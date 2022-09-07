Будьте в Плюсе

En+ Group поддержит развитие Дальнего Востока инфраструктурой в Сибири

Эффективное развитие Дальнего Востока неразрывно связано с инфраструктурой Сибири, в определенном смысле являющейся "воротами" в регион, рассказал "Газете.Ru" руководитель энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков.
Газета.Ru
Все сходятся в одном - инфраструктуру нужно развивать, без развития энергетики невозможна реализация проектов на Восточном полигоне и в целом переориентирование экономики на Восток.
Комсомольская правда
На Братской ГЭС продолжаем замену рабочих колес.
Комсомольская правда
Также в настоящее время мы рассматриваем возможность строительства экспортно-ориентированного ветропарка в Благовещенске с крупнейшей энергостроительной компанией Китая PowerChina.
Комсомольская правда

Подробнее о событии

Руководитель Энергетического бизнеса En+ Group: комплексное развитие Дальнего Востока невозможно без создания необходимой инфраструктуры в Сибири
Комсомольская правда07:40
En+ Group поддержит развитие Дальнего Востока инфраструктурой в Сибири
Газета.Ru03:53
Показать все источники

Интересное

Путин назвал обвинения в адрес России в обстрелах Запорожской АЭС собачьим бредом

Президент России Владимир Путин назвал сообщения о том, что российские военные обстреливает Запорожскую АЭС собачьим бредом.
РИА Новости07:31

Убитым на набережной Тараса Шевченко в Москве оказался владелец компании «Химфуд» Котов

Стала известна личность убитого на набережной Тараса Шевченко в Москве мужчины — им оказался 50-летний бизнесмен Михаил Котов.
Lenta.ru07:13

Президент России Путин шуткой про мерзнущий волчий хвост пригрозил оставить ЕС без энергии

Президент России Владимир Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) шуткой про мерзнущий волчий хвост пригрозил оставить Европейский союз (ЕС) без энергии.
Lenta.ru05:31

Путин заявил, что не берется судить справедливость приговора журналисту Сафронову

Президент России Владимир Путин, оценивая приговор бывшему советнику главы «Роскосмоса» и журналисту Ивану Сафронову, заявил, что не берется судить его справедливость.
Lenta.ru05:44

Глава Минздрава Британии Коффи ответила на критику после фото с сигарой

Новоиспеченная вице-премьер и по совместительству глава Минздрава Великобритании Терез Коффи в эфире радиостанции LBC призналась, что ее трудно назвать примером для подражания в вопросах соблюдения здорового образа жизни.
News.ru06:58

Чехия захотела снять вопрос об ограничении цен на газ из России с рассмотрения в Совете ЕС

"Чехия хочет снять вопрос об ограничении цен на российский газ с рассмотрения в Совете ЕС, поскольку это политический инструмент, а не решение энергетического кризиса", — заявил чиновник.
РИА Новости04:42

Compact: российский ответ на «потолок» цен на нефть ввел страны G7 в отчаяние

Реакция России на "потолок" для нефтяных цен привела страны "Большой семерки" в отчаяние. Об этом сообщает немецкое издание Compact.
Газета.Ru5 сентября в 08:01

Путин считает, что Боррель, если бы жил в годы Гражданской войны, поддерживал бы фашизм

Президент России Владимир Путин полагает, что глава евродипломатии Жозеп Боррель, назвавший РФ "фашистской", сам поддерживал бы фашизм, если бы жил в годы Гражданской войны в Испании.
РИА Новости06:20

Минобороны объявило о полном освобождении населенного пункта Кодема в ДНР от националистов

"В результате успешных наступательных действий в Донецкой Народной Республике подразделениями российских вооруженных сил полностью освобожден от националистов населенный пункт Кодема", — говорится в документе.
РИА Новости05:53

Avia.pro: подбит штурмовик Су-25 в районе Балаклеи, о судьбе лётчика информация неизвестна

Последний упал, при этом о судьбе летчика пока ничего не известно. Об этом пишет "Авиа.про".
NVL06:05