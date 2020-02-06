Экономика
РБКEn+ выкупит у ВТБ свои акции за $1,6 млрд
«Дочка» холдинга En+ Group, ранее находившегося под контролем российского бизнесмена Олега Дерипаски, выкупит у банка ВТБ 21,37% своих акций примерно за $1,58 млрд. Об этом говорится в сообщении компании.
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Медиаменеджер Демьян Кудрявцев сообщил о смене владельца газеты "Ведомости", им стал его бизнес-партнер Владимир Воронов.
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Президент РФ Владимир Путин поставил задачу продолжить ликвидировать «вузы-пустышки» — частные учебные заведения без лицензии Минобразования и с похожими названиями.
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Ушел из жизни актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
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В России снова подорожают автомобили
Падение спроса на новые автомобили в России к концу 2020 года может достигнуть 10%, а рост цен на них может превысить инфляцию.
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Обвиненный в госизмене россиянин изобличал иностранных разведчиков
Обвиненный в государственный измене 69-летний Виктор Королев изобличал иностранных разведчиков на территории России.
Политика
В Конституции может появиться понятие «федеральные территории»
На заседании рабочей группы по поправкам в Конституцию предложили внести понятие «федеральных территорий» с прямым федеральным подчинением, сообщил сенатор Андрей Клишас.
Политика
В Кремле рассказали о деталях переговоров Путина и Лукашенко
В ходе предстоящих в Сочи переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Белоруссии Александром Лукашенко планируется затронуть ряд актуальных тем двусторонних отношений.
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Как сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе Volkswagen, новый Polo получит кузов «лифтбек», а крышка багажника, поднимающаяся вместе со стеклом, расширит возможности загрузки и транспортировки крупногабаритных грузов.
Политика
Сенат США оправдал Трампа по делу об импичменте
Сенат США проголосовал против импичмента президенту Дональду Трампу, передает Reuters.
Общество
В Кремле ввели новую процедуру проверки из-за коронавируса
В Кремле предприняты дополнительные меры предосторожности против коронавируса, подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Футбол
Слуцкий пытается переманить Кокорина в «Рубин»
Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий лично заинтересован в услугах нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина.
Политика
Гендиректор «МиГа» Тарасенко возглавил компанию «Сухой»
Как писали «Ведомости» со ссылкой на топ-менеджеров ОАК и источник, близкий к аппарату правительства, Тарасенко, ранее уже занимающий пост вице-президента корпорации по военно-техническому сотрудничеству, будет совмещать должности в «Сухом» и МиГе.