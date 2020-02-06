Экономика

ТАССТАССEn+ Group выкупит долю ВТБ в группе

En+ Group выкупит долю ВТБ в группе за $1,58 млрд. Об этом говорится в сообщении группы. Более 136,5 тыс. акций банка, что составляет 21,37% уставного капитала En+ Group будут выкупаться на цене $11,57 - с дисконтом к рыночной стоимости бумаг.
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En+ выкупит у ВТБ свои акции за $1,6 млрд

РБК02:59

ВТБ не исключает возможности инвестиций в En+ Group

ТАСС07:24

En+ выкупит у ВТБ свои акции за $1,6 млрд

Ведомости02:32

En+ Group выкупает свои акции у ВТБ

Коммерсантъ05:19

«Эн+ Груп» выкупит у группы ВТБ 21,37% своих акций за $1,58 млрд

ПРАЙМ04:15

En+ выкупит у ВТБ 21,37% своих акций за $1,58 млрд на кредит Сбербанка

Интерфакс07:48

En+ выкупит 21,37% собственных акций у ВТБ

Rambler News Service03:11
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 08:26, Ашберн
Общество

Лукашенко заявил о нарушении Россией обязательств по поставкам нефти

В январе Россия поставила в Белоруссию лишь 500 тысяч тонн нефти вместо двух миллионов, как это предусмотрено согласованным балансом, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
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Мишустин назвал непосильными предлагаемые новым КоАП штрафы

Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал предложения ведомств кратно увеличить штрафы за превышение скорости в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).
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Общество

Голикова объяснила проверку тепловизором на входе в Кремль

Проверка температуры тепловизором на входе в Кремль никак не связана с коронавирусом, это мера введена из-за эпидемии гриппа, которая постепенно распространяется в регионах, сообщила журналистам вице-премьер России Татьяна Голикова, передает «Интерфакс».
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Американская компания показала уничтожение систем, похожих на С-400

Американская компания BellFlight (Bell Helicopter) опубликовала мультипликационный видеоролик, на котором новый разведывательно-ударный вертолет Bell 360 Invictus уничтожает системы ПВО, напоминающие С-400 "Триумф".
РИА Новости 04:12
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Путин подписал закон о создании должности зампреда Совбеза

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании должности заместителя председателя Совета безопасности.
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Тюменские лыжники поборются за награды Кубка мира в Швеции

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Феликс об игре с «Ливерпулем» в ЛЧ: «Это самый тяжелый жребий. Будет очень сложно»

«Атлетико» примет «Ливерпуль» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов 18 февраля. Ответная игра пройдет в Англии 11 марта.
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Солдатова опровергла попытку суицида

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В Москве за взятку задержан следователь СК по особо важным делам

В Москве следователь по особо важным делам управления по Северо-Восточному административному округу столицы задержан по обвинению в получении взятки в размере 4,3 млн рублей.
RT на русском 06:11
Происшествия

В Москве завели уголовное дело о поджоге в здании суда

Ранее в четверг информированный источник сообщил "Интерфаксу", что неизвестные пытались поджечь здание Никулинского суда на западе Москвы, бросив бутылку с зажигательной смесью в окно одного из залов заседаний.
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Xiaomi Mi 10 первым в мире получит оперативную память LPDDR

Мобильные устройства с новым модулем памяти выпустят уже в первой половине этого года, и первым смартфоном оборудованным чипом LPDDR5, станет Xiaomi Mi 10.
ToDay News Ufa 04:54
Политика

Путин прокомментировал призывы внедрить систему распределения в вузах

Российский президент Владимир Путин прокомментировал призывы внедрить систему распределения в вузах.
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СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве авторитета Япончика

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Forbes опубликовал рейтинг богатейших россиян

Глава и бенефициар компании "Норникель" Владимир Потанин занял первую строчку российского сегмента глобального рейтинга богатейших людей Forbes.
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Общество

