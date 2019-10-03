с чего всё началось

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и пауэрлифтер Михаил Кокляев опубликовали на своих страницах в Instagram видеозаписи конфликта в одном из ресторанов Москвы. Инцидент произошёл 2 октября во время очной встречи перед боем.

Емельяненко и Кокляев опубликовали видео конфликта в ресторане

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