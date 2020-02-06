Экономика
КоммерсантъEn+ выкупит у ВТБ 21,37% своих акций за $1,58 млрд
En+ Group выкупает у ВТБ собственные акции за $1,58 млрд, сообщила компания. На оплату пойдут средства по кредиту от Сбербанка в размере 110,6 млрд руб. Сделку планируется закрыть до 12 февраля.
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Политика
Чем больше давит Кремль, тем меньше белорусы хотят в Союзное государство
Если и возникали какие-то трения, то это были большей частью разборки экономического характера, так сказать, вопрос ценообразования – рыночные отношения, что тут поделаешь.
Экономика
Австрийская компания вложила в «Северный поток-2» 113 млн евро
Австрийская OMV в 2019 году вложила в строительство «Северного потока-2» 113 млн евро, сообщает РИА Новости.
Здоровье
В Воронеже родился выношенный вне матки ребёнок
17 января врачи воронежского перинатального центра приняли уникальные роды у женщины, выносившей ребёнка вне матки, сообщила пресс-служба Облздрава.
Здоровье
Врач назвал необходимое для здоровья количество секса в неделю
Врач-сексолог Евгений Кульгавчук назвал среднюю норму половой активности в неделю для крепкого здоровья.
Здоровье
Роспотребнадзор дал советы по профилактике рака
Соблюдение здорового образа жизни, регулярные обследования и отказ от курения и алкоголя являются основными мерами профилактики рака, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Футбол
В WADA прокомментировали информацию о недопуске России на ЧМ-2022
Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) дали ответ на информацию о недопуске сборной России на чемпионат мира по футболу в 2022 году.
Общество
Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева
Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
Общество
Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
Ограниченные в правах родители «больше не могут представлять интересы ребенка в публичном пространстве, не могут больше представительствовать в его интересах, а вопрос проживания ребенка определяют органы опеки и попечительства — он может быть передан в приемную семью или под опеку».
Космос
В Китае обнародовали национальный космический план на 2020 год
Согласно обнародованному плану, в текущем году в КНР будет осуществлено более 40 запусков, а на орбиту выведу свыше 60 космических аппаратов.
Происшествия
Неизвестный бросил «коктейль Молотова» в здание Никулинского суда
Неизвестный бросил бутылку с неустановленной смесью в здание Никулинского суда в Москве, после чего началось возгорание.
Общество
Эвакуированные из-за коронавируса рассказали о жестких условиях в Тюмени
Всего было эвакуировано больше сотни человек. Одна из россиянок рассказала Фонтанке о суровых условиях быта в карантине.
Армия и оружие
МИД сообщил о гибели российских военных специалистов в Идлибе
МИД России сообщил о гибели в сирийском Идлибе российких и турецких военных специалистов.
Политика
В Белоруссии снизилось число сторонников союза с Россией
За 2019 год число сторонников союза с Россией в Белоруссии снизилось с 60,4% до 40,4%, сообщает «Белсат TV» со ссылкой на результаты социологического исследования Белорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого.
Футбол
«Кристал Пэлас» намерен приобрести Чалова
Отмечается, что главный тренер команды Рой Ходжсон недоволен кадровой политикой клуба и настаивает на приобретении Федора Чалова.
Происшествия
Названа причина аварийной посадки самолета в Стамбуле
Губернатор Стамбула Али Йерликая заявил, что причиной жесткой посадки самолета, его последующего выезда за ВПП и возгорания, были плохие метеоусловия, передает РИА "Новости".
Происшествия
Коронавирус у россиян на лайнере в Японии не обнаружили
По данным посольства России в Японии, коронавирус не диагностирован у российских граждан на борту круизного судна Diamond Princess, находящегося на карантине рядом с городом Иокогама.
Общество
Роскачество обнаружило в презервативах цинк
Роскачество проверило продающиеся в рознице презервативы и обнаружило в ряде изделий превышение допустимого уровня цинка и изопропилового спирта, что не соответствует требованиям безопасности продукции, передает ТАСС.
Футбол
Месси задумался об уходе из «Барселоны»
Происшествия
Жившую на ферме вместе с телятами девочку вернули бабушке в Приморье
Трехлетнюю девочку в Приморье, которая жила на ферме в одном помещении с загоном для скота, вернули бабушке, сообщила РИА Новости замминистра образования региона Наталья Василянская.
Происшествия
В министерстве образования Хакасии начались обыски
Следователи пришли с обысками в министерство образования и науки РХ, сообщили в следственном комитете по Красноярскому краю и республике Хакасия.
Технологии
В «умных» лампочках обнаружена уязвимость
Уязвимость была обнаружена в «умных» лампочках Philips Hue в ноябре 2019 года.
Политика
Украина признала неготовность к возвращению Крыма
Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич рассказал, как поступят киевские власти, если "завтра надо будет возвращаться в Крым".
Политика
Сенат оправдал Трампа в рамках процесса импичмента
Американский сенат большинством голосов признал невиновным президента Соединённых Штатов Дональда Трампа по второй статье обвинения о создании препятствий деятельности конгресса, которое ранее было выдвинуто представителями Демократической партии.
Здоровье
У итальянки на деснах выросли волосы
В Италии у девушки на деснах выросли волосы. Несколько волосков, похожих на ресницы, она заметила еще в 2009 году, сообщает "Газета.ру".
Футбол
«Зенит» не хочет отпускать Кокорина в «Балтику»
Питерский «Зенит» не намерен отпускать Александра Кокорина в «Балтику», утверждает «Спoрт-экcпресс».
Армия и оружие
Белорусский Генштаб заранее знал о войне в Донбассе
Генеральный штаб Вооружённых сил Белоруссии предсказал конфликт на Украине за два года до его начала.
Общество
В Росреестре предложили создать государственный аналог «Яндекс.Карт»
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) предложила признать пространственные данные и геоинформационные технологии сквозными цифровыми технологиями нацпрограммы «Цифровая экономика».
Экономика