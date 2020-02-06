Экономика
ТАССEn+ Group выкупит долю ВТБ в группе
En+ Group выкупит долю ВТБ в группе за $1,58 млрд. Об этом говорится в сообщении группы. Более 136,5 тыс. акций банка, что составляет 21,37% уставного капитала En+ Group будут выкупаться на цене $11,57 - с дисконтом к рыночной стоимости бумаг.
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Общество
Лукашенко заявил о нарушении Россией обязательств по поставкам нефти
В январе Россия поставила в Белоруссию лишь 500 тысяч тонн нефти вместо двух миллионов, как это предусмотрено согласованным балансом, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
Общество
Мишустин назвал непосильными предлагаемые новым КоАП штрафы
Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал предложения ведомств кратно увеличить штрафы за превышение скорости в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).
Общество
Голикова объяснила проверку тепловизором на входе в Кремль
Проверка температуры тепловизором на входе в Кремль никак не связана с коронавирусом, это мера введена из-за эпидемии гриппа, которая постепенно распространяется в регионах, сообщила журналистам вице-премьер России Татьяна Голикова, передает «Интерфакс».
Армия и оружие
Американская компания показала уничтожение систем, похожих на С-400
Американская компания BellFlight (Bell Helicopter) опубликовала мультипликационный видеоролик, на котором новый разведывательно-ударный вертолет Bell 360 Invictus уничтожает системы ПВО, напоминающие С-400 "Триумф".
Политика
Путин подписал закон о создании должности зампреда Совбеза
Президент России Владимир Путин подписал закон о создании должности заместителя председателя Совета безопасности.
Спорт
Тюменские лыжники поборются за награды Кубка мира в Швеции
8 февраля спортсмены поборются за награды в индивидуальном спринте классическим стилем. На следующий день состоятся гонки с масс-старта.
Футбол
Феликс об игре с «Ливерпулем» в ЛЧ: «Это самый тяжелый жребий. Будет очень сложно»
«Атлетико» примет «Ливерпуль» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов 18 февраля. Ответная игра пройдет в Англии 11 марта.
Спорт
Солдатова опровергла попытку суицида
Происшествия
В Москве за взятку задержан следователь СК по особо важным делам
В Москве следователь по особо важным делам управления по Северо-Восточному административному округу столицы задержан по обвинению в получении взятки в размере 4,3 млн рублей.
Происшествия
В Москве завели уголовное дело о поджоге в здании суда
Ранее в четверг информированный источник сообщил "Интерфаксу", что неизвестные пытались поджечь здание Никулинского суда на западе Москвы, бросив бутылку с зажигательной смесью в окно одного из залов заседаний.
Гаджеты
Xiaomi Mi 10 первым в мире получит оперативную память LPDDR
Мобильные устройства с новым модулем памяти выпустят уже в первой половине этого года, и первым смартфоном оборудованным чипом LPDDR5, станет Xiaomi Mi 10.
Политика
Путин прокомментировал призывы внедрить систему распределения в вузах
Российский президент Владимир Путин прокомментировал призывы внедрить систему распределения в вузах.
Экономика
Forbes опубликовал рейтинг богатейших россиян
Глава и бенефициар компании "Норникель" Владимир Потанин занял первую строчку российского сегмента глобального рейтинга богатейших людей Forbes.
Общество
Путин поручил дополнительно профинансировать ремонт дорог в Крыму
Президент России Владимир Путин поручил кабмину выделить в 2020-2022 годах дополнительные средства из федерального бюджета для капремонта многоквартирных домов и автодорог в Крыму и Севастополе.
Армия и оружие
Армия Сирии установила полный контроль в Саракибе
Армия и оружие
В МИД сообщили о гибели российских военных в Идлибе
В Идлибе за минувшие две недели погибли российские и турецкие военные, заявили в МИД.
Политика
Рада отказалась отменить сокращающий обучение на русском языке закон
Верховная рада Украины отказалась отменить закон «О полном среднем образовании», который существенно сокращает время обучения на русском языке, заменяя его обучением на украинском языке.
Футбол
«Манчестер Сити» почтил память жертв мюнхенской авиакатастрофы
«Манчестер Сити» почтил память жертв мюнхенской авиакатастрофы 1958 года, в которой погибли 8 игроков «Манчестер Юнайтед», 2 тренера «красных дьяволов», 1 сотрудник клуба, 10 других пассажиров и 2 члена экипажа.
Кино
«Холоп» стал самым кассовым фильмом в истории России
Фильм Клима Шипенко «Холоп» стал самым кассовым за всю историю российского кинематографа. Об этом сообщает портал kinobusiness.com.
Армия и оружие
Минобороны показало видео первого полета ракетоносца Ту-160М
Министерство обороны опубликовало на своем канале в YouTube видео первого полета модернизированного Ту-160М.
Происшествия
В Ялте человека смыло в штормящее море
Напомним, накануне аналогичный случай произошел на пляже "Ласточкино гнездо": мужчину и девушку смыло высокой волной в штормящее море, и спастись им не удалось.
Политика
Киев заявил о неготовности к возвращению Крыма
Накануне глава Госдепартамента США Майк Помпео на 1,5-часовой встрече с крымской активисткой Эмине Джапаровой в ходе своего визита в Киев заявил, что Украина потеряла Крым навсегда, у России полуостров никак не отнять.
Экономика
России предрекли рост цен на жилье
В России в ближайшие два года увеличится стоимость жилья. В Совете Федерации предрекли рост цен на недвижимость на 25 процентов.
Происшествия
Суд заочно арестовал «крабового короля» Олега Кана
Хабаровский краевой суд удовлетворил ходатайство об аресте бизнесмена Олега Кана, в прошлом одного из крупнейших добытчиков краба в России, пишут «Ведомости» со ссылкой на помощника судьи Виталия Шиловского.
Здоровье
Врач назвал необходимое для здоровья количество секса в неделю
Врач-сексолог Евгений Кульгавчук назвал среднюю норму половой активности в неделю для крепкого здоровья.
Наука
В ожидании любимой еды каракатицы могут отказываться от другой еды
Происшествия
Звезду «Великолепного века» приговорили к 16 годам лишения свободы
Турецкого актера Аднана Коча приговорили к 16 годам и 8 месяцам лишения свободы, сообщает издание Cumhuriyet.
Недвижимость
На рынке элитного жилья в Москве установлен новый рекорд
Предыдущий был поставлен в 2018 г. – 77 млрд руб. Общая площадь проданного в 2019 г. жилья премиального сегмента выросла на 17% и составила 142000 кв. м, сказано в отчете.