Экономика

КоммерсантъКоммерсантъEn+ выкупит у ВТБ 21,37% своих акций за $1,58 млрд

En+ Group выкупает у ВТБ собственные акции за $1,58 млрд, сообщила компания. На оплату пойдут средства по кредиту от Сбербанка в размере 110,6 млрд руб. Сделку планируется закрыть до 12 февраля.
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En+ Group подтвердила намерение возобновить дивидендные выплаты в 2020 году

ТАСС02:16

En+ выкупит у ВТБ свои акции за $1,6 млрд

РБК02:59

En+ выкупит у ВТБ 21,37% своих акций за $1,58 млрд

Коммерсантъ03:13

«Эн+ Груп» выкупит у группы ВТБ 21,37% своих акций за $1,58 млрд

ПРАЙМ02:36

En+ выкупит у ВТБ свои акции за $1,6 млрд

Ведомости02:32

En+ выкупит 21,37% собственных акций у ВТБ

Rambler News Service03:11

En+ Group выкупает у ВТБ 21,37% своих акций за $1,58 млрд

Finam.Ru02:34
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 04:04, Ашберн
Общество

В Москве умер сын бывшего президента Киргизии Айдар Акаев

Интерфакс 00:16
Политика

Чем больше давит Кремль, тем меньше белорусы хотят в Союзное государство

Если и возникали какие-то трения, то это были большей частью разборки экономического характера, так сказать, вопрос ценообразования – рыночные отношения, что тут поделаешь.
Свободная Пресса 00:28
Экономика

Австрийская компания вложила в «Северный поток-2» 113 млн евро

Австрийская OMV в 2019 году вложила в строительство «Северного потока-2» 113 млн евро, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты 03:41
Здоровье

В Воронеже родился выношенный вне матки ребёнок

17 января врачи воронежского перинатального центра приняли уникальные роды у женщины, выносившей ребёнка вне матки, сообщила пресс-служба Облздрава.
АиФ Воронеж 04 февраля в 11:23
Здоровье

Врач назвал необходимое для здоровья количество секса в неделю

Врач-сексолог Евгений Кульгавчук назвал среднюю норму половой активности в неделю для крепкого здоровья.
iReactor вчера в 20:18
Здоровье

Роспотребнадзор дал советы по профилактике рака

Соблюдение здорового образа жизни, регулярные обследования и отказ от курения и алкоголя являются основными мерами профилактики рака, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Rambler News Service 04 февраля в 00:46
Футбол

В WADA прокомментировали информацию о недопуске России на ЧМ-2022

Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) дали ответ на информацию о недопуске сборной России на чемпионат мира по футболу в 2022 году.
Сусанин 01:57
Общество

Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева

Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
BFM.ru 01:22
Общество

Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

Ограниченные в правах родители «больше не могут представлять интересы ребенка в публичном пространстве, не могут больше представительствовать в его интересах, а вопрос проживания ребенка определяют органы опеки и попечительства — он может быть передан в приемную семью или под опеку».
Коммерсантъ вчера в 15:24
Космос

В Китае обнародовали национальный космический план на 2020 год

Согласно обнародованному плану, в текущем году в КНР будет осуществлено более 40 запусков, а на орбиту выведу свыше 60 космических аппаратов.
Свободная Пресса вчера в 11:12
Происшествия

Неизвестный бросил «коктейль Молотова» в здание Никулинского суда

Неизвестный бросил бутылку с неустановленной смесью в здание Никулинского суда в Москве, после чего началось возгорание.
РБК 03:07
Общество

Эвакуированные из-за коронавируса рассказали о жестких условиях в Тюмени

Всего было эвакуировано больше сотни человек. Одна из россиянок рассказала Фонтанке о суровых условиях быта в карантине.
Om1.ru вчера в 22:00
Политика

