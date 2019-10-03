с чего всё началось

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал в инстаграме видео потасовки с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым. Инцидент произошел накануне в одном из ресторанов в центре Москвы.

Происшествия Отец избитого в туалете школьника потребовал отчислить его обидчиков Ранее стало известно, что группа подростков, находясь в одной из столичных школ, расположенной по Ленинскому проспекту, избила мальчика и окунула головой в унитаз, видео с издевательствами было опубликовано в интернете.

Политика Медведев уволил главу Росгидромета Премьер-министр Дмитрий Медведев отправил в отставку главу Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Максима Яковенко.

Происшествия Бомбардировщик времен Второй мировой рухнул на аэропорт в США Бомбардировщик времен Второй мировой войны В-17 «летающая крепость» рухнул на здание аэропорта Брэдли, который находится в американском штате Коннектикут.

Здоровье Смертельную болезнь сына британка определила по фото Жительница Британии увидела на фото странное белое пятно, которое расположилось в центре зрачка малыша.

Общество Эксперты признали Россию лидером в Европе по числу заключенных По числу заключенных на 100 тыс. жителей в 2018 году Россия находится на первом месте в Европе, говорится в докладе по реформе российских тюрем, подготовленном экспертами Общероссийского гражданского форума (ОГФ).

Происшествия В Париже совершено нападение на полицейский участок Вооруженный ножом мужчина атаковал стражей порядка в здании парижской префектуры полиции. Об этом сообщает 3 октября телеканал BFMTV.

Политика Новак сообщил о возможных вариантах маршрута «Северного потока-2» Москва рассчитывает реализовать проект "Северный поток-2" в заявленном маршруте, но при этом существуют и другие варианты, сообщил Новак.

Политика Путин раскритиковал журналиста NBC за искажение смысла его слов Президент России Владимир Путин поправил слова модератора планерного заседания форума "Российская энергетическая неделя", корреспондента NBC News Кира Симмонса, заявив, что тот исказил его слова о либерализме.

Культура Настя Ивлеева стала победителем премии ТЭФИ Российская телеведущая и видеоблогер Настя Ивлеева получила награду в категории «лучшая ведущая развлекательного шоу» прайм-тайма индустриальной телевизионной премии ТЭФИ.

Политика В ООН ответили на предложение России перенести организацию из США Стефан Дюжаррик прокомментировал инициативу российской стороны перенести заседания Первого комитета Генассамблеи ООН по вопросам разоружения и международной безопасности из Нью-Йорка в другое место.

Политика Партия Порошенко потребовала созвать СНБО из-за «формулы Штайнмайера» Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» обратилась к действующему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с требованием созвать Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) в связи с решением Киева согласиться на реализацию «формулы Штайнмайера».

Происшествия Якутского шамана признали невменяемым По словам Прянишникова, специалисты считают, что шаман невменяемый.

Происшествия Третьеклассники из Саранска сбежали в Чернобыль, посмотрев сериал В Саранске полиция обнаружила двух девятилетних мальчиков, которые намеревались убежать в Чернобыль тайком от родителей.

Политика Путин призвал не допускать фокусов в доплатах медикам "Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты и другие доплаты, вот чтобы этого фокуса не произошло", - подчеркнул российский лидер.

Политика В Евросоюзе разъяснили правила получения виз для жителей Донбасса Жители Донецкой и Луганской народных республик смогут получать визы для въезда в страны Евросоюза только в консульствах на территории Украины.

Происшествия Льва Шлосберга вызвали в СК по делу журналистки Светланы Прокопьевой Депутата псковского областного собрания от «Яблока» Льва Шлосберга вызвали в управление Следственного комитета по Псковской области для допроса в качестве свидетеля по уголовному делу о призывах к терроризму журналистки Светланы Прокопьевой.

Спорт Сергей Шубенков взял серебро на ЧМ по легкой атлетике Начал Шубенков не быстро и свою награду вырвал уже на последних метрах дистанции.

Фигурное катание Фигуристка Медведева выиграла короткую программу на турнире в Шанхае Россиянка Евгения Медведева лидирует после короткой программы на международном турнире по фигурному катанию Shanghai Trophy в Шанхае.

Экономика «Ростелеком» купит планшеты для переписи населения за 11,5 млрд рублей Планшеты и программное обеспечение для проведения всероссийской переписи населения приобретут за 11,5 млрд рублей, информация об этом появилась на портале госзакупок.