Экономика

РБКРБКEn+ выкупит у ВТБ свои акции за $1,6 млрд

«Дочка» холдинга En+ Group, ранее находившегося под контролем российского бизнесмена Олега Дерипаски, выкупит у банка ВТБ 21,37% своих акций примерно за $1,58 млрд. Об этом говорится в сообщении компании.
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Акции En+ Group выросли на 3% на новости о покупке группой своей доли у ВТБ

ТАСС02:50

En+ выкупит у ВТБ свои акции за $1,6 млрд

РБК02:59

En+ выкупит у ВТБ свои акции за $1,6 млрд

Ведомости02:32

En+ Group выкупает свои акции у ВТБ

Коммерсантъ05:19

«Эн+ Груп» выкупит у группы ВТБ 21,37% своих акций за $1,58 млрд

ПРАЙМ04:15

En+ выкупит 21,37% собственных акций у ВТБ

Rambler News Service03:11

En+ выкупит у ВТБ свои акции за $1,6 млрд

Forbes04:04
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 07:07, Ашберн
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Искусственный интеллект предсказал 2,5 млрд зараженных коронавирусом

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