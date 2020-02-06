Экономика

РБКРБКEn+ выкупит у ВТБ свои акции за $1,6 млрд

«Дочка» холдинга En+ Group, ранее находившегося под контролем российского бизнесмена Олега Дерипаски, выкупит у банка ВТБ 21,37% своих акций примерно за $1,58 млрд. Об этом говорится в сообщении компании.
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Акции En+ Group выросли на 3% на новости о покупке группой своей доли у ВТБ

ТАСС02:50

En+ выкупит у ВТБ свои акции за $1,6 млрд

РБК02:59

En+ выкупит у ВТБ свои акции за $1,6 млрд

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En+ выкупит 21,37% собственных акций у ВТБ

Rambler News Service03:11

En+ выкупит у ВТБ свои акции за $1,6 млрд

Forbes04:04
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