Путин поручил дополнительно профинансировать ремонт дорог в Крыму

Президент России Владимир Путин поручил кабмину выделить в 2020-2022 годах дополнительные средства из федерального бюджета для капремонта многоквартирных домов и автодорог в Крыму и Севастополе.
Российская газета 06:56
Армия и оружие

Армия Сирии установила полный контроль в Саракибе

Газета.Ru вчера в 15:32
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Тимошенко заняла место спикера во время стычки в Верховной раде

РБК 08:00
Армия и оружие

В МИД сообщили о гибели российских военных в Идлибе

В Идлибе за минувшие две недели погибли российские и турецкие военные, заявили в МИД.
РИА Новости 07:02
Политика

Рада отказалась отменить сокращающий обучение на русском языке закон

Верховная рада Украины отказалась отменить закон «О полном среднем образовании», который существенно сокращает время обучения на русском языке, заменяя его обучением на украинском языке.
РБК 06:33
Футбол

«Манчестер Сити» почтил память жертв мюнхенской авиакатастрофы

«Манчестер Сити» почтил память жертв мюнхенской авиакатастрофы 1958 года, в которой погибли 8 игроков «Манчестер Юнайтед», 2 тренера «красных дьяволов», 1 сотрудник клуба, 10 других пассажиров и 2 члена экипажа.
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«Холоп» стал самым кассовым фильмом в истории России

Фильм Клима Шипенко «Холоп» стал самым кассовым за всю историю российского кинематографа. Об этом сообщает портал kinobusiness.com.
Культуромания 03 февраля в 15:26
Армия и оружие

Минобороны показало видео первого полета ракетоносца Ту-160М

Министерство обороны опубликовало на своем канале в YouTube видео первого полета модернизированного Ту-160М.
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Происшествия

В Ялте человека смыло в штормящее море

Напомним, накануне аналогичный случай произошел на пляже "Ласточкино гнездо": мужчину и девушку смыло высокой волной в штормящее море, и спастись им не удалось.
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Политика

Киев заявил о неготовности к возвращению Крыма

Накануне глава Госдепартамента США Майк Помпео на 1,5-часовой встрече с крымской активисткой Эмине Джапаровой в ходе своего визита в Киев заявил, что Украина потеряла Крым навсегда, у России полуостров никак не отнять.
Газета.Ru вчера в 12:07
Экономика

России предрекли рост цен на жилье

В России в ближайшие два года увеличится стоимость жилья. В Совете Федерации предрекли рост цен на недвижимость на 25 процентов.
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Происшествия

Суд заочно арестовал «крабового короля» Олега Кана

Хабаровский краевой суд удовлетворил ходатайство об аресте бизнесмена Олега Кана, в прошлом одного из крупнейших добытчиков краба в России, пишут «Ведомости» со ссылкой на помощника судьи Виталия Шиловского.
РБК 02:51
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Врач назвал необходимое для здоровья количество секса в неделю

Врач-сексолог Евгений Кульгавчук назвал среднюю норму половой активности в неделю для крепкого здоровья.
iReactor вчера в 20:18
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В ожидании любимой еды каракатицы могут отказываться от другой еды

ToDay News Ufa вчера в 15:12
Происшествия

Звезду «Великолепного века» приговорили к 16 годам лишения свободы

Турецкого актера Аднана Коча приговорили к 16 годам и 8 месяцам лишения свободы, сообщает издание Cumhuriyet.
Газета.Ru 06:20
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На рынке элитного жилья в Москве установлен новый рекорд

Предыдущий был поставлен в 2018 г. – 77 млрд руб. Общая площадь проданного в 2019 г. жилья премиального сегмента выросла на 17% и составила 142000 кв. м, сказано в отчете.
Ведомости вчера в 17:12
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Российский предприниматель, олигарх, миллиардер, председатель наблюдательного совета и единственный бенефициарный владелец компании «Базовый элемент». Президент Объединённой компании «Русал», президент En+ Group.
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