименты от экс-короля Малайзии По сообщениям инсайдеров, обладательница титула «Мисс Москва-2015» потребовала от Мухаммада V элитное жилье в Лондоне и Москве, также она хочет получать два миллиона рублей в месяц.

Политика Трамп назвал Украину одной из самых коррумпированных стран в мире Трамп отметил, до прихода на Украине к власти президента Владимира Зеленского, в стране "была колоссальная коррупция", больше, чем в каком-либо другом государстве.

Энергетика Reuters узнал о переводе всех экспортных контрактов «Роснефти» на евро Основной валютой во всех экспортных контрактах «Роснефти» — на поставку нефти, нефтепродуктов, сжиженного газа (СУГ) и т.д. — стал евро, сообщает Reuters со ссылкой на информацию трейдеров.

Политика Путин оценил выступление Греты Тунберг Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.

Экономика Рогозин назвал причину долгов Центра имени Хруничева В "Роскосмосе" назвали причину многомиллиардных долгов Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) имени Хруничева.

Политика В Евросоюзе разъяснили правила получения виз для жителей Донбасса Правила подготовлены в связи с просьбами стран ЕС дать рекомендации по идентификации и непризнанию российских паспортов жителей ДНР и ЛНР, выданных в соответствии с указом президента Владимира Путина.

Происшествия В Париже мужчина напал на полицейских в участке Мужчина с ножом напал на сотрудников полиции в парижском полицейском участке, сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на источники.

Общество В Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве в выходные Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что в выходные в Москве ожидается мокрый снег.

Экономика BCG заявила о «русском чуде» в сфере карточных платежей Управляющий директор и партнер BCG, глава экспертной практики Digital в России и СНГ Макс Хаузер объяснил РБК, что в 2010–2018 годах в России произошел «феноменальный» рост числа безналичных карточных трансакций.