Единоборства

РИА НовостиРИА НовостиЕмельяненко опубликовал видео потасовки с Кокляевым

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал в инстаграме видео потасовки с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым. Инцидент произошел накануне в одном из ресторанов в центре Москвы.
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с чего всё началось
Во время подписания контракта на бой между бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко
 и пауэрлифтером Михаилом Кокляевым в одном из ресторанов Москвы произошла потасовка.
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