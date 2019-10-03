Единоборства
РИА НовостиЕмельяненко опубликовал видео потасовки с Кокляевым
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал в инстаграме видео потасовки с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым. Инцидент произошел накануне в одном из ресторанов в центре Москвы.
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с чего всё началось
Во время подписания контракта на бой между бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко и пауэрлифтером Михаилом Кокляевым в одном из ресторанов Москвы произошла потасовка.Московский Комсомолец08:17
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