Экономика
РБКEn+ выкупит у ВТБ свои акции за $1,6 млрд
«Дочка» холдинга En+ Group, ранее находившегося под контролем российского бизнесмена Олега Дерипаски, выкупит у банка ВТБ 21,37% своих акций примерно за $1,58 млрд. Об этом говорится в сообщении компании.
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Хоккей
Шестеркин стал рекордсменом «Рейнджерс» среди вратарей-новичков
Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин помог своей команде одержать победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (5:3). Таким образом, он установил новое достижение в истории клуба.
Гаджеты
Xiaomi Mi 10 может стать первым в мире смартфоном с памятью LPDDR5
Представитель Micron Technology подтвердил, что смартфон Xiaomi Mi 10 станет первым мобильным устройством с новым стандартом памяти LPDDR5.
Политика
Счетная палата раскритиковала правительство Медведева
Правительство во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку 15 января — сразу после того, как президент Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в котором изложил целый ряд предложений по повышению уровня жизни россиян.
Экономика
России предрекли рост цен на жилье
В России в ближайшие два года увеличится стоимость жилья. В Совете Федерации предрекли рост цен на недвижимость на 25 процентов.
Происшествия
В Москве за взятку задержан следователь по особо важным делам
В столице при получении взятки в размере 4,3 миллиона рублей задержан следователь по особо важным делам управления по Северо-Восточному административному округу Москвы.
Политика
Клишас: в Конституции может появиться понятие «федеральных территорий»
В Конституцию могут включить понятие "федеральных территорий" с прямым федеральным подчинением, сообщил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон Андрей Клишас.
Происшествия
Россияне с круизного лайнера Diamond Princess здоровы
Стало известно, что еще у десяти пассажиров подтвердили случаи заражения коронавирусом, то есть всего заболевших уже 20, сообщает "Россия 24".
Происшествия
В стамбульском аэропорту потерпел крушение самолет
В аэропорту Стамбула имени Сабихи Гекчен потерпел крушение самолет, сообщает CNN Turk.
Авто
Новый BMW 4-Series получит огромную решетку радиатора
Понервничать фанатов марки в очередной раз заставили в октябре 2019 года, когда просочившиеся фотографии показали, что решетка радиатора нового BMW dsukzlbn пара выхлопных отверстий на маленьком звездолете.
Общество
Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
Шоу-бизнес
Успенская находится на грани инсульта после скандала с дочерью
Певица Любовь Успенская находится в предынсультном состоянии после скандала с дочерью Татьяной Плаксиной.
Политика
Володин назвал причины упадка российской экономики в XX веке
Российская экономика в XX веке упала из-за того, что Россия "кормила" республики СССР, которые затем вышли из состава Союза в 1991 году, сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Общество
Лукашенко обвинил Россию в нарушении обязательств по поставкам нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Россия нарушила обязательства по поставкам нефти в республику.
Политика
Тимошенко заняла кресло спикера во время столкновений в Раде
Космос
Астрономы нашли галактику, существовавшую 12 миллиардов лет назад
Издание Planet Today сообщает, что галактика существовала уже 12 миллиардов лет назад.
Шоу-бизнес
Продюсеру Илье Бачурину приписали роман с подругой дочери
49-летнему кинопродюсеру Илье Бачурину приписывают роман с 21-летней Александрой Наумовой, которая учится в Государственном университете управления на PR-специалиста.
Политика
Белоруссия пообещала не зацикливаться на сотрудничестве с Россией
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время переговоров с болгарской коллегой Екатериной Захариевой заявил, что официальный Минск не будет зацикливаться на сотрудничестве с Россией.
Футбол
ФК «Балтика» заинтересовал Кокорина
Политика
Путин: коллайдер NICA в Дубне будет запущен до конца 2022 года
Президент Владимир Путин сообщил, что до конца 2022 года в подмосковной Дубне будет запущен коллайдер NICA, к концу 2023 года - установка СКИФ в Новосибирске.
Фигурное катание
Фигуристка Медведева прокомментировала обвинения в алкоголизме
Российская фигуристка Евгения Медведева решила прокомментировать обвинения в алкоголизме.
Транспорт
В России предложили изменить правила использования шипованных шин
Речь идет о возвращении обязательного знака "Ш", ограничении скорости для автомобилей с зимними шинами и введения штрафа за неправильное использование сезонной резины.
Общество
Путин поручил выделить дополнительные средства на ремонт жилья и дорог в Крыму
Кино
Появились видео со съемок «Матрицы 4» с Киану Ривзом
На площадке замечены: Киану Ривз в своем привычном бородатом воплощении, Кэрри-Энн Мосс и режиссер Лана Вачовски.
Общество
Умер сын экс-президента Киргизии
Айдар Акаев, сын бывшего президента Киргизии Аскара Акаева, скончался в Москве в возрасте 43 лет.
Происшествия
СК завел дело из-за поджога Никулинского суда Москвы
Следователи возбудили уголовное дело по факту поджога здания Никулинского суда Москвы бутылками с зажигательной смесью.
Здоровье
Врач назвал необходимое для здоровья количество секса в неделю
Врач-сексолог Евгений Кульгавчук назвал среднюю норму половой активности в неделю для крепкого здоровья.
Общество
Мишустин назвал непосильными для россиян предлагаемые КоАП штрафы
Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал предлагаемые проектом нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) штрафы для автомобилистов непосильными.
Происшествия
Задержан соучастник убийства вора в законе Япончика
Армия и оружие
МИД сообщил о гибели российских военных в Сирии
В январе 2020 года российские и турецкие военные специалисты погибли в зоне деэскалации Идлиб, сообщило Министерство иностранных дел России.