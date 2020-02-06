Экономика
КоммерсантъEn+ выкупит у ВТБ 21,37% своих акций за $1,58 млрд
En+ Group выкупает у ВТБ собственные акции за $1,58 млрд, сообщила компания. На оплату пойдут средства по кредиту от Сбербанка в размере 110,6 млрд руб. Сделку планируется закрыть до 12 февраля.
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Шоу-бизнес
Анастасия Костенко родила Тарасову вторую дочь
Общество
Власти Крыма решили не ограничивать подачу воды в Симферополе
Председатель совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк заявил, что пока в Симферополе нет необходимости в ограничении подачи воды.
Фигурное катание
Фигуристка Медведева прокомментировала обвинения в алкоголизме
Российская фигуристка Евгения Медведева решила прокомментировать обвинения в алкоголизме.
Технологии
В генуэзской крепости Балаклавы нашли древний оружейный арсенал
В одной из башен генуэзской крепости Чембало в Балаклаве нашли средневековый оружейный инвентарь.
Транспорт
Парковка в Москве снова подорожает
Ощутимее всего подорожал район Якиманка: там появятся 24 дорогие улицы, сейчас на них машину можно оставить за 150 руб. за час.
Политика
В Белоруссии снизилось число сторонников союза с Россией
За 2019 год число сторонников союза с Россией в Белоруссии снизилось с 60,4% до 40,4%, сообщает «Белсат TV» со ссылкой на результаты социологического исследования Белорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого.
Футбол
Криштиану Роналду показал торт со своего дня рождения
Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду выложил в социальные сети снимок торта со своего дня рождения.
Общество
Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
Ограниченные в правах родители «больше не могут представлять интересы ребенка в публичном пространстве, не могут больше представительствовать в его интересах, а вопрос проживания ребенка определяют органы опеки и попечительства — он может быть передан в приемную семью или под опеку».
Общество
В Москве умер сын бывшего президента Киргизии Айдар Акаев
В Москве умер сын бывшего президента Киргизии Аскара Акаева Айдар, сообщили "24.kg" и "Акипресс" близкие семьи.
Технологии
Уязвимость в WhatsApp позволяла хакерам красть пользовательские данные
Речь идет о багах в безопасности десктопных клиентов WhatsApp на Windows и macOS, а также веб-версии WhatsApp Web.
Авто
Названы номинанты на звание «Всемирный автомобиль года»
Организаторы конкурса World Car of the Year-2020 объявили лонг-лист претендентов на звание «Лучший автомобиль года» и на победу в четырех номинациях.
Общество
Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева
Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
Происшествия
Коронавирус у россиян на лайнере в Японии не обнаружили
Шоу-бизнес
У актрисы Шэннен Доэрти диагностировали рак груди четвертой степени
Врачи диагностировали у брюнетки рак груди четвертой степени. Шэннен также сообщила, что думала, что болезнь отступила.
Общество
Данные более миллиона клиентов МФО выставили на продажу в интернете
Как пишет издание, объявление о продаже базы с данными 1,2 млн заемщиков было размещено в сети 2 февраля.
Здоровье
У эвакуированных из Китая в Тюмень не проявились симптомы коронавируса
"Все россияне и иностранцы, которых 5 февраля эвакуировали из Уханя и поместили на карантин в санатории под Тюменью, чувствуют себя нормально, симптомов вирусной инфекции у них не проявилось", - говорится в сообщении.
Происшествия
Под Красноярском столкнулись 29 автомобилей
Около деревни Сухая Балка под Красноярском утром 6 февраля произошло семь ДТП с участием 29 автомобилей.
Политика
Прокуратура уличила куратора приемки элементов С-400 в поездке в Париж
Подполковник посещал ОАЭ, Таиланд, Китай (Гонконг), Южную Корею, Кубу и страны НАТО без необходимого разрешения для обладающего допуском к гостайне военнослужащего, говорится в представлении об устранении нарушения закона, направленном в мае 2019 года начальнику управления военных представительств Минобороны полковнику Олегу Степанову, рассказали РБК два источника, близких к военному ведомству.
Политика
Чем больше давит Кремль, тем меньше белорусы хотят в Союзное государство
Если и возникали какие-то трения, то это были большей частью разборки экономического характера, так сказать, вопрос ценообразования – рыночные отношения, что тут поделаешь.
Здоровье
В Китае начались испытания американского лекарства от коронавируса
В городе Ухань китайской провинции Хубэй начались клинические испытания экспериментального препарата против коронавируса американской биотехнологической компании Gilead Sciences под названием Remdesivir.
Происшествия
На центральной улице Новосибирска автомобиль въехал в толпу пешеходов
В Новосибирске водитель автомобиля Toyota Corona Premio на полном ходу въехал в поток пешеходов, переходивших улицу на зеленый сигнал светофора.
Футбол
«Зенит» не хочет отпускать Кокорина в «Балтику»
Питерский «Зенит» не намерен отпускать Александра Кокорина в «Балтику», утверждает «Спoрт-экcпресс».
Общество
Роскачество обнаружило в презервативах цинк и изопропиловый спирт
Роскачество проверило продающиеся в российской рознице презервативы и обнаружило в ряде изделий превышение допустимых уровней цинка и изопропилового спирта.
Культура
Умер американский актер Кирк Дуглас
В США на 104-м году жизни умер актер Кирк Дуглас. О случившемся журналу People рассказал его сын Майкл Дуглас.
Гаджеты
Apple продала больше Watch, чем все швейцарские бренды вместе взятые
Судя по цифрам 2019 года, одни только часы Apple уже превзошли все продажи швейцарской часовой промышленности, не считая смарт-часов, произведенных другими компаниями, в том числе некоторыми из этих швейцарских брендов.
Здоровье
Росстат назвал регионы с наибольшим дефицитом врачей
На конец 2018 года в России были незакрытыми около 50 тыс. вакансий врачей и еще около 50 тыс. вакансий среднего медицинского персонала, свидетельствуют данные исследования Росстата, которые служба предоставила по запросу РБК (исследование проводилось в октябре 2018 года).
Происшествия
В Стамбуле самолет при жесткой посадке разбился на три части
Фюзеляж самолета в результате жесткой посадки развалился на три части.
Происшествия
Неизвестный бросил «коктейль Молотова» в здание Никулинского суда
Неизвестный бросил бутылку с неустановленной смесью в здание Никулинского суда в Москве, после чего началось возгорание.
Армия и оружие
Белорусский Генштаб заранее знал о войне в Донбассе
Генеральный штаб Вооружённых сил Белоруссии предсказал конфликт на Украине за два года до его начала.