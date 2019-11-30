Единоборства

МК-СпортМК-СпортЕмельяненко победил Кокляева, нокаутировав в первом раунде боя

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко нокаутировал соотечественника пауэрлифтера Михаила Кокляева в первом раунде поединка, который прошел по правилам бокса. Изначально спортсмены вели перепалки в Instagram, переросшие в четырехраундовый бой.
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