Экономика

КоммерсантъКоммерсантъEn+ выкупит у ВТБ 21,37% своих акций за $1,58 млрд

En+ Group выкупает у ВТБ собственные акции за $1,58 млрд, сообщила компания. На оплату пойдут средства по кредиту от Сбербанка в размере 110,6 млрд руб. Сделку планируется закрыть до 12 февраля.
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En+ Group подтвердила намерение возобновить дивидендные выплаты в 2020 году

ТАСС02:16

En+ выкупит у ВТБ свои акции за $1,6 млрд

РБК02:59

En+ выкупит у ВТБ 21,37% своих акций за $1,58 млрд

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«Эн+ Груп» выкупит у группы ВТБ 21,37% своих акций за $1,58 млрд

ПРАЙМ02:36

En+ выкупит у ВТБ свои акции за $1,6 млрд

Ведомости02:32

En+ выкупит 21,37% собственных акций у ВТБ

Rambler News Service03:11

En+ Group выкупает у ВТБ 21,37% своих акций за $1,58 млрд

Finam.Ru02:34
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Ощутимее всего подорожал район Якиманка: там появятся 24 дорогие улицы, сейчас на них машину можно оставить за 150 руб. за час.
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В Белоруссии снизилось число сторонников союза с Россией

За 2019 год число сторонников союза с Россией в Белоруссии снизилось с 60,4% до 40,4%, сообщает «Белсат TV» со ссылкой на результаты социологического исследования Белорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого.
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Хаббелл и Донохью лидируют на Турнире четырех континентов

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Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду выложил в социальные сети снимок торта со своего дня рождения.
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Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

Ограниченные в правах родители «больше не могут представлять интересы ребенка в публичном пространстве, не могут больше представительствовать в его интересах, а вопрос проживания ребенка определяют органы опеки и попечительства — он может быть передан в приемную семью или под опеку».
Коммерсантъ вчера в 15:24
Общество

В Москве умер сын бывшего президента Киргизии Айдар Акаев

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Организаторы конкурса World Car of the Year-2020 объявили лонг-лист претендентов на звание «Лучший автомобиль года» и на победу в четырех номинациях.
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Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева

Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
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Данные более миллиона клиентов МФО выставили на продажу в интернете

Как пишет издание, объявление о продаже базы с данными 1,2 млн заемщиков было размещено в сети 2 февраля.
Ведомости вчера в 22:47
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У эвакуированных из Китая в Тюмень не проявились симптомы коронавируса

"Все россияне и иностранцы, которых 5 февраля эвакуировали из Уханя и поместили на карантин в санатории под Тюменью, чувствуют себя нормально, симптомов вирусной инфекции у них не проявилось", - говорится в сообщении.
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Под Красноярском столкнулись 29 автомобилей

Около деревни Сухая Балка под Красноярском утром 6 февраля произошло семь ДТП с участием 29 автомобилей.
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Политика

Прокуратура уличила куратора приемки элементов С-400 в поездке в Париж

Подполковник посещал ОАЭ, Таиланд, Китай (Гонконг), Южную Корею, Кубу и страны НАТО без необходимого разрешения для обладающего допуском к гостайне военнослужащего, говорится в представлении об устранении нарушения закона, направленном в мае 2019 года начальнику управления военных представительств Минобороны полковнику Олегу Степанову, рассказали РБК два источника, близких к военному ведомству.
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Чем больше давит Кремль, тем меньше белорусы хотят в Союзное государство

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В Китае начались испытания американского лекарства от коронавируса

В городе Ухань китайской провинции Хубэй начались клинические испытания экспериментального препарата против коронавируса американской биотехнологической компании Gilead Sciences под названием Remdesivir.
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На центральной улице Новосибирска автомобиль въехал в толпу пешеходов

В Новосибирске водитель автомобиля Toyota Corona Premio на полном ходу въехал в поток пешеходов, переходивших улицу на зеленый сигнал светофора.
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«Зенит» не хочет отпускать Кокорина в «Балтику»

Питерский «Зенит» не намерен отпускать Александра Кокорина в «Балтику», утверждает «Спoрт-экcпресс».
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Умер американский актер Кирк Дуглас

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Росстат назвал регионы с наибольшим дефицитом врачей

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Фюзеляж самолета в результате жесткой посадки развалился на три части.
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Неизвестный бросил «коктейль Молотова» в здание Никулинского суда

Неизвестный бросил бутылку с неустановленной смесью в здание Никулинского суда в Москве, после чего началось возгорание.
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Армия и оружие

Белорусский Генштаб заранее знал о войне в Донбассе

Генеральный штаб Вооружённых сил Белоруссии предсказал конфликт на Украине за два года до его начала.
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