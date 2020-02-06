En+ Group выкупает у ВТБ собственные акции за $1,58 млрд, сообщила компания. На оплату пойдут средства по кредиту от Сбербанка в размере 110,6 млрд руб. Сделку планируется закрыть до 12 февраля.

En+ выкупит у ВТБ 21,37% своих акций за $1,58 млрд

Транспорт Парковка в Москве снова подорожает Ощутимее всего подорожал район Якиманка: там появятся 24 дорогие улицы, сейчас на них машину можно оставить за 150 руб. за час.

Политика В Белоруссии снизилось число сторонников союза с Россией За 2019 год число сторонников союза с Россией в Белоруссии снизилось с 60,4% до 40,4%, сообщает «Белсат TV» со ссылкой на результаты социологического исследования Белорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого.

Общество Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки Ограниченные в правах родители «больше не могут представлять интересы ребенка в публичном пространстве, не могут больше представительствовать в его интересах, а вопрос проживания ребенка определяют органы опеки и попечительства — он может быть передан в приемную семью или под опеку».

Авто Названы номинанты на звание «Всемирный автомобиль года» Организаторы конкурса World Car of the Year-2020 объявили лонг-лист претендентов на звание «Лучший автомобиль года» и на победу в четырех номинациях.

Здоровье У эвакуированных из Китая в Тюмень не проявились симптомы коронавируса "Все россияне и иностранцы, которых 5 февраля эвакуировали из Уханя и поместили на карантин в санатории под Тюменью, чувствуют себя нормально, симптомов вирусной инфекции у них не проявилось", - говорится в сообщении.

Происшествия Под Красноярском столкнулись 29 автомобилей Около деревни Сухая Балка под Красноярском утром 6 февраля произошло семь ДТП с участием 29 автомобилей.

Политика Прокуратура уличила куратора приемки элементов С-400 в поездке в Париж Подполковник посещал ОАЭ, Таиланд, Китай (Гонконг), Южную Корею, Кубу и страны НАТО без необходимого разрешения для обладающего допуском к гостайне военнослужащего, говорится в представлении об устранении нарушения закона, направленном в мае 2019 года начальнику управления военных представительств Минобороны полковнику Олегу Степанову, рассказали РБК два источника, близких к военному ведомству.

Здоровье В Китае начались испытания американского лекарства от коронавируса В городе Ухань китайской провинции Хубэй начались клинические испытания экспериментального препарата против коронавируса американской биотехнологической компании Gilead Sciences под названием Remdesivir.

Происшествия На центральной улице Новосибирска автомобиль въехал в толпу пешеходов В Новосибирске водитель автомобиля Toyota Corona Premio на полном ходу въехал в поток пешеходов, переходивших улицу на зеленый сигнал светофора.

Общество Роскачество обнаружило в презервативах цинк и изопропиловый спирт Роскачество проверило продающиеся в российской рознице презервативы и обнаружило в ряде изделий превышение допустимых уровней цинка и изопропилового спирта.

Культура Умер американский актер Кирк Дуглас В США на 104-м году жизни умер актер Кирк Дуглас. О случившемся журналу People рассказал его сын Майкл Дуглас.

Гаджеты Apple продала больше Watch, чем все швейцарские бренды вместе взятые Судя по цифрам 2019 года, одни только часы Apple уже превзошли все продажи швейцарской часовой промышленности, не считая смарт-часов, произведенных другими компаниями, в том числе некоторыми из этих швейцарских брендов.