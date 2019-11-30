Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко нокаутировал соотечественника пауэрлифтера Михаила Кокляева в первом раунде поединка, который прошел по правилам бокса. Изначально спортсмены вели перепалки в Instagram, переросшие в четырехраундовый бой.

Происшествия Суд отправил экс-главу Кирова под домашний арест Суд принял решение заключить под домашний арест бывшего главу Кирова Владимира Быкова, который подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

Шоу-бизнес Стеша Маликова поймала букет невесты Весь вечер наследница музыканта веселилась на танцполе, а позднее даже смогла поймать букет невесты, что, согласно приметам предвещает, скорое замужество.

Гаджеты Huawei распродает смартфоны со скидкой до 17 тысяч рублей Максимальная достигнет 17 тысяч рублей. Самая большая скидка будет действовать на смартфон Mate 20 Pro.

Общество Шамсутдинов попросил отца больше не приезжать в СИЗО Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, застреливший восемь сослуживцев в части под Читой, попросил отца больше не приезжать к нему в СИЗО из Тюменской области, сообщает 29 ноября информагентство URA.RU.

Авто Mazda отзывает более почти 36 тысяч кроссоверов CX-7 Японская компания Mazda North American Operations отзывает 35 801 автомобиля Mazda CX-7, изготовленных в период с 1 марта 2007 года по 29 апреля 2013 года.

Политика В Apple прокомментировали обозначение Крыма в своих сервисах Американская корпорация Apple не исключает, что пересмотрит политику обозначения оспариваемых границ в своих приложениях, заявила агентству Рейтер пресс-секретарь компании Труди Мюллер.

Происшествия Постоялец гостиницы в Москве устроил стрельбу На севере Москвы постоялец гостиницы устроил стрельбу.

Армия и оружие Китайское СМИ предупредило о «затаившейся» ядерной державе Китайское издание Sohu называет Японию настоящей ядерной державой и призывает соседние с ней страны, включая Россию, быть бдительными.

Здоровье Популярные лекарства от изжоги могут увеличить риск желудочного гриппа Французские ученые провели исследование, показавшее, что популярные лекарства от изжоги могут увеличить риск желудочного гриппа.

Автоспорт Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Абу-Даби Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации Гран-при Абу-Даби - заключительного этапа сезона чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

Футбол «Уфа» на выезде победила «Крылья Советов» В стартовом матче 18 тура чемпионата России «Уфа» в Самаре переиграла местные «Крылья Советов».

Происшествия Историка Соколова перевезли в Москву для экспертизы Бывшего доцента СПбГУ, историка Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, перевезли из петербургского СИЗО «Кресты» в Москву для проведения экспертизы.

Политика Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.

Общество Письмо РАТЭК пока не дошло до Кремля Кремль пока не получал письмо Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) с просьбой отклонить закон о предустановке на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию.

Политика Эрдоган назвал дату запуска газопровода «Турецкий поток» Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о намерении ввести в эксплуатацию газопровод «Турецкий поток» 8 января 2020 года.

Футбол Головин высказался об оскорблениях фанатов в адрес Дзюбы Полузащитник «Монако» и сборной России по футболу Александр Головин прокомментировал ситуацию с Артёмом Дзюбой и фанатами.

Политика На Украине заявили об утрате смысла существования страны Украинский журналист и медиаэксперт Алексей Молчанов заявил, что страна утратила истинный смысл своего существования.

Политика CNN: Киев может начать выгодные Трампу расследования Правительство Украины может объявить о начале расследований, которые могут быть политически выгодными президенту США Дональду Трампу, в том числе в связи с его ситуацией с импичментом.

Армия и оружие NI назвал «смертоносной» российскую снайперскую винтовку Американский журнал The National Interest назвал российскую крупнокалиберную снайперскую винтовку Драгунова (СВДК) «смертоносной», отметив её способность пробивать броню.