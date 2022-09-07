Эффективное развитие Дальнего Востока неразрывно связано с инфраструктурой Сибири, в определенном смысле являющейся "воротами" в регион, рассказал "Газете.Ru" руководитель энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков.
Новоиспеченная вице-премьер и по совместительству глава Минздрава Великобритании Терез Коффи в эфире радиостанции LBC призналась, что ее трудно назвать примером для подражания в вопросах соблюдения здорового образа жизни.
"В результате успешных наступательных действий в Донецкой Народной Республике подразделениями российских вооруженных сил полностью освобожден от националистов населенный пункт Кодема", — говорится в документе.