США рассказали о столкновениях с российскими ЧВК в Сирии

Lenta.ru 00:58
Армия и оружие

МИД сообщил о гибели российских военных специалистов в Идлибе

МИД России сообщил о гибели в сирийском Идлибе российких и турецких военных специалистов.
RT на русском 03:58
Политика

В Белоруссии снизилось число сторонников союза с Россией

За 2019 год число сторонников союза с Россией в Белоруссии снизилось с 60,4% до 40,4%, сообщает «Белсат TV» со ссылкой на результаты социологического исследования Белорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого.
Коммерсантъ вчера в 11:01
Футбол

«Кристал Пэлас» намерен приобрести Чалова

Отмечается, что главный тренер команды Рой Ходжсон недоволен кадровой политикой клуба и настаивает на приобретении Федора Чалова.
ODDS.ru 02:06
Происшествия

Названа причина аварийной посадки самолета в Стамбуле

Губернатор Стамбула Али Йерликая заявил, что причиной жесткой посадки самолета, его последующего выезда за ВПП и возгорания, были плохие метеоусловия, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:23
Происшествия

Коронавирус у россиян на лайнере в Японии не обнаружили

По данным посольства России в Японии, коронавирус не диагностирован у российских граждан на борту круизного судна Diamond Princess, находящегося на карантине рядом с городом Иокогама.
RT на русском вчера в 21:12
Общество

Роскачество обнаружило в презервативах цинк

Роскачество проверило продающиеся в рознице презервативы и обнаружило в ряде изделий превышение допустимого уровня цинка и изопропилового спирта, что не соответствует требованиям безопасности продукции, передает ТАСС.
Газета.Ru 02:22
Футбол

Месси задумался об уходе из «Барселоны»

Lenta.ru 03:57
Происшествия

Жившую на ферме вместе с телятами девочку вернули бабушке в Приморье

Трехлетнюю девочку в Приморье, которая жила на ферме в одном помещении с загоном для скота, вернули бабушке, сообщила РИА Новости замминистра образования региона Наталья Василянская.
РИА Новости вчера в 07:23
Происшествия

В министерстве образования Хакасии начались обыски

Следователи пришли с обысками в министерство образования и науки РХ, сообщили в следственном комитете по Красноярскому краю и республике Хакасия.
Российская газета 01:34
Технологии

В «умных» лампочках обнаружена уязвимость

Уязвимость была обнаружена в «умных» лампочках Philips Hue в ноябре 2019 года.
Коммерсантъ вчера в 11:57
Политика

Украина признала неготовность к возвращению Крыма

Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич рассказал, как поступят киевские власти, если "завтра надо будет возвращаться в Крым".
Вести.Ru вчера в 14:46
Политика

Сенат оправдал Трампа в рамках процесса импичмента

Американский сенат большинством голосов признал невиновным президента Соединённых Штатов Дональда Трампа по второй статье обвинения о создании препятствий деятельности конгресса, которое ранее было выдвинуто представителями Демократической партии.
RT на русском вчера в 16:50
Здоровье

У итальянки на деснах выросли волосы

В Италии у девушки на деснах выросли волосы. Несколько волосков, похожих на ресницы, она заметила еще в 2009 году, сообщает "Газета.ру".
Москва 24 вчера в 11:22
Футбол

«Зенит» не хочет отпускать Кокорина в «Балтику»

Питерский «Зенит» не намерен отпускать Александра Кокорина в «Балтику», утверждает «Спoрт-экcпресс».
ProstoProSport вчера в 10:12
Армия и оружие

Белорусский Генштаб заранее знал о войне в Донбассе

Генеральный штаб Вооружённых сил Белоруссии предсказал конфликт на Украине за два года до его начала.
REGNUM 03:11
Общество

В Росреестре предложили создать государственный аналог «Яндекс.Карт»

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) предложила признать пространственные данные и геоинформационные технологии сквозными цифровыми технологиями нацпрограммы «Цифровая экономика».
РБК 01:00
Экономика

Цены на жилье в России могут вырасти на 25%

Вести.Ru 02:56
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