«Дочка» холдинга En+ Group, ранее находившегося под контролем российского бизнесмена Олега Дерипаски, выкупит у банка ВТБ 21,37% своих акций примерно за $1,58 млрд. Об этом говорится в сообщении компании.

En+ выкупит у ВТБ свои акции за $1,6 млрд

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