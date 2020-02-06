Экономика
РБКEn+ выкупит у ВТБ свои акции за $1,6 млрд
«Дочка» холдинга En+ Group, ранее находившегося под контролем российского бизнесмена Олега Дерипаски, выкупит у банка ВТБ 21,37% своих акций примерно за $1,58 млрд. Об этом говорится в сообщении компании.
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Технологии
Уровень излучения iPhone 11 Pro оказался запредельным
По результатам тестов независимой лаборатории выяснилось, что уровень излучения iPhone 11 Pro более чем в 2 раза превышает норму, но при этом смартфон может использоваться в США.
Общество
Мишустин назвал непосильными предлагаемые новым КоАП штрафы
Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал предложения ведомств кратно увеличить штрафы за превышение скорости в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).
Спорт
Гимнастка Солдатова опровергла информацию о попытке самоубийства
Политика
В Раде призвали не платить пенсии тем, кто симпатизирует РФ
Депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Елизавета Богуцкая отказалась проголосовать за законопроект о пенсиях для жителей ДНР и ЛНР, поскольку считает, что жители Донбасса могут иметь пророссийские настроения, 6 февраля передает телеканал «112».
Шоу-бизнес
Продюсеру Илье Бачурину приписали роман с подругой дочери
49-летнему кинопродюсеру Илье Бачурину приписывают роман с 21-летней Александрой Наумовой, которая учится в Государственном университете управления на PR-специалиста.
Экономика
Лукашенко заявил о готовности покупать нефть у России по мировым ценам
«Если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым маневром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам», — сказал Лукашенко.
Культура
Ушел из жизни актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Интернет
Google будет блокировать навязчивую рекламу на YouTube и не только
В 2017 году Google присоединилась к Коалиции по улучшению рекламы.
Общество
Корабль «Союз МС-13» с экипажем на борту отстыковался от МКС
Пилотируемый корабль «Союз МС-13», на борту которого находятся россиянин Александр Скворцов, американка Кристина Кук и итальянец Лука Пармитано, отстыковался от Международной космической станции (МКС) и возвращается на Землю, сообщает «Роскосмос» в Twitter.
Авто
Пикап Nissan Frontier получил новый двигатель
Выпуск нового поколения пикапа Nissan Frontier состоится позже, однако компания нашла решение.
Происшествия
Число погибших от схода лавины в Турции возросло до 11 человек
Число погибших в результате схода лавины в восточной турецкой провинции Ван выросло до одиннадцати человек.
Футбол
Тактическая замена Семина помогла ему выиграть «Спартак» по пенальти
Вчера в рамках Кубка Париматч Премьер «Локомотив» играл со «Спартак».
Здоровье
У итальянки на деснах выросли волосы
В Италии у девушки на деснах выросли волосы. Несколько волосков, похожих на ресницы, она заметила еще в 2009 году, сообщает "Газета.ру".
Армия и оружие
Минобороны показало видео первого полета ракетоносца Ту-160М
Министерство обороны опубликовало на своем канале в YouTube видео первого полета модернизированного Ту-160М.
Армия и оружие
Алиев подтвердил встречу военного руководства России и НАТО в Баку
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил, что в Баку пройдет очередная встреча военного руководства России и НАТО.
Наука
В генуэзской крепости Балаклавы нашли древний оружейный арсенал
В одной из башен генуэзской крепости Чембало в Балаклаве нашли средневековый оружейный инвентарь.
Авто
Новый Cadillac Escalade представлен официально
Компания Cadillac официально представила в Лос-Анджелесе обновленную версию внедорожника Escalade.
Общество
Time поместил на обложку изображение Си Цзиньпина в медицинской маске
Изображение председателя КНР Си Цзиньпина в медицинской маске появится на обложке нового номера еженедельного журнала Time.
Музыка
Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России
Авто
Chery рассекретила салон нового кроссовера Chery Tiggo 8
Компания Chery полностью рассекретила новый кроссовер Chery Tiggo 8 для России. Накануне производитель опубликовал фото интерьера модели.
Общество
Тюменский губернатор рассказал о причинах введения карантина в школах
Введение карантина в тюменских школах не связано с транспортировкой в регион эвакуированных из Китая из-за коронавируса, сообщил в четверг губернатор Тюменской области Александр Моор.
Здоровье
Российские производители медицинских масок сообщили о дефиците товара
Поставщики и производители медицинских масок сообщили о дефиците товаров в результате повышенного спроса, вызванного распространением коронавируса.
Политика
Путин снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС
Владимир Путин освободил от занимаемых должностей четырех генералов МВД и МЧС, а также одного полковника юстиции.
Происшествия
Число зараженных коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 20
20 пассажиров круизного судна Diamond Princess госпитализировали с новым типом коронавируса, сообщает Kyodo со ссылкой на Минздрав Японии.
Фигурное катание
Кихира выиграла короткую программу на чемпионате четырех континентов
Японская фигуристка Рика Кихира стала лучшей в короткой программе на чемпионате четырех континентов (ЧЧК).
Гаджеты
IOS 13.4 сможет превращать iPhone и Apple Watch в ключи от автомобиля
Стало известно о том, что в первой бета-версии программной платформы iOS 13.4, которая была выпущена вчера, имеется API CarKey, благодаря которому пользователи смогут использовать смартфоны iPhone и смарт-часы Apple Watch в качестве ключей для транспортных средств с поддержкой технологии NFC.
Футбол
Тина Канделаки опубликовала редкое фото с мужем в день его рождения
Популярная телеведущая Тина Канделаки решила поделиться с поклонниками своей радостью. Сегодня, 6 февраля, день рождения у ее мужа.