Экономика
РБКEn+ выкупит у ВТБ свои акции за $1,6 млрд
«Дочка» холдинга En+ Group, ранее находившегося под контролем российского бизнесмена Олега Дерипаски, выкупит у банка ВТБ 21,37% своих акций примерно за $1,58 млрд. Об этом говорится в сообщении компании.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 07:07, Ашберн
Происшествия
СК завел дело из-за поджога Никулинского суда Москвы
Следователи возбудили уголовное дело по факту поджога здания Никулинского суда Москвы бутылками с зажигательной смесью.
Культура
Умер американский актёр Кирк Дуглас
Известный американский актёр Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. Об этом в Instagram написал его сын, актёр Майкл Дуглас.
Происшествия
Названа причина аварийной посадки самолета в Стамбуле
Губернатор Стамбула Али Йерликая заявил, что причиной жесткой посадки самолета, его последующего выезда за ВПП и возгорания, были плохие метеоусловия, передает РИА "Новости".
Армия и оружие
В МИД сообщили о гибели российских военных в Идлибе
В Идлибе за минувшие две недели погибли российские и турецкие военные, заявили в МИД.
Происшествия
Россияне с круизного лайнера Diamond Princess здоровы
Стало известно, что еще у десяти пассажиров подтвердили случаи заражения коронавирусом, то есть всего заболевших уже 20, сообщает "Россия 24".
Энергетика
Турция в 2019 году сократила закупки газа у «Газпрома» на 40%
Турция в 2019 г. сократила импорт газа на 10%, при этом поставки газа от "Газпрома" в эту страну сократились на 40% на фоне роста поставок из Азербайджана и закупок Турцией газа в сжиженном виде.
Футбол
Месси задумался об уходе из «Барселоны»
Общество
Мишустин назвал непосильными для россиян предлагаемые КоАП штрафы
Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал предлагаемые проектом нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) штрафы для автомобилистов непосильными.
Происшествия
В Москве за взятку задержан следователь по особо важным делам
В столице при получении взятки в размере 4,3 миллиона рублей задержан следователь по особо важным делам управления по Северо-Восточному административному округу Москвы.
Политика
Тимошенко заняла кресло спикера во время потасовки в Верховной раде
Депутаты разных фракций Верховной рады начали блокировать трибуну перед рассмотрением во втором чтении законопроекта о рынке земли.
Общество
Умер сын экс-президента Киргизии
Айдар Акаев, сын бывшего президента Киргизии Аскара Акаева, скончался в Москве в возрасте 43 лет.
Здоровье
Искусственный интеллект предсказал 2,5 млрд зараженных коронавирусом
ИИ выдал результат: коронавирус 2019-nCoV может заразить 2,5 млрд человек в течение 45 дней, из них 52,9 млн погибнут.
Шоу-бизнес
«Ни одной операции»: Навка показала фото мамы без макияжа и фотошопа
"Ни одной операции": Навка показала фото мамы без макияжа и фотошопа Раиса Анатольевна Навка прекрасно выглядит.
Транспорт
В Ростовской области на трассе М-4 образовалась 30-километровая пробка
В Ростовской области ограничили движение пассажирских автобусов по трассе М-4 «Дон», где из-за непогоды образовалась пробка в 30 км. Об этом сообщает в четверг, 6 февраля, портал 161.ru.
Происшествия
Задержан соучастник убийства вора в законе Япончика
Политика
В Госдуму внесут законопроект против завышения цен в аптеках
В Госдуму «в ближайшее время» планируют внести законопроект, исключающий ситуации с завышением цен в аптеках.
Футбол
Роналду подарили на день рождения «Гелендваген»
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду получил в подарок от друзей автомобиль Mercedes G-Class.
Происшествия
В результате теракта в Иерусалиме пострадали 15 израильских военных
В центре Иерусалима, неподалеку от бывшего вокзала, а ныне развлекательного центра "Первая станция" автомобиль наехал на толпу военнослужащих ЦАХАЛа, пострадали 15 человек, один находится в критическом состоянии, пишет Jerusalem Post со ссылкой на представителя полиции.
Происшествия
На трассе под Красноярском столкнулись десять автомобилей
По предварительным данным, авария произошла из-за тумана.
Общество
Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
Гаджеты
Samsung заблокировал умные телевизоры россиян
Как правило, техническая поддержка Samsung рекомендует обращаться на горячую линию для решения проблемы.
Общество
На Первом канале рассказали о возможной связи Трампа с коронавирусом
Первый канал выпустил сюжет, который рассказывает о возможной связи президента США Дональда Трампа с «уханьским» коронавирусом.
Происшествия
Два человека погибли в результате схода поезда с рельсов в Италии
В результате инцидента погибли два машиниста, еще 27 человек пострадали, сообщает RaiNews24.
Гаджеты
Samsung Galaxy M31 получит камеру на 64 Мп
Тизер Samsung Galaxy M31 имеет слоган «Мега монстр». Компания раскрывает, что смартфон получит основную камеру на 64 Мп.
Киберспорт
Компания Blizzard извинилась за Warcraft III Reforged
Шоу-бизнес
Тарасова восхитилась Чернышевым, ухаживающим за Заворотнюк
Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова трогательно поздравила фигуриста Петра Чернышева с днем рождения и восхитилась его трепетным отношением к своей супруге Анастасии Заворотнюк, которая тяжело больна.
Политика
Володин назвал причины упадка российской экономики в XX веке
Российская экономика в XX веке упала из-за того, что Россия "кормила" республики СССР, которые затем вышли из состава Союза в 1991 году, сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Армия и оружие
Лишили тихой гавани: российские подлодки напугали ВМС США
Вице-адмирал ВМС США Эндрю "Вуди" Льюис предупредил, что восточное побережье Америки больше не является безопасным убежищем из-за российских подлодок.