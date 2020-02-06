Экономика

РБКРБКEn+ выкупит у ВТБ свои акции за $1,6 млрд

«Дочка» холдинга En+ Group, ранее находившегося под контролем российского бизнесмена Олега Дерипаски, выкупит у банка ВТБ 21,37% своих акций примерно за $1,58 млрд. Об этом говорится в сообщении компании.
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En+ выкупит у ВТБ свои акции за $1,6 млрд

РБК02:59

ВТБ не исключает возможности инвестиций в En+ Group

ТАСС07:24

En+ выкупит у ВТБ свои акции за $1,6 млрд

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En+ выкупит у ВТБ 21,37% своих акций за $1,58 млрд на кредит Сбербанка

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En+ выкупит 21,37% собственных акций у ВТБ

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Корабль «Союз МС-13» с экипажем на борту отстыковался от МКС

Пилотируемый корабль «Союз МС-13», на борту которого находятся россиянин Александр Скворцов, американка Кристина Кук и итальянец Лука Пармитано, отстыковался от Международной космической станции (МКС) и возвращается на Землю, сообщает «Роскосмос» в Twitter.
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Выпуск нового поколения пикапа Nissan Frontier состоится позже, однако компания нашла решение.
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Число погибших от схода лавины в Турции возросло до 11 человек

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В центре Петербурга при пожаре в жилом доме эвакуировали 40 человек

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Тактическая замена Семина помогла ему выиграть «Спартак» по пенальти

Вчера в рамках Кубка Париматч Премьер «Локомотив» играл со «Спартак».
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Министерство обороны опубликовало на своем канале в YouTube видео первого полета модернизированного Ту-160М.
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил, что в Баку пройдет очередная встреча военного руководства России и НАТО.
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В генуэзской крепости Балаклавы нашли древний оружейный арсенал

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Путин снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС

Владимир Путин освободил от занимаемых должностей четырех генералов МВД и МЧС, а также одного полковника юстиции.
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Число зараженных коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 20

20 пассажиров круизного судна Diamond Princess госпитализировали с новым типом коронавируса, сообщает Kyodo со ссылкой на Минздрав Японии.
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